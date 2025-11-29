מרגש: הטקס שנערך לזכרו של ליאור אסולין ז"ל

אחרי פגרת נבחרות ושזרוע, ליגת העל חזרה היום (שבת) בצהריים עם רגע מרגש באצטדיון סמי עופר לזכרו של ליאור אסולין ז"ל. הפועל חיפה והפועל ב”ש כיבדו את זכרו של חלוץ העבר שנרצח במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר, רגע לפני משחק שנגמר עם 3:4 לדרומיים.

הטקס נערך בשיתוף קהילת שבט הנובה לזכרו של אסולין ז"ל ובמטרה לסייע לגייס כספים לעמותה המסייעת לשורדי הנובה. כמו כן השחקנים עלו למגרש עם חולצות ועליהן הכיתוב: “We will dance again”.

אסולין שנרצח ביום בו חגג את יום הולדתו ה-43 במסיבת הנובה, היה מהחלוצים המובילים בכדורגל הישראלי בתחילת שנות ה-2000. חלוץ העבר שיחק בין היתר במכבי הרצליה, בית”ר ירושלים, הפועל ת”א, הפועל באר שבע, בני יהודה, מכבי והפועל פ”ת, הפועל אשקלון ובעוד מספר מועדונים נוספים בליגות הנמוכות.

השחקנים עם החולצות בטקס (עמרי שטיין)

אירוע מרגש (עמרי שטיין)

הטקס לזכרו של ליאור אסולין ז"ל (עמרי שטיין)

אסולין כבש במדי קבוצותיו 90 שערים ב-285 הופעות בליגת העל ו-39 שערים ב-115 משחקים בליגה הלאומית. כשמצא את מותו במסיבת הנובה הוא הותיר אחריו שלושה ילדים מבת זוגו לשעבר.