עדיפות ללאומית: שער בוגרים ראשון לליעד שמואלי

קבוצת הבוגרים של הפועל כפר סבא העפילה היום (שישי) למקום השלישי בליגה הלאומית. הקבוצה מהשרון שבה מהאצטדיון בבת ים עם ניצחון 0:2 ממשחק החוץ מול מ.ס כפר קאסם, כשגולת הכותרת: את שער הניצחון, שהובקע בדקה ה-87, הבקיע שחקן הכנף, ליעד שמואלי, יליד 2007, שנכנס כמחליף בדקה ה-69. את השער הראשון לזכות כפר סבא כבש בדקה ה-35 החלוץ הברזילאי הוותיק, חוליו סזאר, בבעיטת פנדל.

ליעד שמואלי, שהחל את דרכו בבית הספר לכדורגל של הפועל כפר סבא ועשה דרך רצופה עד לשערי קבוצת הבוגרים, כבש בעונה שעברה ארבעים שערים במדי קבוצת הנוער, לה סייע לקבוצה להמשיך בהתבססותה המחודשת בליגת העל ולהגיע לחצי גמר הגביע.

ליעד שמואלי עשה את ההכנה לעונה עם קבוצת הנוער והוקפץ בתחילת העונה לקבוצה הבוגרת, רשם שתי הופעות במשחקים במסגרת גביע טוטו ולאחר מכן שב לשחק בקבוצת הנוער. את הופעת הבכורה במשחק ליגה במדי קבוצת הבוגרים ערך במחזור השלישי, כשנכנס כמחליף בדקה ה-63 במשחק החוץ מול בני יהודה ת"א, בו בישל כעבור 25 דקות שער לחלוץ הברזילאי הוותיק, חוליו סזאר, במה שהוביל את הקבוצה לזכות בניצחון 0:1.

ליעד שמואלי שב לקבוצת הנוער, אך בצוות המקצועי בראשות דן קובליו לא היו מרוצים מרמת ההשקעה של השחקן, ובגיבוי ההנהלה הוחלט להדיח את השחקן מסגל קבוצת הנוער למשחק דרבי השרון מול הפועל רעננה, שהסתיים בתוצאת שוויון 3:3. שמואלי הבין את המסר, חזר לעניינים, לפני היציאה לפגרת השזרוע כבש השחקן שני שערים במדי קבוצת הנוער, במשחק הניצחון 0:2 על מ.ס אשדוד ובמשחק הניצחון 1:4 על הפועל ראשל”צ. כאמור, היום זכה השחקן לכבוש שער ראשון במדי קבוצת הבוגרים.