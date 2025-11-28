"גרמניה בלבל אחר, בטוח שבשני ניראה אחרת"

לא היה כוחות היום (שישי) באולם. נבחרת ישראל פתחה את הקמפיין שלה במוקדמות אליפות העולם וקיבלה כנראה את הנבחרת הכי קשה שאפשר לקבל, ולבסוף היא הובסה עם 89:69 לנבחרת גרמניה. חניכיו של אריאל בית הלחמי לא היוו יריב עבור אלופת העולם ואלופת אירופה, ללא שחקני ה-NBA של שתי הנבחרות.

בית הלחמי סיכם: “אני לא יודע מה היינו יכולים לעושת אחרת, בסוף זה אחד המשחקים הקשים בבית שלנו, בטח כאן בחוץ. זה לבל אחר בפיזיות, אינטנסיביות, בקטע הזה נפלנו. 20 איבודים נדמה לי, 20 ריבאונד התקפה, משהו בסגנון הזה, בסוף אני חושב שגם בצד ההתקפי היינו פחות טובים, צריכים ללמוד מזה. זה משחק ראשון, בטוח שגם בשני ניראה אחרת, יהיו גם עוד אימונים כנבחרת”.

על היעדר האימונים: “אני לא משתמש בזה כתירוץ. עוד פעם, גם אם ההכנה הזו, שהיא לא באמת הכנה, אנחנו צריכים להבין שהרמה של הנבחרות האלו שבטופ זה מתחיל בפיזיות, באגרסיביות, לא נתנו לנו ברבע השני שום תרגיל, לא יכולנו להוציא כלום לפועל וצריך ללמוד מזה”.

גור לביא (IMAGO)

כשנשאל על חזרת תמיר בלאט ענה: “היה אחלה לקבל את תמיר בלאט בחזרה, אני חושב שגם תמיר וגם כל השחקנים עם העונות הלא פשוטות, עם הטיסות והכל, באו לפה, עשו את המקסימום, זה לא הספיק הפעם, אבל מסתכלים קדימה כי הדרך מאוד ארוכה עד האליפות עצמה”.

לגבי מה הוא כן לוקח קדימה: “אני חושב שבסוף בחצי השני היינו שם, כשהתחלנו להיות קצת יותר פיזיים אז כן היינו, עשינו נקודות, אבל שוב, אתה נופל על ריבאונד התקפה, המון המון איבודים, וזה דבר שעוד לא פגשנו גם בקיץ. ברכות לגרמניה שיש לה נבחרת נהדרת”.

לסיכום: “זה המשחק הכי קשה בבית עבורנו ועבור כל נבחרת. הרבע השני היה רע מאוד עבורנו, איבדנו הרבה כדורים, נצטרך ללמוד מזה. יש לנו עוד משחק ביום שני שעכשיו הופך לחשוב מאוד עבורנו בשביל המשך הדרך. אני מודה לגרמנים על נושא האבטחה, הרגשנו שמקבלים אותנו פה ולא הרגשנו שום דבר חריג אז תודה רבה על האירוח”.

גם גור לביא דיבר בסיום המשחק ואמר: “הם התעלו עלינו באגרסיביות ובאינטנסיביות שהם שיחקו בה. הם אלופי אירופה ואלופי העולם וזה לא קל. אנחנו נפגשנו לפני כמה ימים בודדים להתגבש לתוך הדבר הזה, וזאת בדיוק העבודה שצריך לעשות לקראת המשחק הבא. אין לנו תירוצים, אנחנו כשחקנים צריכים לעשות את המיטב ונשתפר בזה״.