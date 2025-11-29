יום שבת, 29.11.2025 שעה 12:38
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"בליגה משל עצמו": מסי רוצה גמר MLS ראשון

עם כושר מטורף בפלייאוף, מעורבות ב-71 משערי מיאמי ב-2025 ועמדה מהעבר שפוגעת בסוארס, הפרעוש ב-01:00 מול ניו יורק, שם טוענים: "אנו לא אנדרדוג"

|
ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

ליאו מסי רחוק ניצחון מהעפלה לגמר פלייאוף ה-MLS. בעיצומו של פלייאוף אדיר של אלוף העולם, הוא יוביל את אינטר מיאמי הלילה (בין שבת לראשון) ב-01:00 לגמר המזרח מול ניו יורק סיטי. “מסי בליגה משל עצמו, זה ברור”, אמר מאמן היריבה, פסקל יאנסן.

מעטים יחלוקו על כך. הפלייאוף הנוכחי רק הדגיש עד כמה הארגנטינאי בלתי ניתן לעצירה: שישה שערים ושישה בישולים יש לו בארבעה משחקים בלבד, ועוד תרומה ישירה ל-71 מהשערים של אינטר מיאמי בשנת 2025, בין העונה הסדירה והפלייאוף גם יחד. מסי שנע בחודשים האחרונים בתפקיד "9 מזויף", מצא לעצמו חופש יצירתי רחב יותר במרכז ההתקפה, בין טדאו איינדה ומטאו סילבטי - חופש שהפך את מיאמי לקבוצה מסוכנת פי כמה, ובא גם על חשבון לואיס סוארס שלא פתח במשחק הקודם.

“זה תמיד מאמץ קבוצתי”, אמר קווין או’טול מניו יורק על הניסיון לעצור את מסי, “אנחנו חייבים לייצר אינטנסיביות, לסגור מרחבים, לא לאפשר לו זמן להרים ראש ולתקוף. הוא תמיד ימצא את הרגעים שלו במשחק, זה בלתי נמנע. לכן צריך שכל הקבוצה תתמודד איתו יחד”.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

ובכל זאת, למרות שבכל כותרת מופיע שמו של מסי, אינטר מיאמי לא עומדת על כתפיו בלבד. חאבייר מסצ’ראנו קיבל החלטה אמיצה כשהשאיר את סוארס מחוץ להרכב לטובת סילבטי בן ה-19, שהחזיר בגדול עם שער ובישול מאז שהפך לשחקן הרכב. איינדה נמצא בכושר נהדר עם שני שערים בשני משחקים, והסגל של מיאמי מלא בכלים נוספים. “אנשים חושבים שזה מסי נגד כל השאר - זה לא נכון”, הבהיר יאנסן, “יש להם שחקנים מצוינים בכל עמדה, קבוצה במומנטום מצוין ותוכנית משחק ברורה”.

מנגד, ניו יורק סיטי מגיעה אחרי שסומנה כאנדרדוג לכל אורך הפלייאוף, אך בפועל טופחת על המצח של מבקריה פעם אחר פעם. למרות חסרונם של מלך השערים אלונסו מרטינס והקשר אנדרס פראה, הקבוצה של יאנסן מככבת מחוץ לביתה עם הפסד בודד בתשעת משחקי החוץ האחרונים שלה, ושלושה ניצחונות חוץ בפלייאוף – יותר מכל קבוצה אחרת.

“אני לא רואה בנו אנדרדוג”, אמר טייבון גריי מניו יורק, “זה משחק שפתוח לשתי הקבוצות. הכול תלוי במי שתיקח את ההזדמנות”. יאנסן עצמו דחה את תווית האנדרדוג: “זו מילה של העולם מבחוץ, לא שלנו. הרווחנו את הזכות להיות בגמר הזה, ואנחנו נילחם על תוצאה טובה”.

מסצמסצ'ראנו ומסי (IMAGO)

מסצ’ראנו מצידו הזכיר לשחקניו לא לזלזל ביריבה: “אנחנו חייבים להבין שהמשחק יהיה קשה מאוד. נבוא מהדקה הראשונה בדיוק כמו ששיחקנו מול נאשוויל וסינסינטי – עם כוונה ברורה ללכת על זה”.

הבחירות של מסי: לקבל השחלה או שער עצמי?

עם מסי בכושר שאף יריבה ביבשת לא מצאה לו פתרון, סילבטי ואיינדה שמתפוצצים לצד הארגנטינאי, וקבוצה שלמה שמצאה זהות התקפית חדשה - אינטר מיאמי מגיעה כפייבוריטית ברורה. אבל ניו יורק כבר הוכיחה בפלייאוף הזה שהיא לא קורסת מול לחץ, והיא תנסה לעשות את הבלתי ייאמן מול אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, שרוצה לעשות עוד צעד לעבר אליפות היסטורית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */