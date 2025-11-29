יום שבת, 29.11.2025 שעה 13:59
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
276-1512רומא1
259-1812מילאן2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
247-1913קומו6
2011-1512יובנטוס7
189-1512לאציו8
1716-1613ססואולו9
1520-1212אודינזה10
1416-1312קרמונזה11
1421-1112טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1115-912פארמה15
1016-1012פיזה16
1016-812לצ'ה17
819-1112גנואה18
619-1012פיורנטינה19
618-712ורונה20

פברגאס: אני לא זוכר את התארים שזכיתי בהם

המאמן נשאל לגבי סדר העדיפויות בדילמה בין בנייה לתארים, והודה: "אני זוכר את הרגעים בחדר ההלבשה, את האחדות". וגם: ההפתעה שהבטיח לשחקני קומו

|
ססק פברגאס (IMAGO)
ססק פברגאס (IMAGO)

קומו של ססק פברגאס ממשיכה להיות אחת הקבוצות המסקרנות בליגה האיטלקית. לאחר שניצחה אמש (שישי) 0:2 את ססואולו והבטיחה עוד שבוע במקום השישי בטבלה, מאמנה התראיין וסיפק ציטוטים מעניינים.

כשעיתונאי העלה את אמירתו של וינסנט קומפאני לאחרונה שטען כי בעוד שלשחקנים והאוהדים תארים יותר חשובים, למאמנים יותר חשוב לבנות את הקבוצה ולהשתפר, פברגאס הודה: “אני לא זוכר את התארים שזכיתי בהם בתוך כדורגל”.

הוא הוסיף והסביר מה נותר אחרי שנים של קריירה: “אני זוכר את הרגעים בחדר ההלבשה, את האחדות, איך עזרנו זה לזה להשתפר. לצערי יש פחות ופחות זמן בכדורגל כדי לבנות. אני שמח שבקומו אנחנו עושים דברים באופן שונה, יש לנו סבלנות. מילת המפתח עבורנו היא בניה”.

שחקני קומו חוגגים, "בקומו אנחנו עושים דברים באופן שונה" (IMAGO)שחקני קומו חוגגים, "בקומו אנחנו עושים דברים באופן שונה" (IMAGO)

בנוסף, פברגאס התייחס לכך שהבטיח לשחקני קבוצתו “הפתעה מיוחדת” במידה ויבקיעו שער ממצב נייח, מה שקרה בשער היתרון לאחר תרגיל קרן שהסתיים בבעיטה לרשת של אנאסטאסיוס דוביקאס.

“כל השחקנים חיכו להפתעה שהבטחתי, אבל האמת היא שלא באמת תכננתי שום דבר. יש להם יומיים חופש, אולי הם יבקשו שלושה. כרגע זה לא משנה”.

קרובה לצמרת: קומו מנצחת את ססואולו 0:2

קומו הפסידה משחק אחד בלבד העונה ב-13 מחזורי הפתיחה, כשהיא סיימה את משחקיה עם 6 ניצחונות ו-6 תוצאות תיקו. הקבוצה צמודה לצמרת ואפילו למאבק האליפות, ויהיה מעניין לראות כמה רחוק יגיע הפרויקט המסקרן בסיום העונה בליגה האיטלקית.

