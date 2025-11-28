יום שישי, 28.11.2025 שעה 23:29
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

ילד הפלא הדהים: ניצחון אדיר לאהבת השם גורדון

הלוחם רשם ניצחון ענק בזירה הבין לאומית עם נוקאאוט מוחץ בסיבוב השני מול יריבו, כפי שחזה מראש, והניף בגאווה את דגל ישראל מיד לאחר סיום הקרב

|
אהבת השם גורדון (ONE CHAMPIONSHIP)
אהבת השם גורדון (ONE CHAMPIONSHIP)

אהבת השם גורדון רשם ניצחון אדיר בזירה הבין־לאומית, כשהדהים את הקהל עם נוקאאוט מוחץ בסיבוב השני, בדיוק כפי שחזה מראש. ילד הפלא הישראלי גבר על מאורית ברטושקה, הלוחם הליטאי־אירי, והניף בגאווה את דגל ישראל מיד לאחר סיום הקרב.

גורדון הבטיח עוד לפני העלייה לזירה שהוא יסגור עניין בסיבוב השני, וכפי הנראה ידע בדיוק מה הוא עושה. מהצלצול הראשון הוא שלט בקצב, יזם, לחץ ולא הותיר ליריבו כמעט שום מרווח תגובה. תצוגת תכלית בסיום חד ומוחץ שהשאיר רושם רב על כל הנוכחים.

בסיום הקרב נשמע גורדון נחוש מתמיד: ״אני כאן כדי להילחם על החגורה. תביאו לי את הלוחם הכי טוב שלכם, ואני מבטיח לתת נוקאאוט לכל מי שיעמוד מולי״.

ניצחון נוסף, הצהרה גדולה. הילד הישראלי ממשיך לבסס את עצמו כאחד הכישרונות המסקרנים בענף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */