שישי שמח בחטיבה הצעירה של בני יהודה ת"א

מחזור גביע המדינה בגזרת מחלקת הנוער של בני יהודה ת”א נפתח ברגל ימין, עם שתי עולות מקרב קבוצות החטיבה הצעירה: קבוצת ילדים א’, המודרכת ע”י מגן העבר, אלירן ג’ורג’, שלבש 12 פעמים את מדי הנבחרות הצעירות, וקבוצת טרום א’, המודרכת ע”י המאמן הוותיק, חייים חיו. שתי הקבוצות שבו ממשחקי חוץ עם ניצחון ועם כרטיס לשלב המשחקים הבא.

קבוצת ילדים א’, לה מאזן מאזן של ארבעה ניצחונות ושני הפסדים במשחקיה בליגת מרכז, התארחה אצל מ.כ ירמיהו חולון, גם היא משחקת בליגת מרכז. חולון, שטרם ניצחה במשחקי הליגה, הדיחה בסיבוב הקודם את בית”ר ירושלים מליגת מרכז, והיא קיוותה להדיח קבוצה נוספת מאותה ליגה, אך בני יהודה הצליחה לזכות בכל הקופה. שער שכבש בדקה ה-6 יוסי זלאיט העלה את הכתומים ליתרון 0:1, אך שער שכבש אוראל קבודי בדקה ה-30 איזן ל-1:1. במהלך המחצית השנייה שער שכבש אמור אשכנזי קבע את תוצאת המשחק: ניצחון 1:2 לזכות בני יהודה ת”א.

בני יהודה ילדים א (באדיבות המועדון)

בני יהודה טרום א חוגגים (אלכס art sport)

קבוצת טרום א’, שעומדת על מאזן של שלושה ניצחונות והפסד אחד, התארחה אצל קבוצת “צו פיוס” של מכבי עתלית מליגת חוף, שעד אתמול ניצחה בכל המסגרות. יונתן פטרוב העלה את בני יהודה ליתרון 0:1, אך עתלית כבשה שער שוויון בשליש השני והקשתה על יריבתה. בשליש האחרון בני יהודה העלתה הילוך, יונתן פטרוב השלים צמד, שערים נוספים שכבשו דור יורש וליאו מוסקוביץ’ סללו את דרכה לניצחון 1:4 ולהעפלה לשלב הבא.