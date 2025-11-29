דניאלה פלג: הוכחתי לעצמי שאני שווה את זה

שוב היא עשתה את זה. דניאלה פלג הגנה על תואר אלופת אירופה לאחר שניצחה היום (שבת) את התחרות בפארלמו וקיבלה את מדליית הזהב בזכות הרבה תעוזה וחוכמה. באיטליה התנגן המנון התקווה וגולשת הרוח הישראלית עמדה בראש הפודיום.

וזו לא הייתה תחרות קלה. תנאי מזג האוויר השתנו כל הזמן, התחרות נעצרה לא פעם, ולכל אורך הדרך היא התחרתה מול האלופה האולימפית מרטה מאגטי מאיטליה ואלופת העולם אמה ווילסון הבריטית. אלא שבסופו של דבר, בגמר היא ניצלה את המעידות של יריבותיה, פעלה בחוכמה והקדימה את שתיהן.

"התחרות כולה ושיוט הגמר היו מאתגרים, אבל אני מרוצה כי סיימתי עם מדליית הזהב", אמרה דניאלה פלג בראיון ל-ONE. "זה היה רגע מאוד מרגש עבורי, לנצח את אליפות אירופה זה דבר מיוחד, וכשזה קורה לי בפעם השנייה ברציפות? זה מדהים. עבדתי קשה בשביל זה והרגשתי שאני באה בכושר טוב לתחרות, אבל עדיין הייתה רמה מאוד גבוהה. אני ממש שמחה שהצלחתי לעשות את זה פעם אחרי פעם, זה היה לי חשוב, בעיקר לעצמי. רציתי להוכיח לעצמי שאני שווה את זה".

דניאלה פלג מאושרת (נעם תמיר)

בזינוק הראשון של שיוט הגמר אמה ווילסון נפסלה כי יצאה מוקדם מידי. ידעת איך לנצל את הסיטואציה לטובתך בזינוק החוזר ולפרוץ קדימה. מה עבר עלייך בדקות הקריטיות האלה בשיוט הגמר?

"בגמר היו תנאים יחסית מאתגרים, עם ים גלי ורוח משתנה. ידעתי שגם אחרי ששתי גולשות רוח פסלו, עדיין יש להן מהירות טובה ואני צריכה להיות מאוד חדה כי הן יכולות בכל רגע לצמצם את המרחק ממני. כל הדרך חשבתי רק איך אני עובדת חזק ומחפשת את הרוח שתיקח אותי קדימה. עשיתי את זה טוב, עשיתי הכל באופן הפשוט ביותר, לא הסתבכתי יותר מידי - ובסוף ניצחתי".

הצלחת להיאבק כתף אל כתף באלופת העולם המכהנת ובאלופה האולימפית המכהנת, זה לא הרתיע אותך?

"ברור שזה מלחיץ להתחרות נגדן, אבל במים אני שווה בין שווים. גם לי יש יכולות טובות. התחריתי נגדן לא פעם ולא פעמיים, אז אני כבר מרגישה שאני ברמה שלהן. בשום שלב אני לא מורידה מהערך שלי. יש להן תארים? סבבה, זה דווקא דוחף אותי קדימה לנצח אותן".

מה הרגשת כשעמדת על הפודיום והשמיעו את התקווה?

"זה היה מאוד מרגש. צמרמורת עברה לי בגוף. לדעת שאני גרמתי לזה שישמעו את ההמנון בחו"ל זה תמיד מאוד מרגש, במיוחד בימים כמו הימים שעוברים עלינו כעם. אנחנו בתקופה לא פשוטה. מבחינתי, זה המעט שאני יכולה לעשות כספורטאית, ללכת לתחרויות, לייצג את הדגל ולהשמיע את ההמנון. הלוואי שזה יקרה יותר".