יום שבת, 29.11.2025 שעה 17:15
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1621-1913סביליה10

אין מרוויחות: 2:2 דרמטי בין מיורקה לאוססונה

שתי הקבוצות שמעל הקו האדום נפגשו למאבק תחתית חשוב והאדומים כבר הובילו 0:2 בדקה ה-82, אך הקבוצה מפמפלונה סחטה נקודה בדקה ה-92. צמד למוריצ'י

|
ודאט מוריצ'י במאבק (La Liga)
ודאט מוריצ'י במאבק (La Liga)

הליגה הספרדית ממשיכה לצבור תאוצה וכבר אפשר לגמרי לומר שאנו באמצע העונה, כאשר היום (שבת) נמשך לו המחזור ה-14. מיורקה ואוססונה נפרדו ב-2:2 דרמטי, כאשר בהמשך אתלטיק בילבאו תתארח אצל לבאנטה (19:30) ואתלטיקו מדריד תארח את אוביידו (22:00).

מיורקה – אוססונה 2:2

קרב מאוד חשוב עבור שתי הקבוצות בצמרת תם עם נקודה לכל אחת, כאשר שני הצדדים פתחו את המחזור במקומות 16 ו-17, נגיעה מהקו האדום, ולבסוף חלוקת נקודות שלא ממש משרתת אף מועדון. האדומים חיכו עד לדקה ה-62 כדי לפרוץ את הסכר, כשמי אם לא ודאט מוריצ’י כבש, כאשר בהמשך החלוץ מקוסובו השלים צמד כעבור ארבע דקות. הדרמה החלה בדקה ה-82, כשראול גארסיה כבש ראשון ובדקה ה-92 פלביאן בויומו קבע 2:2 דרמטי.

