אמבפה, הולאנד וקיין לא עומדים בקצב של מסי

ליאו מסי כבר בן 38, אבל ממשיך להכריע משחקים בקלות שאפיינה אותו לפני עשור. לארגנטינאי יש מטרה ברורה, למחוק את האכזבה מהעונה שעברה, אז עם טאטה מרטינו על הקווים, אינטר מיאמי שלו נפרדה מהמאבק על תואר ה-MLS כבר בשלב מוקדם מול אטלנטה יונייטד.

אחרי ש“אכלה” את סינסינטי עם 0:4 מוחץ בחוץ, החבורה של חאבייר מסצ’ראנו נמצאת צעד אחד מהעפלה לגמר הגדול. רמת ההתלהבות במועדון עצומה, והסיבה לכך היא לא אחרת מאשר היכולת הפנומנלית של ליאו מסי. הכוכב מרוסאריו מוביל כרגע את טבלת הכיבושים והבישולים ב-2025, נתונים מרשימים שמאפשרים לו להמשיך להתחרות בטובים בעולם כמו קיליאן אמבפה, הארי קיין או ארלינג הולאנד, למרות שהוא משחק בארצות הברית.

ב-2025 הארגנטינאי היה מעורב ישירות ב-71 שערים בסך הכל. אחריו נמצאים החלוץ הצרפתי עם 68, האנגלי עם 62 והנורבגי עם 58. ברור שהטורנירים שבהם משתתפים אותם כוכבים הם מהבכירים בעולם, אבל הנתונים של מסי באמת יוצאי דופן, במיוחד כשמביאים בחשבון שהכוכבים האלה נמצאים בשיאם המקצועי.

מסי משאיר להם אבק בגיל 38. ארלינג הולאנד וקיליאן אמבפה (IMAGO)

אם מתמקדים בעונת 2025/26, מסי, שבקרוב יהיה בחופשה של יותר מחודשיים אחרי סיום עונת ה-MLS, מוביל את טבלת הכיבושים והבישולים עם 38 תרומות (במועדון ובנבחרת יחד), ואת מדד הדקות לשער או בישול עם גול כל 44. הולאנד השתתף ב-35 שערים ומעורב בשער כל 51 דקות. אמבפה, מצידו, עומד על 33 שערים ומעורבות בגול כל 58 דקות.

טירוף סביב החולצות של אינטר מיאמי

“תופעת ליאו מסי” כל כך גדולה עד שהובילה את אינטר מיאמי לעקוף את אל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו במכירות חולצות. לפי דיווח של 'מארקה': 2.1 מיליון למועדון מה-MLS לעומת 1.2 מיליון של הסעודים.

כעת, כשמטרתו היא זכייה ב-MLS, מסי הולך ומציג את הגרסה הטובה ביותר שלו לקראת הקיץ, שבו, אלא אם יקרה דבר בלתי צפוי לחלוטין, ישחק במונדיאל האחרון שלו לצד דור היסטורי של נבחרת ארגנטינה תחת הדרכתו של ליאונל סקאלוני. מי יודע מה עוד יכול לקרות.