יום שבת, 29.11.2025 שעה 09:06
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

"הם הרגו אותנו בריבאונד, שיעור באינטנסיביות"

בנבחרת ישראל מנסים לעכל את התבוסה 89:69 לגרמניה במוקדמות אליפות העולם: "חוויה חשובה על מנת להבין מה לעשות כדי להשתפר". הפנים לקרואטיה בשני

|
בית הלחמי עם שחקני הנבחרת (IMAGO)
בית הלחמי עם שחקני הנבחרת (IMAGO)

משחק הפתיחה של נבחרת ישראל במוקדמות אליפות העולם בכדורסל אתמול (שישי) מול גרמניה הסתיים בתבוסה, 89:69. בנבחרת יש כבר הפקת לקחים בנוגע למה שהיה חסר אתמול וגם בלט גם ביורובאסקט האחרון ששוחק בפולין ובריגה. המשחק היה נגד הנבחרת הכי חזקה בבית, אלופת אירופה ואלופת העולם הנבחרת שמדוגרת במקום השני בדירוג העולמי של פיב"א והגרמנים שלטו בקרב על הלוחות וידעו לנצל כל טעות של נבחרת ישראל. 

התחושות בנבחרת היו כאלו של עקביות, בכל זאת גם ביורובאסקט וגם אתמול הודו בישראל כי מתקשים בממד הפיזיות והאינטנסיביות של הגרמנים, שחשוב לציין שגם לא הגיעו בסגל הכי חזק שלהם, ישראל אולי חסרה את דני אבדיה ותומר גינת, אבל גרמניה הייתה ללא האחים לבית משפחת ואגנר, דניאל תייס, דניס שרודר, מאודו לו ועוד. עצם העבודה ששחקנים מצטרפים לנבחרות ערב לפני פתיחתו של החלון בגלל שהם עדיין עם הקבוצות שלהם בהחלט פוגע בהכנה, ולא רק של ישראל אלא של כל נבחרת לה שחקנים שמתחרים ביורוליג, והדבר הוא תוצר לוואי של החלונות עצמם.  

"הרגו אותנו בריבאונד", ציינו בישראל, הרי חניכיו של אלכס מומברו הורידו 19 ריבאונדים בהתקפה, ושוב בישראל מבינים שהנושא שצריכים לתת עליו את הדעת בכדורסל הוא הפיזיות והאתלטיות. מבחינת לוח התוצאות בשיא ההפרש כבר עמד על 27 נקודות לזכות הגרמנים ולמעשה להוציא את הרבע השני הקטסטרופלי ואת העובדה שחניכיו של מומברו ניצלו את הדומיננטיות על הלוחות ל-5:24 בנקודות מריבאונד ההתקפה. כלומר במשחק של 20 הפרש הגרמנים קלעו 19 נקודות יותר מריבאונד ההתקפה מאשר נבחרת ישראל. 

אריאל בית הלחמי (IMAGO)אריאל בית הלחמי (IMAGO)

בנבחרת ישראל מודים כי הם צריכים לשכוח את המשחק הזה ולהתרכז במשחק ביום שני הקרוב אותו מגדירים כקריטי מאוד להמשך הדרך. חניכיו של אריאל בית הלחמי "יארחו" את קרואטיה שהביסה אתמול את קפריסין ב-40 הפרש עם תצוגת תכלית של מריו הזוניה במשחק שיסגור את חלון הנבחרות הראשון. בישראל ניסו לשאוב עידוד מכך שבנקודה הכי נמוכה של הנבחרת מבחינת התוצאה הצליחו לייצר כמה דקות טובות, לצד זאת הגרמנים בעצמם שיחקו בהרכב המשני שלהם וכשמומברו החזיר את החמישייה שלו הם השתלטו מחדש על המשחק. הנבחרת תמריא היום בצהריים ללטביה שם תארח כאמור ביום שני את קרואטיה בתקווה לסיים את החלון הנוכחי בטעם טוב ועם תוצאה שמבחינתה תסכם את החלון כטוב.      

כזכור, אליפות העולם בכדורסל תערך ב-2027 בקטאר, ובשלב טורניר ההעפלה האירופי ישראל שובצה לבית ה’ יחד עם גרמניה, קרואטיה וקפריסין. בשלב המוקדמות הנוכחי, 32 נבחרות מחולקות ל-8 בתים בני ארבע קבוצות  כאשר שלוש הראשונות ממשיכות הלאה. 24 הקבוצות שהעפילו לשלב הבתים השני ממשיכות עם המאזן שלהן מהבית הקודם, והן מתחלקות שוב לארבעה בתים ובהם שש קבוצות, כאשר גם הפעם שלוש הראשונות מעפילות מכל בית רק שהפעם הן ממשיכות לאליפות העולם שבקטאר. 

תמיר בלאט (IMAGO)תמיר בלאט (IMAGO)

עידן זלמנסון אמר לאחר המשחק: "לצערנו קיבלנו שיעור באינטנסיביות, זה מאוד קשה לנצח משחק כשלוקחים עליך 19 ריבאונדים בהתקפה וכשאתה מאבד 20 כדורים, זה לא באמת נוגע לכדורסל, אנחנו צריכים ללמוד מכך ולהגיע עם יותר אינטנסיביות וריכוז למשחק הבא. דיברנו על כך ולצערי אנחנו השחקנים לא הוצאנו את זה לפועל על הפרקט, אני בטוח שנלמד מכך. זו הייתה חוויה חשובה עבורנו כדי להבין מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשתפר ואני בטוח שנהיה מרוכזים הרבה יותר במשחק הבא".

מה אתם מצפים מהמשחק הבא נגד קרואטיה ביום שני?
"אינטנסיביות טובה יותר. להיות יותר מרוכזים במשחק לשלוט בריבאונדים ובאיבודי הכדור. מבחינת כדורסל אנחנו יודעים איך לשחק כדורסל ולא הפסדנו בגלל זה, אנחנו חייבים לוודא שאנחנו לא נופלים בדברים האלו כי הם הדברים העיקריים עבורנו כקבוצה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */