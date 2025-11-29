5 נקודות ו-5 ריבאונדים לוולף בהפסד של ברוקלין

ברוקלין ממשיכה להתקשות, אבל באמצע הערב המתסכל הזה קיבלנו נקודת אור ישראלית: דני וולף עלה לפרקט וקיבל בפעם הראשונה דקות אמיתיות, לא רק בסיום חד צדדי. הרוקי הישראלי תרם 5 נקודות (5 מ-6 מהעונשין), 5 ריבאונדים ו-אסיסט ב-13 דקות, וסיים עם מדד פלוס מינוס 6+, הנתון הטוב ביותר מבין כל שחקני הנטס במשחק.

לעומתו, בן שרף נותר על הספסל ולא שותף בהפסד 115:103 לפילדלפיה, במסגרת טורניר הגביע. ברוקלין הידרדרה למאזן 15:3 ונותרה ב-9:0 מאכזב בבית.

פילדלפיה, ששיחקה בלי ג'ואל אמביד ו-וי ג’יי אדג'קומב הפצועים וגם איבדה את אנדרה דרמונד במהלך הרבע השני בגלל פציעה בברך, הצליחה למרות החסרונות. טייריס מקסי הוביל עם 22 נקודות, ג'ארד מקיין תרם 20 מהספסל, קווינטין גריימס הוסיף 19 ופול ג'ורג' סיים עם 14.

דני וולף (רויטרס)

בצד של הנטס, ייגור דיומין סיפק את משחקו הטוב ביותר בליגה עם 23 נקודות, 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, וטייריס מרטין הוסיף 16. למרות ריצות התקפיות שהחזירו את ברוקלין כמה פעמים לתמונה, כולל שלשה של דיומין שצימקה ל-74:65 ברבע השלישי וסל שלו שצמצם ל-112:103 דקה ו-13 לסיום, זה לא הספיק.

שלשה של אדם בונה אחרי מסירה של גריימס סגרה עניין, והסיקסרס עצרו רצף של שני הפסדים. ברוקלין נשארה הקבוצה היחידה בליגה שעדיין לא ניצחה העונה בבית. שתי הקבוצות מחזיקות כעת במאזן 1:3 במסגרת משחקי הגביע.