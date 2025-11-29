יום שבת, 29.11.2025 שעה 18:15
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1218-1511הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"אוהב את רוב הקהל בב"ש, קשה לי להיות צבוע"

חטואל פרק אחרי ההפסד 4:3 של הפועל חיפה לדרומיים, בו כבש צמד: "חלק מהאוהדים שלהם העביר אותי דברים מאוד קשים, הוצאתי הכל החוצה, זה כדורגל"

|
רותם חטואל בתנועת השתקה (עמרי שטיין)
רותם חטואל בתנועת השתקה (עמרי שטיין)

הפועל חיפה יצאה רק עם מחמאות, אבל זה כנראה לא ינחם אותה. הצפוניים אירחו את הפועל ב”ש למפגש מסקרן בסמי עופר, ובסופו של דבר נכנעו 4:3 בתום משחק הפכפך ועם המון שערים ואירועים. מי שכבש צמד הוא רותם חטואל, שלא הסתיר את הרגשות בסיום. 

חטואל שיתף: “כיף גדול, זה היה חסר לי מאוד. כבר תקופה שאני מחכה להבקיע אבל הפסדנו וזה קצת חורה לי. יש לנו ביום רביעי משחק, נקווה לעשות יותר טוב ולנצח. בחצי השני היינו יותר טובים מהפועל ב”ש, היינו צריכים טיפה יותר ריכוז ופחות נאיביות, אנחנו קבוצה טובה”.

על עצמו שיתף: “אני שחקן של אמוציות ולפעמים קשה לי להיות צבוע. אני אוהב את רוב הקהל של הפועל ב”ש, לא אשכח מה הם היו בשבילי, אבל בשנה האחרונה הם העבירו אותי דברים מאוד קשים וברגע של אמוציות אתה מוציא הכל החוצה. זה הכדורגל”.

רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)

מאמן המפסידה, גל אראל, התייחס להפסד הצמוד: “היינו צריכים לנצל את המצבים שהגענו אליהם. גם בחצי השני, בדקות טובות שלנו הם קיבלו אדום ודחפתי את כל הכלים ההתקפיים שיכולתי. הצלחנו לחזור למשחק ודווקא בדקות טובות שלנו ספגנו. חבל מאוד”.

על רצף המשחקים ללא ניצחון: “אני חושב שיש הבדל בין המשחקים. גם במשחק מול הפועל פ”ת ואשדוד, אלו משחקים שונים לגמרי. באנו מול מוליכת הטבלה ולא באנו להסתגר ולצאת למתפרצות. היה חסר לנו יותר ריכוז בחלק הקדמי. עוד ארבעה ימים יש לנו את מכבי ת”א בבלומפילד וננסה לקחת שם נקודות”.

על שיתוף פעולה אפשרי בין ג’בון איסט לרותם חטואל: “אני מניח שנראה את שיתוף הפעולה ביניהם בקרוב. שניהם שחקני הכרעה כמו עוד שחקנים שיש לנו בהתקפה. אני מניח שנראה אותם ביחד”.

