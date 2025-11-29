יום שבת, 29.11.2025 שעה 18:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1218-1511הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מרגש: הטקס שנערך לזכרו של ליאור אסולין ז"ל

רגע לפני חזרת הליגה, בסמי עופר כיבדו את זכרו של חלוץ העבר. הטקס נועד גם לסייע לגיוס כספים לעמותת שבט הנובה המסייעת לשורדי הטבח במסיבה ב-7/10

|
הטקס לזכרו של ליאור אסולין ז
הטקס לזכרו של ליאור אסולין ז"ל (עמרי שטיין)

אחרי פגרת נבחרות ושזרוע, ליגת העל חזרה היום (שבת) בצהריים עם רגע מרגש באצטדיון סמי עופר לזכרו של ליאור אסולין ז"ל. הפועל חיפה והפועל ב”ש כיבדו את זכרו של חלוץ העבר שנרצח במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר, רגע לפני משחק שנגמר עם 3:4 לדרומיים.

הטקס נערך בשיתוף קהילת שבט הנובה לזכרו של אסולין ז"ל ובמטרה לסייע לגייס כספים לעמותה המסייעת לשורדי הנובה. כמו כן השחקנים עלו למגרש עם חולצות ועליהן הכיתוב: “We will dance again”.

אסולין שנרצח ביום בו חגג את יום הולדתו ה-43 במסיבת הנובה, היה מהחלוצים המובילים בכדורגל הישראלי בתחילת שנות ה-2000. חלוץ העבר שיחק בין היתר במכבי הרצליה, בית”ר ירושלים, הפועל ת”א, הפועל באר שבע, בני יהודה, מכבי והפועל פ”ת, הפועל אשקלון ובעוד מספר מועדונים נוספים בליגות הנמוכות.

השחקנים עם החולצות בטקס (עמרי שטיין)השחקנים עם החולצות בטקס (עמרי שטיין)
אירוע מרגש (עמרי שטיין)אירוע מרגש (עמרי שטיין)
הטקס לזכרו של ליאור אסולין ז"ל (עמרי שטיין)הטקס לזכרו של ליאור אסולין ז"ל (עמרי שטיין)

אסולין כבש במדי קבוצותיו 90 שערים ב-285 הופעות בליגת העל ו-39 שערים ב-115 משחקים בליגה הלאומית. כשמצא את מותו במסיבת הנובה הוא הותיר אחריו שלושה ילדים מבת זוגו לשעבר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */