פברגאס: אני לא זוכר את התארים שזכיתי בהם

קומו של ססק פברגאס ממשיכה להיות אחת הקבוצות המסקרנות בליגה האיטלקית. לאחר שניצחה אמש (שישי) 0:2 את ססואולו והבטיחה עוד שבוע במקום השישי בטבלה, מאמנה התראיין וסיפק ציטוטים מעניינים.

כשעיתונאי העלה את אמירתו של וינסנט קומפאני לאחרונה שטען כי בעוד שלשחקנים והאוהדים תארים יותר חשובים, למאמנים יותר חשוב לבנות את הקבוצה ולהשתפר, פברגאס הודה: “אני לא זוכר את התארים שזכיתי בהם בתוך כדורגל”.

הוא הוסיף והסביר מה נותר אחרי שנים של קריירה: “אני זוכר את הרגעים בחדר ההלבשה, את האחדות, איך עזרנו זה לזה להשתפר. לצערי יש פחות ופחות זמן בכדורגל כדי לבנות. אני שמח שבקומו אנחנו עושים דברים באופן שונה, יש לנו סבלנות. מילת המפתח עבורנו היא בניה”.

שחקני קומו חוגגים, "בקומו אנחנו עושים דברים באופן שונה" (IMAGO)

בנוסף, פברגאס התייחס לכך שהבטיח לשחקני קבוצתו “הפתעה מיוחדת” במידה ויבקיעו שער ממצב נייח, מה שקרה בשער היתרון לאחר תרגיל קרן שהסתיים בבעיטה לרשת של אנאסטאסיוס דוביקאס.

“כל השחקנים חיכו להפתעה שהבטחתי, אבל האמת היא שלא באמת תכננתי שום דבר. יש להם יומיים חופש, אולי הם יבקשו שלושה. כרגע זה לא משנה”.

קרובה לצמרת: קומו מנצחת את ססואולו 0:2

קומו הפסידה משחק אחד בלבד העונה ב-13 מחזורי הפתיחה, כשהיא סיימה את משחקיה עם 6 ניצחונות ו-6 תוצאות תיקו. הקבוצה צמודה לצמרת ואפילו למאבק האליפות, ויהיה מעניין לראות כמה רחוק יגיע הפרויקט המסקרן בסיום העונה בליגה האיטלקית.