10 נק' לעומר מאייר, פרדו עלתה למאזן של 0:7

בזמן שדני אבדיה ממשיך לעשות חיל ב-NBA וגם בן שרף ודני וולף מנסים להותיר את הרושם שלהם בליגה הטובה בעולם, יש גם לא מעט נציגים במכללות שחולמים ביום אחד להצטרף לשלושה הבכירים. המועמד הבכיר לעשות זאת זה עומר מאייר, שהיום (שישי) שיחק יחד עם המכללה שלו.

פרדו, יחד עם הכוכב הישראלי, שייטה בקלות ולא בפעם הראשונה העונה בדרך ל-62:109 על איסטרן אילנוי, כאשר עומר מאייר קלע 10 נקודות בניצחון. הגארד שיחק 18 דקות בסך הכל, קלע 4 מ-9 מהשדה, 1 מ-4 מעבר לקשת, 1 מ-1 מהקו והוסיף ריבאונד אחד, שלושה אסיסטים, שתי חטיפות ואיבוד אחד.

פרדו המשיכה בכושר האדיר שלה והראתה פעם נוספת שהיא אחת המועמדות הבכירות ללכת עד הסוף בעונה ב-NCAA. המכללה בה משחק מאייר עלתה למאזן מרשים של שבעה ניצחונות ואפס הפסדים.