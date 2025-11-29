אלונסו אישר: 3 מכוכבי ריאל מדריד ישובו מפציעה

לאחר שניצחה 3:4 את אולימפיאקוס בליגת האלופות, ריאל מדריד תנסה לחזור ולנצח גם בליגה לאחר שתי תוצאות תיקו כשתפגוש מחר (ראשון) ב-22:00 (שידור חי בערוץ ONE) את ג’ירונה. לקראת המפגש, מאמן הקבוצה צ’אבי אלונסו ערך מסיבת עיתונאים.

תחילה, שיתף אלונסו לגבי המצב של הפצועים, בהתמקדות על אלה שישובו למשחק: “רודיגר, מיליטאו ומסטנטואונו חוזרים. האוסן צריך עוד זמן. אסנסיו? נראה מחר אם הוא כשיר”.

המאמן דיבר על התקופה האחרונה: “היו לנו רגעים טובים לאחרונה, אנחנו צריכים את הדומיננטיות, שליטה והמשכיות, תחום שהשתפרנו בו, בעיקר בהגנה. אני לא שמח מכמה דברים, במיוחד מהשערים שספגנו במשחקים האחרונים. אנחנו עדיין בתהליך”.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

בנוגע למצבו של טרנט אלכסנדר ארנולד במועדון אמר: “אנחנו צריכים אותו. זו השנה הראשונה שלו, ותקופת ההתאקלמות הזו נורמלית. הוא דורש מעצמו, ואנחנו צריכים לתמוך בו בשינוי המשמעותי הזה”.

אלונסו נשאל על החיבור של ויניסיוס ואמבפה והוסיף: “הם טובים מאוד ביחד, החיבור והאיכות שלהם, כמו גם איך שהם מסתדרים ביחד, משמעותיים עבורנו על המגרש”.