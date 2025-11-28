ילד הפלא הדהים: ניצחון אדיר לאהבת השם גורדון

אהבת השם גורדון רשם ניצחון אדיר בזירה הבין־לאומית, כשהדהים את הקהל עם נוקאאוט מוחץ בסיבוב השני, בדיוק כפי שחזה מראש. ילד הפלא הישראלי גבר על מאורית ברטושקה, הלוחם הליטאי־אירי, והניף בגאווה את דגל ישראל מיד לאחר סיום הקרב.

גורדון הבטיח עוד לפני העלייה לזירה שהוא יסגור עניין בסיבוב השני, וכפי הנראה ידע בדיוק מה הוא עושה. מהצלצול הראשון הוא שלט בקצב, יזם, לחץ ולא הותיר ליריבו כמעט שום מרווח תגובה. תצוגת תכלית בסיום חד ומוחץ שהשאיר רושם רב על כל הנוכחים.

בסיום הקרב נשמע גורדון נחוש מתמיד: ״אני כאן כדי להילחם על החגורה. תביאו לי את הלוחם הכי טוב שלכם, ואני מבטיח לתת נוקאאוט לכל מי שיעמוד מולי״.

ניצחון נוסף, הצהרה גדולה. הילד הישראלי ממשיך לבסס את עצמו כאחד הכישרונות המסקרנים בענף.