יום שבת, 29.11.2025 שעה 09:06
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
87%1703-179515דטרויט פיסטונס
67%1734-180615טורונטו ראפטורס
67%1768-182915מיאמי היט
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
57%1718-171014שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
38%1904-182416מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
14%1698-153514ברוקלין נטס
13%1840-166115אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
83%1318-147512יוסטון רוקטס
79%1613-175714דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
57%1621-166014מינסוטה טימברוולבס
56%1821-186516גולדן סטייט ווריורס
56%1831-187516פיניקס סאנס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
36%1735-170214יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
31%1970-181016סקרמנטו קינגס
25%1828-173216דאלאס מאבריקס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
20%1832-164715ניו אורלינס פליקנס

דני וולף: אמרו לי 'תהיה מוכן', ההרגשה נהדרת

הסנטר שקיבל 13 דקות בהפסד ברוקלין 115:103 לפילדלפיה: "אלה הדקות האמיתיות הראשונות שלי ב-NBA. המאמנים רוצים שאזרוק לסל, צריך להמשיך להשתפר"

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

אחרי שעבר בין הסגל של ברוקלין לליגת הקיץ מתחילת העונה, דני וולף קיבל כמות דקות משמעותית יותר לראשונה ב-NBA. הסנטר היהודי עלה מהספסל ל-13 דקות, בהן קלע חמש נקודות, קלט חמישה ריבאונדים ומסר אסיסט בהפסד 115:103 לפילדלפיה.

בסיום הוא סיכם את המשחק: “ההרגשה נהדרת. פשוט חיכיתי להזדמנות, אמרו לי ‘תהיה מוכן’, אבל אתה לא יודע מה זה אומר בפועל ומתי ההזדמנות באמת תגיע. זה הרגיש טוב לקבל הזדמנות, לקראת הסוף סוף סוף הרגשתי כרגיל. ניסיתי להוציא את המקסימום מההזדמנות הזו. אני צריך להמשיך להשתפר ולהיות מוכן".

על המסר של המאמן ג’ורדי פרננדס אמר וולף: “פשוט לשחק באותה אינטנסיביות, לא משנה אם אתה השחקן מספר 1 או האחרון ברוטציה. כשהוא לא יראה את זה, הוא יבהיר לנו את זה. צריך לשחק חזק ולשחק ביחד".

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

הסנטר הוסיף: “אלה היו הדקות האמיתיות הראשונות שלי ב-NBA, כל פעם שיקראו לי אנסה לנצל את ההזדמנות. זה שונה להיות פה ובליגת הפיתוח. זו פעם ראשונה שאני משחק בשתי קבוצות במקביל. המסר הוא שתקבל דקות לפי מה שאתה מוכיח שמגיע לך. היו לי שבעה משחקים בליגת הפיתוח, ניסיתי לשחק חזק ועל החוזקות שלי.

“המאמנים רוצים שאזרוק לסל כשאני פנוי. ב-NBA שלשות פנויות אלה הזריקות הטובות ביותר. הם רוצים שאמשיך ללמוד ולשפר את המשחק שלי".

