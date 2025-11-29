"הגיע הזמן שנזרים דם חדש וננסה משהו אחר"

מכבי חיפה תנסה הערב (שבת, 19:30) לשבור בצורת ארוכה של שבעה משחקים ללא ניצחון כאשר תפגוש במושבה את הקבוצה השאפתנית של הפועל פתח תקווה. מדובר במשחק שמהווה נקודת ציון לגבי המשך העונה, שכן בחיפה יודעים שהם לא יכולים להרשות לעצמם להיות מאחור ובמקומות שמובילים לפלייאוף התחתון.

בימים כתיקונם כאשר לירוקים לא הייתה דבשת של חוסר הצלחות ולא היה לחץ, הקבוצה הייתה מגיעה הרבה יותר משוחררת ולא היו ספקות לגבי מי הפייבוריטית במשחק כזה. הפעם, ברור גם לברק בכר שהוא צריך להסיר מחניכיו את המשקולות מהרגליים ולעשות את הכל על מנת לחזור עם שלוש נקודות כדי להתכונן בראש שקט למשחק אמצע השבוע בסמי עופר מול הפועל ת"א.

בכר למוד הניסיון מבין שעד כה הקבוצה לא סיפקה את הסחורה וזאת גם הסיבה שהוא מעדיף לתת קרדיט לשני שחקני הנוער ינון פיינגזיכט ודניאל דרזי שהוסיפו באימונים המון מוטיבציה: "הגיע הזמן שנזרים דם חדש לקבוצה. גם ככה חלק מהשחקנים ששיחקו עד עכשיו לא סיפקו את הסחורה כפי שאנחנו היינו רוצים לראות אז עדיף כבר לנסות משהו חדש ורענן יותר", אמרו בחיפה.

דניאל דרזי וינון פיינגזיכט (רועי כפיר ולילך וויס-רוזנברג)

בכר, יעלה במערך של שלושה שחקני התקפה, סילבה קאני, טרבינטה סטיוארט וקנג'י גורה, אבל לא מן הנמנע שאם דברים לא יסתדרו בכר ישנה שיטה ויעלה את גיא מלמד מהספסל כחלוץ שני לצידו של סטיוארט. גם ממשחק ההגנה יש ציפייה להרבה יותר משמעת ואחריות ולא כפי שקרה בחודש שקדם לפגרה כאשר הקבוצה ספגה שערים מכריעים בדקות הסיום, שגרמו לכך שהיא איבדה נקודות משמעותיות שהיו מביאות את הקבוצה למקומות אחרים.

לבית המלון הוזמנו 21 שחקנים, מה שאומר שאחד מהם, זוהר זסנו או גוני נאור, ימצא את עצמו מחוץ לסגל הקבוצה. אחד מהם יצטרף לרשימה של שחקנים כמו ג'ורג'ה יובאנוביץ', פדראו ופייר קורנו, כמו גם עומר דהן.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, עלי מוחמד, איתן אזולאי, דניאל דרזי, סילבה קאני, קנג’י גורה וטריבנטה סטיוארט.