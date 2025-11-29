אין הפתעות: ניצחונות גדולים לב"ש ונתניה בגביע

בצל פגרת השזרועים וההמתנה למחזור הבא בליגות השונות בשנתוני 2008-2007 (2006 חריגי גיל), התקיימו להם משחקי הסיבוב השלישי במסגרת גביע המדינה לנוער, לעונת המשחקים 2025/26. המשחק שפתח היום (שבת) את הסיבוב הפגיש בין בני יהודה ת"א מליגת העל לנוער לבין מכבי עמק חפר מהליגה הארצית לנוער. בסיום, 0:5 לכתומים משכונת התקווה.

הפועל רמת גן, מהליגה הלאומית לנוער, התקשתה במעט מול מכבי קריית מלאכי מליגת נוער מחוזית – הליגה האחרונה בטיבה, הרי שניצחה אותה רק 0:1. גם גדנ"ע תל אביב בשלב הבא, לאחר 0:2 על מ.כ. נהלל יזרעאל. הפועל הוד השרון גברה 2:5 על הפועל חוף הכרמל הצפונית. מכבי נתניה, מצמרת טבלת ליגת העל, לא התקשתה כלל מול הפועל לוד, אותה ניצחה 0:5.

הפועל באר שבע אירחה את מכבי עירוני אשדוד, אך לא ציפתה לתוצאה משוגעת בדמות 1:12. אשדוד הגיעה מליגה מחוזית, בעוד האדומים מבירת הנגב – מליגת העל לנוער. מכבי יבנה, שאירחה את בית"ר כפר סבא בשעריים, רשמה 1:5 והחזירה את הכבוד לעיר, לאחר ההפסד הלא נעים של הבוגרים מסוף השבוע, 2:1, למ.כ. צעירי טירה, שעד אותו רגע הייתה במקום האחרון.

הפועל תל אביב גברה 2:4 על הפועל הרצליה, שהראתה אופי לרגעים, אך יצאה מאוכזבת. הפועל חיפה רשמה 1:2 על סקציה נס ציונה מהליגה השנייה, שהשוותה זמנית. הפועל כפר סבא, בדומה לחברותיה מליגת העל, לא התקשתה מול מ.כ. נווה יוסף ורשמה כנגדה 2:6. בית"ר ירושלים פיגרה, אך ניצחה 1:4 את מכבי הרצליה, יריבתה, העולה החדשה, מהליגה הלאומית לליגת העל.

מכבי תל אביב יצאה למגרש האימונים הסינתטי ע"י עילוט בנצרת, שם רשמה 0:4 על מכבי אחי נצרת, מהליגה השנייה. גם בני סכנין הגיע לאזור, כשנסעה היא למגרש הסינתטי בנוף הגליל, שם פגשה את הפועל המקומית של אלברט סולומונוב. כשכמעט נדמה היה כי הקבוצות הולכות להארכה, שער בדקה ה-87 הכריע ההתמודדות והעניק 0:1 לבני סכנין.

כל התוצאות והמבקיעים:

בני יהודה ת"א – מכבי עמק חפר 0:5 (הבקיעו לבני יהודה ת"א: אורי חסאן עם צמד, שחר מזרחי, אורי כרשיש וסהר הרשקוביץ)

נוער בני יהודה ת'א (באדיבות המועדון)

הפועל רמת גן – מכבי קריית מלאכי 0:1 (הבקיע לרמת גן: נועם אמיר)

גדנ"ע תל אביב – מ.כ. נהלל יזרעאל 0:2 (הבקיעו לגדנ"ע: ארז פרידמן ואופק לב)

הפועל חוף הכרמל – הפועל הוד השרון 5:2 (הבקיעו לחוף הכרמל: עמית צעירי ושחר אהרוני; הבקיעו להוד השרון: שחר לבנת, עומרי ספיר, סהר לבסקי, ירין דהרי וירדן אלפואר)

הפועל לוד – מכבי נתניה 5:0 (הבקיעו למכבי נתניה: דניאל פאינרו עם צמד, אראל שריקי, צורי זיתוני וירין אביחצירה)

הפועל באר שבע – מכבי עירוני אשדוד 1:12 (הבקיעו לבאר שבע: יונתן גרינבאום עם שלושער, אדר שמוקלר עם שלושער, תומר שמעוני עם צמד, עמית אוחנה עם צמד, עמיר נמני ויונתן בנזיכרי; הבקיע לאשדוד: נאור לוי)

מכבי יבנה – בית"ר כפר סבא 1:5 (הבקיעו ליבנה: איתי ציזלר, ליאל רטנר, דניאל משה, בר פנטי ורונן דוידוביץ; הבקיע לכפר סבא: אליה דהרי)

הפועל חיפה – סקציה נס ציונה 1:2 (הבקיעו לחיפה: עומר ח'אלד ונועם מינץ; הבקיע לנס ציונה: בן מחלוף)

הפועל ת"א נוער (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב – הפועל הרצליה 2:4 (הבקיעו לתל אביב: שחר נחום עם צמד, מקאיי בנבניסטי ועומרי שחר עם שער עצמי; הבקיעו להרצליה: גיא בנק ויהלי מוראדיאן)

מכבי הרצליה – בית"ר ירושלים 4:1 (הבקיע להרצליה: אנסאמאנה סאנינג; הבקיעו לירושלים: אלכסנדר סוטסקוב, בן אורזל, מיכאל ואקנין ויאן שיקוט)

הפועל כפר סבא – מ.כ. נווה יוסף 2:6 (הבקיעו לכפר סבא: שון זמיר עם צמד, ליעד שמואלי, ליאם עיסאת, אורי לוי וליאון קארו; הבקיעו לנווה יוסף: קינגסלי דניס סמבאטיב ואלמוג קיטה)

מכבי אחי נצרת – מכבי תל אביב 4:0 (הבקיע לתל אביב: איתי זפרני עם שלושער ויהל אברג'ל)

הפועל נוף הגליל – בני סכנין 1:0 (הבקיע לסכנין: עמאד אלדין עבדאללה)