לא עוצרת: קומו ניצחה 0:2 נהדר את ססואולו

המחזור ה-13 בליגה האיטלקית נפתח הערב (שישי) כאשר קומו אירחה את ססואולו למפגש מסקרן. המארחת המשיכה בתקופה הנהדרת שלה וניצחה 0:2 בסיום, כשהיא עולה למקום השישי בטבלה ומשיגה משחק 12 ברציפות ללא הפסד בכל המסגרות.

אנסטסיוס דוביקאס כבש ראשון והעלה את החבורה של ססק פברגאס ליתרון כבר בדקה ה-14. בדקה ה-53 אלברטו מורנו הכפיל את התוצאה אחרי בישול של ניקו פאס, וחתם את תוצאת המשחק.

קומו עם הפסד בודד בליגה מפתיחת העונה, ואחרי שחגגה עם 1:5 מהדהד על טורינו במחזור החולף, היא ממשיכה כאמור בריצה הטובה שלה. מנגד, ססואולו עם משחק שני רצוף ללא ניצחון.