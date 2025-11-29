"אוהב את רוב הקהל בב"ש, קשה לי להיות צבוע"

הפועל חיפה יצאה רק עם מחמאות, אבל זה כנראה לא ינחם אותה. הצפוניים אירחו את הפועל ב”ש למפגש מסקרן בסמי עופר, ובסופו של דבר נכנעו 4:3 בתום משחק הפכפך ועם המון שערים ואירועים. מי שכבש צמד הוא רותם חטואל, שלא הסתיר את הרגשות בסיום.

חטואל שיתף: “כיף גדול, זה היה חסר לי מאוד. כבר תקופה שאני מחכה להבקיע אבל הפסדנו וזה קצת חורה לי. יש לנו ביום רביעי משחק, נקווה לעשות יותר טוב ולנצח. בחצי השני היינו יותר טובים מהפועל ב”ש, היינו צריכים טיפה יותר ריכוז ופחות נאיביות, אנחנו קבוצה טובה”.

על עצמו שיתף: “אני שחקן של אמוציות ולפעמים קשה לי להיות צבוע. אני אוהב את רוב הקהל של הפועל ב”ש, לא אשכח מה הם היו בשבילי, אבל בשנה האחרונה הם העבירו אותי דברים מאוד קשים וברגע של אמוציות אתה מוציא הכל החוצה. זה הכדורגל”.

רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)

מאמן המפסידה, גל אראל, התייחס להפסד הצמוד: “היינו צריכים לנצל את המצבים שהגענו אליהם. גם בחצי השני, בדקות טובות שלנו הם קיבלו אדום ודחפתי את כל הכלים ההתקפיים שיכולתי. הצלחנו לחזור למשחק ודווקא בדקות טובות שלנו ספגנו. חבל מאוד”.

על רצף המשחקים ללא ניצחון: “אני חושב שיש הבדל בין המשחקים. גם במשחק מול הפועל פ”ת ואשדוד, אלו משחקים שונים לגמרי. באנו מול מוליכת הטבלה ולא באנו להסתגר ולצאת למתפרצות. היה חסר לנו יותר ריכוז בחלק הקדמי. עוד ארבעה ימים יש לנו את מכבי ת”א בבלומפילד וננסה לקחת שם נקודות”.

על שיתוף פעולה אפשרי בין ג’בון איסט לרותם חטואל: “אני מניח שנראה את שיתוף הפעולה ביניהם בקרוב. שניהם שחקני הכרעה כמו עוד שחקנים שיש לנו בהתקפה. אני מניח שנראה אותם ביחד”.