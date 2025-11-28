מכבי קריית גת הדיחה את הפועל ת"א דרום

קבוצת "צו פיוס" של מכבי קריית גת בשנתון ילדים ג' חתומה על התוצאה המפתיעה עד כה של משחקי הגביע בשנתון ילדים ג'. שחקניו של נאור שיר, שבליגת דן עומדים על מאזן של שני ניצחונות, שני הפסדים ותוצאת תיקו אחת, אירחו את הפועל ת"א דרום מליגת מרכז, שעומדת על מאזן של ניצחון אחד, שני הפסדים ותוצאת תיקו אחת. היה זה משחק מרתק, במהלכו הובקעו שישה שערים, נרשם מהפך אחד ובסיומו של דו קרב מרתק הצליחה הקבוצה המארחת לנצח ולהעפיל לשלב הבא.

מכבי קריית גת הצליחה לצעוד ביתרון של שער אחד בכל אחד משני השלישים הראשונים, אך הפועל ת"א הצליחה לחזור מפיגור במהלך השליש הראשון ובמהלך השליש השני כבשה צמד שערים וחוללה מהפך, אך זמן קצר לאחר מכן יובל עידה השלים שלושער וקבע 3:3, ששלח את המשחק להארכה ולאחר מכן לדו קרב פנדלים.

בבעיטות ההכרעה מ-11 מטרים נרשמה דרמה מרתקת, זאת לאחר ששתי הקבוצות דייקו בארבעת הניסיונות הראשונות. ברק ברוך, שוער הפועל ת"א, הדף את הבעיטה החמישית של קריית גת, אך הבעיטה החמישית של הפועל ת"א פגשה את הקורה ודו קרב הפנדלים נמשך. שתי הקבוצות דייקו בשני הניסיונות הראשונים. קרית גת דייקה גם בניסיון השלישי ולאחר מכן נווה סויסה, שוערה של קריית גת, הדף בעיטה של הקבוצה האורחת ובכך נקבעה תוצאת המשחק, ניצחון 6:7 לזכות מכבי קריית גת.

ילדים ג' מכבי קריית גת (באדיבות המועדון)

נאור שיר, מאמן קריית גת, סיכם את המשחק: "היה משחק מאוד צמוד, היו בערך 50-60 אוהדים במגרש, שנתנו אווירה מאוד טובה. פתחנו את המשחק בצורה מצוינת עם שער מהיר, שנתן לנו ביטחון שאפשר לעשות את זה. לא הלכנו אחורה כשהפועל השוו והצלחנו להיות ביתרון פעם נוספת. המומנטום עבר מצד לצד הם עשו מהפך, אך חזרנו תוך שתי דקות ל-3:3, משם להארכה ולפנדלים. אני שמח שהמזל היה איתנו. זכינו בניצחון שהיינו ראויים לו, הבאנו כבוד רב למחלקה ולעיר ואנחנו שמחים מאוד. אני מודה לכל אנשי מחלקת הנוער של המועדון, בראשם ולדי מויסייב, מנהל המחלקה, אילן כנפו - המנהל המקצועי והמאמנים, דוד שלמה ואסף בראון, שתומכים מאוד ועושים עבודה מדהימה".

על יעדיה של הקבוצה להמשך העונה, הוסיף המאמן: "פתחנו טוב את העונה ועברנו שתי סיבובים בגביע והגענו למשחק הזה, בין לבין הייתה קצת ירידה ביכולת, אבל למדנו מהטעויות והצלחנו לחזור לעצמנו עם שני ניצחונות רצופים ואין יותר כיף מלנצח משחקים מהסוג הזה. אנחנו שואפים להגיע כמה שיותר רחוק בגביעף להמשיך לנצח משחקים בליגה. אנחנו משחקים בליגת דן - ליגת איכותית מאוד, עם שחקנים מוכשרים - כל המשחקים מאתגרים".