"לא בסדר בראש": זעם אחרי העלבון כלפי שטילר

ביום חמישי האחרון, במהלך משחק הליגה האירופית בין איגלס לשטוטגרט, התרחש אירוע שכולם היו מעדיפים לשכוח. ויקטור אדוורדסן ביצע תיקול חריף על סטילר ואז עשה מחווה פוגענית כשהצביע לעבר אפו. הקשר הגרמני ראה את המחווה והתעמת איתו על כך.

סניידר, ששימש כפרשן במשחק עבור הטלוויזיה ההולנדית, התפרץ בזעם על ההתנהגות ואמר: "כמועדון, איגלס צריכים לתפוס את הילד הזה באוזן ולגרור אותו לחדר ההלבשה של שטוטגרט כדי שיתנצל. כשחקן אתה דוגמה לילדים. הם רואים את זה ולא צריכים לחשוב שזה נורמלי. אם תשאלו אותי, הוא לא בסדר בראש. ככל שאני מדבר על זה יותר, אני מתעצבן יותר. הוא צריך ללכת לחדר ההלבשה ולהתנצל. זו בריונות. יש מספיק דוגמאות בחיים שבהן זה נגמר רע".

המחווה המכוערת כלפי שטילר (IMAGO)

האירוע לא נעלם מעיני השופט, שהחליט להעניש את שני השחקנים בכרטיס צהוב. זה קרה כאשר התוצאה הייתה 0:3 לזכות הקבוצה הגרמנית. איגלס קנסו את השחקן ב־500 אירו על המחווה, כסף שיועבר לשירותים החברתיים של המועדון: "כמועדון, אנחנו לא מקבלים את ההתנהגות של ויקטור ומתנערים ממנה. טוב שהוא התנצל אחרי המשחק, אבל זה עדיין כתם ברקורד שלנו".

אנג'לו שטילר בעימות (IMAGO)

השחקן, ויקטור אדוורדסן, התנצל בפומבי: "אני רוצה להתנצל על ההתנהגות שלי. נאמרו ונעשו דברים שאין להם מקום במגרש כדורגל. אחרי המשחק ניגשתי לחדר ההלבשה של שטוטגרט כדי לבקש סליחה. אני מודל לחיקוי ואני חייב להתנהג בהתאם".