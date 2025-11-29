דני וולף: אמרו לי 'תהיה מוכן', ההרגשה נהדרת

אחרי שעבר בין הסגל של ברוקלין לליגת הקיץ מתחילת העונה, דני וולף קיבל כמות דקות משמעותית יותר לראשונה ב-NBA. הסנטר היהודי עלה מהספסל ל-13 דקות, בהן קלע חמש נקודות, קלט חמישה ריבאונדים ומסר אסיסט בהפסד 115:103 לפילדלפיה.

בסיום הוא סיכם את המשחק: “ההרגשה נהדרת. פשוט חיכיתי להזדמנות, אמרו לי ‘תהיה מוכן’, אבל אתה לא יודע מה זה אומר בפועל ומתי ההזדמנות באמת תגיע. זה הרגיש טוב לקבל הזדמנות, לקראת הסוף סוף סוף הרגשתי כרגיל. ניסיתי להוציא את המקסימום מההזדמנות הזו. אני צריך להמשיך להשתפר ולהיות מוכן".

על המסר של המאמן ג’ורדי פרננדס אמר וולף: “פשוט לשחק באותה אינטנסיביות, לא משנה אם אתה השחקן מספר 1 או האחרון ברוטציה. כשהוא לא יראה את זה, הוא יבהיר לנו את זה. צריך לשחק חזק ולשחק ביחד".

דני וולף (רויטרס)

הסנטר הוסיף: “אלה היו הדקות האמיתיות הראשונות שלי ב-NBA, כל פעם שיקראו לי אנסה לנצל את ההזדמנות. זה שונה להיות פה ובליגת הפיתוח. זו פעם ראשונה שאני משחק בשתי קבוצות במקביל. המסר הוא שתקבל דקות לפי מה שאתה מוכיח שמגיע לך. היו לי שבעה משחקים בליגת הפיתוח, ניסיתי לשחק חזק ועל החוזקות שלי.

“המאמנים רוצים שאזרוק לסל כשאני פנוי. ב-NBA שלשות פנויות אלה הזריקות הטובות ביותר. הם רוצים שאמשיך ללמוד ולשפר את המשחק שלי".