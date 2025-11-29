יום שבת, 29.11.2025 שעה 09:06
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
87%1703-179515דטרויט פיסטונס
67%1734-180615טורונטו ראפטורס
67%1768-182915מיאמי היט
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
57%1718-171014שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
38%1904-182416מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
14%1698-153514ברוקלין נטס
13%1840-166115אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
83%1318-147512יוסטון רוקטס
79%1613-175714דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
57%1621-166014מינסוטה טימברוולבס
56%1821-186516גולדן סטייט ווריורס
56%1831-187516פיניקס סאנס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
36%1735-170214יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
31%1970-181016סקרמנטו קינגס
25%1828-173216דאלאס מאבריקס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
20%1832-164715ניו אורלינס פליקנס

דונצ'יץ' מול וומבניאמה: נקבעו משחקי רבע הגמר

הלייקרס יפגשו את סן אנטוניו ברבע גמר הגביע, אוקלהומה שוב מול פיניקס, אורלנדו נגד מיאמי וטורונטו מול ניו יורק. הימים, השעות ומתי ייערך הגמר?

|
וומבניאמה מול דונצ'יץ' (רויטרס)
וומבניאמה מול דונצ'יץ' (רויטרס)

הניצחון של לוס אנג’לס לייקרס על דאלאס השלים את תמונת העולות לרבע גמר גביע ה־NBA בעונתו השלישית. משחקי רבע הגמר יתקיימו ב־9 וב־10 בדצמבר, כשכל קבוצה שואפת להשיג את הכרטיס לפיינל פור שייערך בלאס וגאס בין 13 ל־16 בדצמבר.

אורלנדו, שגברה על דטרויט, תקבל את מיאמי למשחק הפתיחה של שלב רבע הגמר, בעוד ניו יורק תצא למשחק חוץ מול טורונטו. הלייקרס, שסיימו את שלב הבתים עם מאזן מושלם, יפגשו את סן אנטוניו שניצחה את דנבר בקרב צמוד, ואוקלהומה תארח את פיניקס, שעלתה לשלב הבא כקבוצה בעלת המאזן הטוב ביותר מבין המפסידות אחרי הפסדה לת'אנדר.

כזכור, מנצחות כל הבתים ושתי הסגניות בעלות המאזן הטוב ביותר (אחת מכל קונפרנס) עולות לרבע הגמר, שם מתחיל טורניר ההדחה הישירה. מעבר ליוקרה ולתואר, השחקנים נהנים מתמריץ כספי משמעותי, כל אחד משחקני הקבוצה הזוכה מקבל 500 אלף דולר, פרס שהגביר את התחרותיות מאז הושק המפעל.

להט מול האקסית. דונצלהט מול האקסית. דונצ'יץ' מוקף בשחקני דאלאס (רויטרס)

חשוב לזכור שכל משחקי הגביע נחשבים כחלק ממאזן העונה הרגילה, פרט לגמר שנחשב למשחק נוסף ואינו משפיע על המאזן הכללי אלא רק על סטטיסטיקות הגביע. משחקי רבע הגמר ייערכו ב־9 וב־10 בדצמבר (באולמות של הקבוצות עם המאזן הטוב ביותר), חצאי הגמר יתקיימו ב־13 בדצמבר והגמר ב־16 בדצמבר. חצי הגמר והגמר ייערכו במסגרת הפיינל פור בלאס וגאס.

לוח המשחקים המלא

9 בדצמבר (בין שלישי לרביעי):
אורלנדו – מיאמי, 01:00
טורונטו – ניו יורק, 03:30

10 בדצמבר (בין רביעי לחמישי):
אוקלהומה – פיניקס, 02:30
לוס אנג'לס לייקרס – סן אנטוניו, 05:00

13 בדצמבר: חצי גמר הגביע.

16 בדצמבר: גמר הגביע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */