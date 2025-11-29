יום שבת, 29.11.2025 שעה 15:33
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

התנאי של המשטרה להכנסת ציוד עידוד לבלומפילד

במשטרה הבהירו שציוד עידוד מותנה באישור שלה או של הכב"ה לקראת הפועל ת"א - סכנין ב-17:30. וגם: הקנסות על פירוטכניקה וכיסוי פנים, ואיסור רחפנים

התפאורה של אוהדי הפועל תל אביב בדרבי (רדאד ג'בארה)
התפאורה של אוהדי הפועל תל אביב בדרבי (רדאד ג'בארה)

במשטרת ישראל פרסמו הנחיות לקראת המשחק בין הפועל ת"א לבני סכנין שייערך היום (שבת) ב-17:30 באצטדיון בלומפילד. כבר משעות הצהריים התפרסו באזור כוחות גדולים של משטרת מחוז תל אביב לצד סדרנים ומאבטחים, במטרה לשמור על הסדר, לאבטח את הקהל ולהכווין את התנועה סביב האצטדיון. שערי בלומפילד ייפתחו ב-15:30, והנכנסים יעברו בדיקה קפדנית.

מהשעה 14:00 ייסגרו לתנועה הרחובות אמ״ץ, שארית ישראל, התחיה, רחוב 3320 ורחוב 3952 מכיוון בן צבי, וכן רחוב שניצלר מכיוון קיבוץ גלויות.

הכנסת ציוד עידוד תתאפשר רק באישור כב״ה והמשטרה. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה, והפעלת אמצעים כאלה תוביל לקנס של 3,000 ש״ח ולהליך פלילי. בנוסף, לא תותר כניסה עם פריטי לבוש המונעים זיהוי, כגון מסיכת פנים או חם-צוואר. מי שיגיע עם פריט כזה ייקנס ב-500 ש״ח וכניסתו תימנע.

שוטרים מול אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שוטרים מול אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

המשטרה מדגישה כי ייערך בידוק קפדני ולכן מומלץ להגיע מוקדם ולהימנע מהצטופפות בשערים. חל איסור להיכנס עם נשק, ואין אפשרות להשאיר נשק בכניסה.

בנוסף, אסורה הפעלת רחפנים במהלך המשחק, לא תותר הכנסת אלכוהול ולא תותר כניסה של אוהדים תחת השפעת אלכוהול. נהגים מתבקשים לחנות רק במקומות המורשים, והמשטרה תבצע אכיפה מוגברת נגד חניה במקומות אסורים.

