איך ייראה בית המוות? הכל על הגרלת המונדיאל

הגרלת המונדיאל הגדול בהיסטוריה תתקיים ביום שישי הקרוב ב-19:00 (שעון ישראל), והמשתתפות באמת רבות. הטורניר יכלול 48 נבחרות, אולם רק 42 הבטיחו את העפלתן עד כה, ויוגרלו גם 6 מתחרות נוספות שזהותן טרם ידועה. באירופה יש 16 מועמדות, ויש גם 6 נציגות בפלייאוף הבין-יבשתי, כך שבפועל בהגרלה המתוכננת יש עניין ל-64 נבחרות, נתון הזוי לחלוטין.

למעשה, יש פה גם סמלית מסוימת כי לו היו בגביע העולם 64 נבחרות ניתן היה ליישם שיטה נוחה מאוד מבחינה מתמטית, 16 בתים של 4 נבחרות, כאשר מכל בית ממשיכות שתי הראשונות לשלב הבא. זה היה מאפשר תחרותיות סבירה בשלב הבתים, כי הסיכוי להדחה היה סביר עבור כל אחת. לעומת זאת, כאשר יש 48 נבחרות "בלבד", ו-32 צריכות להמשיך, הניפוי בשלב הבתים מצומצם, ורק החלשות ביותר יסיימו את דרכן. המשתתפות יוגרלו ל-12 בתים, ומ-8 מהן יעלו הלאה 3 נבחרות, כלומר גם רוב הנבחרות שיסיימו במקום השלישי לא יודחו. מה רמת העניין שזה יכול לספק, וכמה משחקים לפרוטוקול יהיו לנו?

אז בואו נעשה סדר ראשוני. הוחלט לשבץ לצורך ההגרלה את הנבחרות ל-4 דרגים, אך ורק לפי דירוג פיפ"א הנוכחי, שהוא לא אידאלי בלשון המעטה. הישגים בטורנירים האחרונים לא נלקחים בחשבון כלל. מאמן קרואטיה זלאטקו דאליץ', למשל, טען כי נבחרתו הייתה ראויה להיות בדרג הראשון כי היא העפילה לגמר ב-2018 ולחצי הגמר ב-2022, ויש צדק לא מבוטל בדבריו, אך בשיטה הקיימת זה לא רלוונטי. הקרואטים נמצאים במקום ה-10 בדירוג פיפ"א, וזה משאיר אותן מחוץ ל-12 הנבחרות בדרג הראשון, שהן 3 המארחות ו-9 הראשונות בדירוג פיפ"א. זה מה יש.

שחקני קרואטיה (IMAGO)

דרג 1 כולל, אם כך, בנוסף לארצות הברית, מקסיקו וקנדה את אלופת אירופה ספרד, אלופת העולם ארגנטינה, סגניתה צרפת, אנגליה, ברזיל, פורטוגל, הולנד, בלגיה וגרמניה. פיפ"א אף הכניסה חידוש מסוים שעשה כותרות, לפיו ספרד וארגנטינה ישובצו כך שלא יוכלו להיפגש עד הגמר אם יסיימו במקום הראשון בבתיהן, וזה נכון גם לגבי צרפת ואנגליה. 4 הנבחרות האלה אף לא יפגשו זו את זו עד חצי הגמר, אבל בפועל זה לא הכי רלוונטי. יש גם יריבות חזקות נוספות בדרג 1, וחוץ מזה איש לא מבטיח שספרד, ארגנטינה, צרפת ואנגליה יסיימו כולן במקום הראשון. יש סיכוי גבוה שלפחות אחת לא תעשה זאת, והמטרה לא תושג.

על הנייר, קנדה היא הנבחרת הנוחה ביותר בדרג זה, למרות היותה מארחת. אף אחת לא תתנגד לפגוש גם את ארצות הברית, מקסיקו, הולנד ובלגיה. גרמניה, שהודחה פעמיים ברציפות בשלב הבתים, כלומר נכשלה טוטלית בשני המונדיאלים מאז הזכייה ב-2014, יכולה להיתפס כאופציה סבירה יחסית, אך הסיכוי לכך שתמעד בפעם השלישית ברציפות קטן ביותר. ברזיל, עם קרלו אנצ'לוטי במשימה מאתגרת במיוחד, היא תעלומה אחרי קמפיין מוקדמות מאכזב למדי. פורטוגל תמשיך להתבסס על כריסטיאנו רונאלדו, אבל העוצמה המרכזית שלה היא צמד הקשרים של פאריס סן ז'רמן, ויטיניה וז'ואאו נבס, והשאלה המרכזית היא עד כמה התלות בכוכב העל בן ה-41 תפריע לה.

פורטוגל ממשיכה להסתמך עליו. רונאלדו (IMAGO)

דרג 2 כולל את קרואטיה, מרוקו, קולומביה, אורוגוואי, שווייץ, יפן, סנגל, איראן, דרום קוריאה, אקוואדור, אוסטריה ואוסטרליה. הנבחרת של דאליץ' היא החזקה ביותר, ולגבי מנהיגותו של לוקה מודריץ' יש קונצנזוס מוחלט, בניגוד לרונאלדו. מרוקו עשתה ב-2022 היסטוריה כנבחרת האפריקנית הראשונה אי פעם בחצי הגמר, ורואה את עצמה כאחת הנבחרות החזקות בדרג זה אחרי שעברה את המוקדמות עם מאזן מושלם. היא עדיפה על סנגל בגרסתה הנוכחית, אבל לסאדיו מאנה יהיו שאיפות גבוהות מאוד על הבמה הגדולה אחרי שהחמיץ את המונדיאל הקודם בגלל פציעה בעיתוי אומלל.

אורוגוואי תמיד מחשיבה את עצמה כמועמדת לזכייה, כי היא הניפה את הגביע ב-1930 וב-1950, והמורשת מחייבת. בפועל, זו נבחרת חיוורת יחסית ללא לואיס סוארס ואדינסון קבאני, והמאמן מרסלו ביילסה זוכה לביקורת בתקשורת אחרי ההתלהבות הראשונות בעקבות מינויו. קולומביה, שהעפילה לגמר קופה אמריקה ב-2024, עדיין סומכת על חאמס רודריגס שמספק את הסחורה בנבחרות בניגוד לקבוצותיו.

בקולומביה עדין מסתמכים עליו. חאמס רודריגס (רויטרס)

שווייץ מנוסה מאוד בטורנירי הגדולים, אך לא מתיימרת בדרך כלל להגיע לשלבים הגבוהים ביותר. אוסטריה, שהעפילה לראשונה מאז 1998, מלהיבה עם המאמן הגרמני ראלף ראנגניק, אך חלשה יותר בהשוואה לשווייצרים. היפנים והקוריאנים הם הנבחרות החזקות ביותר מאסיה, בעוד איראן מרשימה פחות, והיא כנראה הריבה הנוחה ביותר בדרג זה, ביחד עם אוסטרליה.

דרג 3 כולל את נורבגיה, פנמה, מצרים, אלג'ריה, סקוטלנד, פרגוואי, טוניסיה, חוף השנהב, אוזבקיסטן, קטאר, סעודיה ודרום אפריקה. כאן התמונה ברורה – נורבגיה היא הנבחרת החזקה ביותר בפער עצום, וכולן ישמחו מאוד להימנע ממנה. אחרי שעברה את המוקדמות עם מאזן מושלם והביסה פעמיים את איטליה, החבורה בראשות אלינג הולאנד עשויה להיות אחד הלהיטים של הקיץ, במיוחד אם הסקורר של מנצ'סטר סיטי ישמור על כושרו הנוכחי.

בכושר מפלצתי. הולאנד (IMAGO)

חוף השנהב וטוניסיה, שעברו את טורניר המוקדמות בלי לספוג שער, הן נציגות אפריקניות חזקות יותר ממצרים. עם זאת, למוחמד סלאח יש חוב גדול אחרי שהמצרים סיימו ללא נקודות את הטורניר ב-2018 אליו הגיע כוכב ליברפול לא כשיר. הפעם זו תהיה ההזדמנות האחרונה שלו לזהור, והוא ינסה לנצל אותה. סקוטלנד היא נבחרת אפרורית, אך עם סקוט מקטומיניי שהשתדרג לכוכב ברמה העולמית ועם המון מוטיבציה אחרי ההעפלה הדרמטית. את פרגוואי ההגנתית והפיזית אף אחד לא רוצה לפגוש, אך היא לא תהווה אטרקציה עבור הקהל הניטרלי. יתר הנבחרות, וראשן פנמה, נתפסות כיריבות נוחות יחסית.

בדרג 4 ידוע בשלב זה על ירדן, כף ורדה, גאנה, קורסאו, האיטי וניו זילנד. מבין נבחרות אלה, גאנה היא האופציה הקשה ביותר. ירדן וכף ורדה הן סוג של תעלומה במונדיאל הראשון בתולדותיהן, וקורסאו תוסיף צבע בהיותה סוג של נבחרת הולנד ג'. הנבחרות החזקות ביותר כאן עשויות להגיע מאירופה, ובראשן, כמובן, איטליה. על כל האופציות בקרבות שיתקיימו בשלהי מרץ אפשר לקרוא בהרחבה כאן. בפלייאוף הבין-יבשתי, תהיה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פייבוריטית מול ג'מייקה שצפויה לנצח קודם לכן את קלדוניה החדשה. במקביל, עיראק תתמודד בגמר השני מול המנצחת בין הפייבוריטית בוליביה לסורינאם שמייצגת את צפון ומרכז אמריקה למרות שנמצאת פיזית בדרום אמריקה כמו יריבתה.

חשוב להזכיר את העובדה הזו, כי נבחרות מאותה יבשת לא יכולות להיות מוגרלות לאותו בית, למעט בתים עם שתי נציגות מאירופה. לפיכך, אם הנבחרות שיכלות לעלות מפלייאוף ספציפי הן עיראק, בוליביה וסורינאם, לא ניתן לשבץ את העולה הפוטנציאלית עם יריבות מאסיה, דרום אמריקה וצפון מרכז אמריקה – מה שמגביל משמעותית את מרחב התמרון. זה נכון גם לגבי הפלייאוף הביניבשתי השני, והמנצחת בו לא תוגרל מול יריבות מאפריקה ומצפון ומרכז אמריקה.

שחקני נבחרת קורסאו חוגגים (IMAGO)

צופים נטרלים אוהבים כאשר נבחרות חזקות מוגרלות למה שמכונה "בית המוות", בו לכולן יש סיכוי להעפיל, ולכולן יש גם סיכוי לעוף אחרי 3 משחקים בלבד. הפעם ההסתברות לבית כזה נמוכה יחסית, כי כמעט ואין נבחרות עוצמתיות באמת בדרג 3 למעט נורבגיה, והנבחרות החזקות מדרג 4 יגיעו רק מאירופה. מאחר שיהיו 3 עולות לשלב הבא מרוב הבתים, אפילו שיבוץ של 3 נבחרות אטרקטיביות יחסית באותו בית לא מבטיח דרמה כי כולן עשויות לשייט לשלב הבא. השיטה החדשה והמורחבת הורגת את המתח והופכת חלק נכבד של שלב הבתים להרבה פחות מעניין.

ובכל זאת, ננסה לבנות "בית מוות" פוטנציאלי. כדאי מאוד שנורבגיה תהיה בו, ועל כן נשאר מקום לנבחרת אירופית נוספת אחת. ניקח אותה מדרג 4 ונקרא לה לצורך העניין איטליה. נוסיף אליהן את ארגנטינה מדרג 1 ואת מרוקו כנבחרת החזקה ביותר מדרג 2 שאינה מאירופה ומדרום אמריקה. אז הנה לכם – ארגנטינה, מרוקו, נורבגיה, איטליה. זה באמת בית לוהט ואטרקטיבי ביותר. הלוואי וזה יקרה, אבל הסיכוי לכך נמוך.

ישובץ לבית המוות? מסי (IMAGO)

אפשר גם לשבץ את ספרד מדרג 1 לנורבגיה מדרג 3, ואז גאנה חייבת להיות האופציה החזקה ביותר מדרג 4 שאינה אירופית, ומתפנה מקום לנבחרת דרום אמריקאית מדרג 2, למשל, אורוגוואי. הנה לכם עוד בית מוות אפשרי: ספרד, אורוגוואי, נורבגיה, גאנה. הוא יהיה פיקנטי במיוחד בגלל ההיסטוריה הפנומנלית בין אורוגוואי לגאנה, עם יד האלוהים של סוארס ברבע הגמר ב-2010, והחמצת פנדל גורלית נוספת של האפריקנים בשלב הבתים ב-2022. בקיצור, עוד אופציה פנטסטית. גם הסיכוי המתמטי לקבל אותה נמוך, כמובן.

יש גם אפשרות לוותר על נורבגיה וללכת על נבחרת אפריקנית חזקה מדרג 3. זה יאפשר לנו לשלב נבחרות אירופיות ודרג 2 ומדרג 4, ולקבל לצורך העניין את הבית שכולל את ברזיל, קרואטיה, חוף השנהב ואיטליה. גם זה לגמרי לא רע.

עם זאת, ברוב הבתים יהיו פייבוריטיות ברורות לצד נבחרות נחותות משמעותית, ורמת העניין בהם תהיה נמוכה יחסית. ייתכנו גם בתים שניתן להגדירם כאיזוטריים. מה לדעתם, למשל, על בית עם קנדה, אוסטריה, אוזבקיסטן וכף ורדה? או אולי מקסיקו, איראן, סקוטלנד וניו זילנד? או ארצות הברית, שווייץ, דרום אפריקה וקורסאו?

לא שם מעניין במיוחד בדרך הראשון. נבחרת קנדה (רויטרס)

כן, יהיה לא מעט ביזאר בהגרלה הזו, ובמונדיאל הזה בכלל. לצורך העניין, יש 495 אופנים שונים מבחינה הסתברותית לקבוע את 8 הנבחרות הטובות ביותר מהמקום השלישי מתוך 12. זה מה שפיפ"א והאיש המושחת בראש רצו, וזה מה שקיבלנו. בהצלחה לנו.