דניאלה פלג זכתה באליפות אירופה בגלישת רוח

אלופה: הגולשת הישראלית זכתה במדליית הזהב בפאלרמו שבאיטליה אחרי שניצלה עונש של ווילסון ומאגטי וחגגה זכייה שנייה ברציפות: "אני מאוד מתרגשת"

דניאלה פלג (נעם תמיר)
מדליה יוקרתית נוספת לנבחרת גלישת הרוח לנשים. דניאלה פלג זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה היום (שבת) בפאלרמו שבאיטליה - והשלימה תחרות מצוינת.

פלג הייתה אחת מארבע המתחרות בגמר. בשלב זה, כדי לזכות במדליית הזהב - כל אחת מהמתחרה הייתה צריכה להשיג שני ניצחונות בגמר, אבל לשתי גולשות הרוח שסיימו את שלב המוקדמות בשני המקומות הראשונים כבר ניצחון אחד מראש, כך שהן הובילו מעל כולן בסיום השיוטים הקודמים. כלומר, דניאלה פלג ואמה ווילסון שהפעילו משני המקומות הראשונים קיבלו יתרון.

בזינוק הראשון של מקצה הגמר, אמה ווילסון הבריטית ומרתה מאגטי האיטלקיה זינקו מוקדם מידי ולכן נענשו בחמש שניות עיכוב בזינוק הבא. בעקבות זאת, דניאלה פלג הישראלית ומאיה גיסלר הנורבגית פתחו לפניהן, כאשר מיד לאחר הזינוק גיסלר נעצרה מעט, מה שאפשר לישראלית לפרוץ קדימה. בעקבות זאת, פלג השיגה את הניצחון השני שלה בגמר - וזכתה במדליית הזהב.

דניאלה פלג אמרה עם היציאה מהמים: "הפכתי בפעם השנייה ברציפות לאלופת אירופה! אני מאוד מתרגשת מזה, היה שיוט קשה ואני עדיין בדופק גבוה, אבל היה ממש כיף".

יו"ר איגוד השייט, שי בובר, סיכם: "הגענו לתחרות באתר מורכב עם תנאים בעייתיים, כך שהיה הרבה זמן על החוף, אבל במבחן התוצאה, כשיש לנו זכייה באליפות אירופה, אנחנו מרוצים. נבחרות הגברים והנשים עבדו קשה ומגיע הרבה קרדיט לצוותים המקצועיים, וכמובן לדניאלה פלג שהגנה על התואר ועשתה שיוטים מצוינים בתחרות ברגע האמת. מגיע לה להיות אלופת אירופה, היא עבדה קשה מאוד בשביל זה. ברכות לדניאלה, למועדון השייט שלה בשדות ים, ולמאמנים שחר צוברי וליעל פז על תחרות מצוינת".

זכייה שנייה ברציפות

כזכור, פלג בת ה-21 זכתה בשנה שעברה בתואר אלופת אירופה כאשר סיימה במקום הראשון את התחרות בקליארי, וכעת השלימה זכייה במדליה נוספת, שנה שנייה ברציפות. בנוסף, פלג זכתה ב-2022 גם במדליית הכסף באליפות העולם.

עוד קודם לכן, תמר שטיינברג החלה להתחרות בשלב חצי הגמר ורצתה לסיים בו בין שתי הראשונות על מנת להפעיל לגמר, אך פספסה את המטרה כשסיימה שלישית. לפיכך, שטיינברג סיימה את התחרות במקום החמישי הכללי ולא הצליחה להתמודד על מקום בפודיום.

אצל הגברים, נרשמה אכזבה גדולה. האלוף האולימפי תום ראובני הופיע לשיוטי המדליות משלב חצי הגמר, שם הוא פתח מצויין בראש הדבוקה המובילה, אך לאחר מכן איבד את ההובלה ונפל למים בסמוך לאחד המצופים, טעות שעלתה לו ביוקר משום שכל יתר המתחרים ברחו לו קדימה. הישראלי לא הצליח להעפיל לגמר. בסופו של דבר, ראובני סיים במקום השישי את אליפות אירופה.

