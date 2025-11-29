בתוך תוספת הזמן: 1:2 למכבי חיפה מול ראשל"צ

אלופת ליגת העל לנוער בשנה האחרונה, מכבי חיפה, שרדה מותחן בסיבוב ג’ של גביע המדינה, כשהצליחה הבוקר (שבת) להמשיך את המומנטום הטוב ולהמשיך לשלב הבא בגביע עם 1:2 על הפועל ראשון לציון משער בדקה ה-94, במשחק שנערך במגרש הסינטטי בראשון לציון.

החיפאים הגיעו למשחק גביע המדינה לאחר שניצחו בהתמודדות שלהם בליגת האלופות לנוער את נאנט הצרפתית בתוצאה 0:1, והאריכו את רצף הניצחונות המרשים שלהם בכל המסגרות לשמונה ניצחונות רצופים.

את המשחק הירוקים פתחו בצורה טובה וסיכנו את השער של הכתומים, אך ליאור שאואר השוער של ראשל”צ השאיר אותם במשחק, עד הדקה ה-27 שבה שאואר הוכנע לבסוף מרגליו של נועם לוי. על אף השליטה הירוקה, המארחת הצליחה להשוות את התוצאה שתי דקות לירידה למחצית אחרי התקפה קבוצתית יפה שהסתיימה עם שער שוויון של פלד דואדי, מה שקבע את תוצאת המחצית, 1:1.

המחצית השנייה הייתה יותר אגרסיבית והחיפאים התקשו לייצר מצבים מסוכנים, ואחרי שהיה נראה שראשון לציון מצליחה לגרור את האלופה להארכה, הגיע ניב גבאי, החלוץ המחליף של הירוקים, שבדקה ה-90+4 מצא סוף סוף את הרשת והבטיח את הניצחון הדרמטי לקבוצתו ואת העלייה לשלב הבא בגביע המדינה.

שחקני הנוער של הפועל ראשון לציון חוגגים את השוויון (רועי כפיר)

שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים את שער הניצחון הדרמטי (רועי כפיר)

מאמן מכבי חיפה, איתי מרדכי, אמר בסיום המשחק: “אני יוצא מהמשחק הזה מעודד ומודאג. מעודד כי בגביע אתה צריך לנצח והיה ניצחון של ווינרים נגד קבוצה אגרסיבית ששיחקה עם הכלים שלה במגרש לא פשוט, ואנחנו מצד שני פתחנו טוב את המשחק, והובלנו, ובמקום לעשות את המשחק קל יותר ולהבקיע שערים נוספים, הסתבכנו, ואז במחצית השנייה התפתח משחק גביע חם טיפוסי עם הרבה צהובים ואגרסיביות. שמח שידענו ברגע אחד מזוכך להיות רגועים ולהבקיע את השער בדיוק בדקה הנכונה, ולצאת עם הניצחון, אז אני לוקח מפה רק את הניצחון כי זה הכי חשוב, ואנחנו נצטרך מהר מאוד לחזור ליכולת הטובה שלנו שאנחנו מכירים.

"אנחנו יותר מגאים ששני שחקנים משלנו, דרזי ופיינגזיכט, שהיו אמורים לשחק גם בנאנט וגם פה, משחקים בבוגרים, ואני מקווה בשבילם שגם יישארו בבוגרים. זה פותח פתח לשאר השחקנים, אני כל הזמן אומר להם שאין לנו סגל של 11 שחקני הרכב ועוד 8, יש לנו 20 שחקנים שכולם שחקני הרכב, ולראיה גם היום היו הרבה שינויים בהרכב מלבד השניים שעלו לבוגרים, מההרכב שפתח מול נאנט, אז הם יודעים שכולם צריכים לשאת בנטל. היום זה היה שחקנים מסוימים, ובמשחק הבא זה יכול להיות שחקנים אחרים, אז נתמודד עם המצב שנכפה עלינו בצורה הטובה ביותר”.

איתי מרדכי (רועי כפיר)

דקה אחרי דקה:

דקה 3, התקפה לחיפה: האלופה פתחה חזק את המשחק כשכדור עומק מההגנה השאיר את אדם גרימברג לבד מול שוער, אך ליאור שאואר התייצב טוב והדף את הבעיטה.

דקה 13, התקפה לחיפה: ליאם קרגולה השתלט על כדור ארוך ופרץ לתוך הרחבה, אך שאואר ירד טוב והדף את הבעיטה לקרן.

ליאם קרגולה מול ליאור שאואר בעוד מצב לנוער של מכבי חיפה (רועי כפיר)

דקה 15, התקפה לראשל”צ: טעות קשה בהגנה הירוקה הובילה למצב של אחד על אחד בין הישאם טהא למרק גולנקוב, אך השוער הצליח עם קצה הרגל להוציא את הבעיטה מהמסגרת ולקרן.

דקה 27, שער! מכבי חיפה עלתה ליתרון 0:1: הלחץ של הירוקים מפתיחת המשחק השתלם כשנועם לוי מצא עצמו חופשי בקצה הרחבה ובנגיעה בעט כדור מדויק לפינה הרחוקה.

נועם לוי חוגג שער יתרון (רועי כפיר)

שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים עם נועם לוי (רועי כפיר)

דקה 31, התקפה לחיפה: האורחים כמעט הכפילו את היתרון אחרי שהרמה טובה של דניאל הדר מצאה את גרימברג מאחורי קו ההגנה והאחרון המשיך בנגיעה מהאוויר, בעיטה שפגעה במשקוף ונעצרה על קו השער, ספק עברה את הקו, אך הכדור לבסוף הורחק.

דקה 43, שער! ראשון לציון איזנה ל-1:1: רגע לפני הירידה למחצית, המארחים הצליחו להשוות בזכות מהלך קבוצתי יפה שנגמר עם הורדה ברחבה עם העקב של טהא לפלג דואדי, שעם בעיטה חזקה לפינה הקרובה מצא את הרשת.

שחקני הנוער של הפועל ראשון לציון חוגגים את השוויון (רועי כפיר)

דקה 73, התקפה לחיפה: הירוקים ניסו להחזיר את היתרון אליהם אחרי פתיחה מנומנמת של המחצית השנייה, כשכדור קרן של נגת מצא את ראשו של מאיר בקצה השני של הרחבה. הוא נגח חזק לפינה הקרובה, אך שאואר ירד טוב לכדור והדף לקרן.

ליאור שאואר קולט את הכדור (רועי כפיר)

דקה 76, התקפה לחיפה: שוב משחק הראש של חיפה כמעט הביא את שער היתרון כשכדור חוץ ארוך של מאיר הגיע אל שטייפמן שעלה מעל כולם וכבר הכניע את השוער עם נגיחה חזקה, אך ביטון הרחיק מקו השער עם הראש.

דקה 80, התקפה לחיפה: שוב שאואר השאיר את ראשון לציון במשחק כשהפעם הדף בעיטה חזקה של נגת מחוץ לרחבה.

נבות רטנר בין שחקני הנוער של ראשון לציון (רועי כפיר)

דקה 90+3, התקפה לראשל”צ: הכתומים כמעט עקצו לקראת השריקה עם התקפה מתפרצת של טהא שהגיע עד השער ושלח בעיטה חזקה שנעצרה רק בקורה והלכה החוצה.

דקה 90+4, שער! מכבי חיפה עלתה ל-1:2 ברגעי הסיום: אחרי שדקה לפני כמעט ספגה את המהפך, האלופה הצליחה להבקיע את שער היתרון המיוחל אחרי שרטנר בעט בעיטה לקורה, אבל גבאי השתלט על הכדור החוזר והמשיך אותו לרשת.

שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים את שער הניצחון הדרמטי (רועי כפיר)

דקה 90+7, שריקת הסיום! מכבי חיפה ניצחה 1:2 את הפועל ראשון לציון.