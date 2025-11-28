יום שישי, 28.11.2025 שעה 21:41
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

10 נק' לעומר מאייר, פרדו עלתה למאזן של 0:7

הכוכב הישראלי הוסיף ריבאונד אחד, שלושה אסיסטים ושתי חטיפות, המכללה שלו חגגה פעם נוספת עם 62:109 על איסטרן אילנוי כדי לשמור על מאזן מושלם

|
עומר מאייר בפעולה (IMAGO)
עומר מאייר בפעולה (IMAGO)

בזמן שדני אבדיה ממשיך לעשות חיל ב-NBA וגם בן שרף ודני וולף מנסים להותיר את הרושם שלהם בליגה הטובה בעולם, יש גם לא מעט נציגים במכללות שחולמים ביום אחד להצטרף לשלושה הבכירים. המועמד הבכיר לעשות זאת זה עומר מאייר, שהיום (שישי) שיחק יחד עם המכללה שלו.

פרדו, יחד עם הכוכב הישראלי, שייטה בקלות ולא בפעם הראשונה העונה בדרך ל-62:109 על איסטרן אילנוי, כאשר עומר מאייר קלע 10 נקודות בניצחון. הגארד שיחק 18 דקות בסך הכל, קלע 4 מ-9 מהשדה, 1 מ-4 מעבר לקשת, 1 מ-1 מהקו והוסיף ריבאונד אחד, שלושה אסיסטים, שתי חטיפות ואיבוד אחד.

פרדו המשיכה בכושר האדיר שלה והראתה פעם נוספת שהיא אחת המועמדות הבכירות ללכת עד הסוף בעונה ב-NCAA. המכללה בה משחק מאייר עלתה למאזן מרשים של שבעה ניצחונות ואפס הפסדים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */