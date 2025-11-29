יום שבת, 29.11.2025 שעה 18:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1218-1511הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

שבירו ב-11 של טבריה, זה טורבו בהרכב ריינה

פורסמו ההרכבים לדרבי של אצטדיון גרין ב-18:30: אלירן חודדה הולך עם מייקל וחדידה ב-11, האדיה בצד השני יפתח עם פדידה ועמנואל בנדה. השאר בפנים

|
איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

אחרי פגרה ארוכה למדי בגלל משחקי נבחרות וגם בגלל שזרוע כאן בישראל, ליגת העל סוף סוף חזרה אלינו עם חמישה משחקים ביום שבת. אחד מאותם משחקים יקרה ב-18:30 כאשר באצטדיון גרין מכבי בני ריינה תארח את עירוני טבריה להתמודדות מסקרנת.

הרכב מכבי בני ריינה: גד עמוס, איאד חלאיילי, מילדין סטבנוביץ', עאיד חבשי, ג'וניור פיוס, עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאיים, אלכסה פייץ', עמנואל בנדה, סער פדידה וזה טורבו.

הרכב עירוני טבריה: רוג'ריו סנטוס, והיב חביבאללה, הארון שאפסו, אונדז'יי באצ'ו, סמביניה, דניאל גולאני, מוחמד אוסמן, פיראס אבו עקל, גיא חדידה, פיטר מייקל, איתמר שבירו.

אלירן חודדה (רדאד גאלירן חודדה (רדאד ג'בארה)

יש שתי קבוצות ללא אף ניצחון העונה, כאשר חניכיו של אדהם האדיה הם אחת מהן והם אי שם עמוק במקום האחרון, נועלים את הטבלה. המארחת עם תיקו אחד בלבד העונה, מה שאומר נקודה אחת בלבד העונה, כאשר המרחק מחוף המבטחים הוא לא פחות מתשע נקודות.

ומי נמצאת שם תשע נקודות הרחק בחוף המבטחים? היריבה טבריה. אלירן חודדה והשחקנים שלו עם 10 נקודות וגם הם יודעים שניצחון כאן יכול לתת המון אוויר לנשימה ולתקוע עוד מסמר בארון של מכבי בני ריינה, על מנת להרחיק אותו מאוד מהמקום ה-12.

אי אפשר בלי להזכיר את מה שקורה ברקע, כאשר טבריה כמועדון, כולל שחקנים בהווה ובעבר, נחקרים כחלק מהפרשה שמסעירה כרגע את הכדורגל הישראל בדמות חשד לחוזים כפולים וזיופי חוזה. המאחרת צריכה לשים הכל בצד, במשחק שהוא מאוד חשוב במאבקי התחתית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */