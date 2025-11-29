יום שבת, 29.11.2025 שעה 17:17
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1621-1913סביליה10
1618-1613סלטה ויגו11
1617-1514אלצ'ה12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

ראפיניה ודני אולמו בהרכב ברצלונה, פדרי בספסל

הקטלונים ישחקו בקאמפ נואו נגד אלאבס ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE): קסאדו וברנאל משלימים את האמצע, גארסיה לצד קוברסי בהגנה. דה יונג מחוץ לסגל

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

הליגה הספרדית ממשיכה להגביר קצב משבוע לשבוע, ולאט לאט מבינים את הלך הרוח ומצב הכוחות. היום (שבת, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) המחזור ה-14 בלה ליגה יימשך לו עם מפגש מסקרן מאוד בקאמפ נואו, שם ברצלונה תארח, ללא תכולה מלאה, את אלאבס הצנועה שתנסה להדהים.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ג’רארד מרטין, פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, מארק קסאדו, מארק ברנאל, דני אולמו, לאמין ימאל, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

במחזור הקודם הקטלונים שבו הביתה וחגגו בענק עם 0:4 על אתלטיק בילבאו, כשהם אפילו ראו את ריאל מדריד מועדת כבונוס, אך המעידה הזו לא הספיקה למקום הראשון. כעת, האנזי פליק והשחקנים שלו ינסו לפחות זמנית לעלות לפסגה, להלחיץ את הבלאנקוס ולקוות למעידה נוספת של המוליכה.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

אמנם היה 0:4 על בילבאו, אך הקטלונים מגיעים עם הפסד כואב במיוחד לאחר מכן, כששיחקו באמצע השבוע נגד צ’לסי בלונדון ויצאו מסטמפורד ברידג’ עם 3:0 די משפיל. ברצלונה רוצה לשוב למסלול הניצחונות במשחק שבו אסור לה בשום צורה למעוד.

מהצד השני של המתרס, הבאסקים הצנועים אי שם באזור התחתית עם 15 נקודות, אך בסך הכל רושמים עונה לא רעה בכלל. אלאבס תנסה להדהים על אף שהיא הפסידה בשני המשחקים האחרונים שלה, ובכללי הניצחון האחרון שלה בקאמפ נואו היה אי שם ב-2016.

