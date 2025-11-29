"קבוצה כמו שלנו צריכה להיות חזקה מנטלית"

זה נפתח בצורה מבטיחה והמשיך קשה עם אדום ושלוש ספיגות, אבל הפועל באר שבע הצליחה להשיג שלוש נקודות נוספות בניצחון 3:4 ולשמור על הפסגה למחזור נוסף. מאמן המנצחת, רן קוז’וק, התייחס לניצחון של קבוצתו:

“מהמשחקים שמאמנים פחות אוהבים. לא בכל משחק קבוצות נותנות שביעיות ורביעיות, אני שמח שזה התחבר לנו. היינו מאוד חדים ליד השער ופנדל אחד אחרי תרגיל קרן מצוין”.

על דן ביטון: “מדברים על גנאח שנתן כדור פנטסטי, על איגור שירד למטה ולקח איתו שחקן. לי יותר קל כי אני מכיר את המתחת לפני השטח. הוא נמצא בתקופה מצוינת”.

השמחה על שער היתרון בהפועל באר שבע (עמרי שטיין)

על הפועל חיפה: “בן העוזר שלי בא למחצית ואמר לי ‘אני מכיר את הפועל חיפה הם אף פעם לא נגמרים’. קבוצה בסדר גודל שלנו צריכה לדעת גם בעשרה שחקנים צריכה להיות יותר חזקה מנטלית וטקטית”.

על מאזן הכיבושים: “החלוצים שלנו מייצרים עבורנו שטחים ומעברים. הם מייצרים הרבה מאוד עבורנו, דברים שלא תמיד רואים אותם בסטטיסטיקה, אבל באנליזה אנחנו רואים אותם. אני מרוצה מאוד מהחלק ההתקפי שלי”.

גיבור המשחק דן ביטון דיבר: “אני שמח לכבוש ושמח שניצחנו. המשחק הלך טיפה קשה, אבל שמח שלקחנו שלוש נקודות. אני מנסה לעשות את העבודה שלי על הצד הטוב ביותר, בלי החברים שלי זה לא יכול לקרות, אני שמח מאוד. אין לי הסבר, אני חושב על כל צעד במגרש, משחק מהאינסטינקט שלי”.

דן ביטון חוגג (עמרי שטיין)

על התפקיד שלו בקבוצה: “שערים זה לא הכל בכדורגל, אבל בלי הקבוצה זה לא יכול לקרות. יש הרבה פעולות במהלך המשחק שמכריעות אותו, לא בהכרח השערים. ממשיכים קדימה”.