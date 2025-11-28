יום שישי, 28.11.2025 שעה 19:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
2110-1810הפועל ת"א1
2117-2210בית"ר ירושלים2
2018-3510מכבי נתניה3
197-199מכבי חיפה4
1815-2010הפועל פ"ת5
1712-2110מכבי ת"א6
1713-1910הפועל ב"ש7
1712-1810מכבי פ"ת8
1415-209הפועל רעננה9
1423-1310עירוני ק"ש10
1314-1810הפועל כפ"ס11
1310-1210בני יהודה12
1316-1610מ.ס. אשדוד13
1024-1110מכבי הרצליה14
824-1210הפועל ראשל"צ15
826-1110הפועל חיפה16
724-1610הפועל רמה"ש17
130-910הפועל עכו18

עדיפות ללאומית: שער בוגרים ראשון לליעד שמואלי

שחקן הכנף, יליד 2007, כבש שער בכורה במדי הקבוצה הבוגרת של הפועל כפר סבא, שניצחה 0:2 את מ.ס כפר קאסם ועלתה למקום השלישי בליגה הלאומית בארץ

|
ליעד שמואלי לצידם של יריב דמתי ועידן שום (באדיבות המועדון)
ליעד שמואלי לצידם של יריב דמתי ועידן שום (באדיבות המועדון)

קבוצת הבוגרים של הפועל כפר סבא העפילה היום (שישי) למקום השלישי בליגה הלאומית. הקבוצה מהשרון שבה מהאצטדיון בבת ים עם ניצחון 0:2 ממשחק החוץ מול מ.ס כפר קאסם, כשגולת הכותרת: את שער הניצחון, שהובקע בדקה ה-87, הבקיע שחקן הכנף, ליעד שמואלי, יליד 2007, שנכנס כמחליף בדקה ה-69. את השער הראשון לזכות כפר סבא כבש בדקה ה-35 החלוץ הברזילאי הוותיק, חוליו סזאר, בבעיטת פנדל.

ליעד שמואלי, שהחל את דרכו בבית הספר לכדורגל של הפועל כפר סבא ועשה דרך רצופה עד לשערי קבוצת הבוגרים, כבש בעונה שעברה ארבעים שערים במדי קבוצת הנוער, לה סייע לקבוצה להמשיך בהתבססותה המחודשת בליגת העל ולהגיע לחצי גמר הגביע.

ליעד שמואלי עשה את ההכנה לעונה עם קבוצת הנוער והוקפץ בתחילת העונה לקבוצה הבוגרת, רשם שתי הופעות במשחקים במסגרת גביע טוטו ולאחר מכן שב לשחק בקבוצת הנוער. את הופעת הבכורה במשחק ליגה במדי קבוצת הבוגרים ערך במחזור השלישי, כשנכנס כמחליף בדקה ה-63 במשחק החוץ מול בני יהודה ת"א, בו בישל כעבור 25 דקות שער לחלוץ הברזילאי הוותיק, חוליו סזאר, במה שהוביל את הקבוצה לזכות בניצחון 0:1.

ליעד שמואלי שב לקבוצת הנוער, אך בצוות המקצועי בראשות דן קובליו לא היו מרוצים מרמת ההשקעה של השחקן, ובגיבוי ההנהלה הוחלט להדיח את השחקן מסגל קבוצת הנוער למשחק דרבי השרון מול הפועל רעננה, שהסתיים בתוצאת שוויון 3:3. שמואלי הבין את המסר, חזר לעניינים, לפני היציאה לפגרת השזרוע כבש השחקן שני שערים במדי קבוצת הנוער, במשחק הניצחון 0:2 על מ.ס אשדוד ובמשחק הניצחון 1:4 על הפועל ראשל”צ. כאמור, היום זכה השחקן לכבוש שער ראשון במדי קבוצת הבוגרים.

