 מזרח 
87%1703-179515דטרויט פיסטונס
67%1734-180615טורונטו ראפטורס
67%1768-182915מיאמי היט
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
57%1718-171014שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
38%1904-182416מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
14%1698-153514ברוקלין נטס
13%1840-166115אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
83%1318-147512יוסטון רוקטס
79%1613-175714דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
57%1621-166014מינסוטה טימברוולבס
56%1821-186516גולדן סטייט ווריורס
56%1831-187516פיניקס סאנס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
36%1735-170214יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
31%1970-181016סקרמנטו קינגס
25%1828-173216דאלאס מאבריקס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
20%1832-164715ניו אורלינס פליקנס

"יוקיץ' השחקן הכי שלם והכי דומיננטי ב-NBA"

לברון ג'יימס התראיין והחמיא בגדול לסרבי: "לא היה שחקן דומיננטי ושלם יותר, מהמסירה, דרך הקליעה, הריבאונד ועד תשומת הלב שהוא מושך בכל רגע"

|
לברון ויוקיץ' (רויטרס)
לברון ויוקיץ' (רויטרס)

לברון ג'יימס שב לפרקט של לוס אנג'לס לייקרס אחרי הפסקה שנגרמה בעקבות פציעה, וחזר לעונת ה־23 שלו בליגה כשהמטרה ברורה: לרדוף אחרי אליפות חמישית.

הלייקרס פתחו את העונה בצורה מבטיחה, כשלוקה דונצ'יץ' מציג יכולת נהדרת והקבוצה מדורגת במקום השני. בתקופת חופשת חג ההודיה ניצל לברון את הזמן כדי להקליט פרק חדש של פודקאסט Mind the Game, ובו חשף מי מבחינתו הוא השחקן הכי דומיננטי ששיחק מולו.

לפי לברון, האיש ששולט כיום ב־NBA הוא ניקולה יוקיץ', סנטר דנבר שכבר הספיק להפוך לדמות המרכזית של העשור הנוכחי. יוקיץ', שמכוון ל־MVP רביעי בקריירה ואולי גם לאליפות שנייה, הצליח לעבור את הלייקרס פעמיים ברצף בפלייאוף, ומאז הפך לסיוט קבוע עבור ג'יימס וחבריו.

ג'יימס כינה את יוקיץ' "השחקן הכי דומיננטי והכי שלם ששיחקתי מולו", והסביר זאת באמצעות כל האלמנטים שמרכיבים את משחקו של הכוכב הסרבי: "לא היה שחקן דומיננטי ושלם יותר, במובן של כל התכונות שציינתם, מהמסירה, דרך הקליעה, הריבאונד ועד תשומת הלב שהוא מושך בכל רגע".

בעוד הקריירה של לברון מתקרבת לשלביה המאוחרים, נראה שיוקיץ' הוא זה שמוביל את הליגה בשנים האחרונות, וזוכה גם להכרה מהכוכב הגדול ביותר של הדור.

