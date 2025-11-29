יום שבת, 29.11.2025 שעה 09:06
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
87%1703-179515דטרויט פיסטונס
67%1734-180615טורונטו ראפטורס
67%1768-182915מיאמי היט
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
57%1718-171014שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
38%1904-182416מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
14%1698-153514ברוקלין נטס
13%1840-166115אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
83%1318-147512יוסטון רוקטס
79%1613-175714דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
57%1621-166014מינסוטה טימברוולבס
56%1821-186516גולדן סטייט ווריורס
56%1831-187516פיניקס סאנס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
36%1735-170214יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
31%1970-181016סקרמנטו קינגס
25%1828-173216דאלאס מאבריקס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
20%1832-164715ניו אורלינס פליקנס

5 נקודות ו-5 ריבאונדים לוולף בהפסד של ברוקלין

הופעה משמעותית ראשונה לישראלי, שקיבל 13 דק' והוסיף אסיסט ב-115:103 לפילדלפיה בגביע, כשהנטס נותרו ללא ניצחון ביתי ובמאזן 15:3. בן שרף לא שותף

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ברוקלין ממשיכה להתקשות, אבל באמצע הערב המתסכל הזה קיבלנו נקודת אור ישראלית: דני וולף עלה לפרקט וקיבל בפעם הראשונה דקות אמיתיות, לא רק בסיום חד צדדי. הרוקי הישראלי תרם 5 נקודות (5 מ-6 מהעונשין), 5 ריבאונדים ו-אסיסט ב-13 דקות, וסיים עם מדד פלוס מינוס 6+, הנתון הטוב ביותר מבין כל שחקני הנטס במשחק.

לעומתו, בן שרף נותר על הספסל ולא שותף בהפסד 115:103 לפילדלפיה, במסגרת טורניר הגביע. ברוקלין הידרדרה למאזן 15:3 ונותרה ב-9:0 מאכזב בבית.

פילדלפיה, ששיחקה בלי ג'ואל אמביד ו-וי ג’יי אדג'קומב הפצועים וגם איבדה את אנדרה דרמונד במהלך הרבע השני בגלל פציעה בברך, הצליחה למרות החסרונות. טייריס מקסי הוביל עם 22 נקודות, ג'ארד מקיין תרם 20 מהספסל, קווינטין גריימס הוסיף 19 ופול ג'ורג' סיים עם 14.

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

בצד של הנטס, ייגור דיומין סיפק את משחקו הטוב ביותר בליגה עם 23 נקודות, 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, וטייריס מרטין הוסיף 16. למרות ריצות התקפיות שהחזירו את ברוקלין כמה פעמים לתמונה, כולל שלשה של דיומין שצימקה ל-74:65 ברבע השלישי וסל שלו שצמצם ל-112:103 דקה ו-13 לסיום, זה לא הספיק.

שלשה של אדם בונה אחרי מסירה של גריימס סגרה עניין, והסיקסרס עצרו רצף של שני הפסדים. ברוקלין נשארה הקבוצה היחידה בליגה שעדיין לא ניצחה העונה בבית. שתי הקבוצות מחזיקות כעת במאזן 1:3 במסגרת משחקי הגביע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
