יום שבת, 29.11.2025 שעה 01:00
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
276-1512רומא1
259-1812מילאן2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
247-1913קומו6
2011-1512יובנטוס7
189-1512לאציו8
1716-1613ססואולו9
1520-1212אודינזה10
1416-1312קרמונזה11
1421-1112טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1115-912פארמה15
1016-1012פיזה16
1016-812לצ'ה17
819-1112גנואה18
619-1012פיורנטינה19
618-712ורונה20

לא עוצרת: קומו ניצחה 0:2 נהדר את ססואולו

החבורה של ססק פברגאס רשמה משחק 12 ברציפות בכל המסגרות ללא הפסד ועלתה למקום השישי בטבלה. דוביקאס כבש ראשון, מורנו הכפיל וחתם את תוצאת הסיום

|
שחקני קומו בטירוף (IMAGO)
שחקני קומו בטירוף (IMAGO)

המחזור ה-13 בליגה האיטלקית נפתח הערב (שישי) כאשר קומו אירחה את ססואולו למפגש מסקרן. המארחת המשיכה בתקופה הנהדרת שלה וניצחה 0:2 בסיום, כשהיא עולה למקום השישי בטבלה ומשיגה משחק 12 ברציפות ללא הפסד בכל המסגרות.

אנסטסיוס דוביקאס כבש ראשון והעלה את החבורה של ססק פברגאס ליתרון כבר בדקה ה-14. בדקה ה-53 אלברטו מורנו הכפיל את התוצאה אחרי בישול של ניקו פאס, וחתם את תוצאת המשחק.

קומו עם הפסד בודד בליגה מפתיחת העונה, ואחרי שחגגה עם 1:5 מהדהד על טורינו במחזור החולף, היא ממשיכה כאמור בריצה הטובה שלה. מנגד, ססואולו עם משחק שני רצוף ללא ניצחון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */