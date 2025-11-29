יום שבת, 29.11.2025 שעה 10:10
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

אמבפה, הולאנד וקיין לא עומדים בקצב של מסי

הארגנטינאי מציג נתונים בלתי נתפסים ב-2025 ומתקרב צעד אחר צעד למטרה הגדולה שלו: תואר ה-MLS. בכמה שערים הוא מעורב ישירות השנה וכמה למתחרים?

|
הולאנד, מסי ואמבפה (IMAGO)
הולאנד, מסי ואמבפה (IMAGO)

ליאו מסי כבר בן 38, אבל ממשיך להכריע משחקים בקלות שאפיינה אותו לפני עשור. לארגנטינאי יש מטרה ברורה, למחוק את האכזבה מהעונה שעברה, אז עם טאטה מרטינו על הקווים, אינטר מיאמי שלו נפרדה מהמאבק על תואר ה-MLS כבר בשלב מוקדם מול אטלנטה יונייטד.

אחרי ש“אכלה” את סינסינטי עם 0:4 מוחץ בחוץ, החבורה של חאבייר מסצ’ראנו נמצאת צעד אחד מהעפלה לגמר הגדול. רמת ההתלהבות במועדון עצומה, והסיבה לכך היא לא אחרת מאשר היכולת הפנומנלית של ליאו מסי. הכוכב מרוסאריו מוביל כרגע את טבלת הכיבושים והבישולים ב-2025, נתונים מרשימים שמאפשרים לו להמשיך להתחרות בטובים בעולם כמו קיליאן אמבפה, הארי קיין או ארלינג הולאנד, למרות שהוא משחק בארצות הברית.

ב-2025 הארגנטינאי היה מעורב ישירות ב-71 שערים בסך הכל. אחריו נמצאים החלוץ הצרפתי עם 68, האנגלי עם 62 והנורבגי עם 58. ברור שהטורנירים שבהם משתתפים אותם כוכבים הם מהבכירים בעולם, אבל הנתונים של מסי באמת יוצאי דופן, במיוחד כשמביאים בחשבון שהכוכבים האלה נמצאים בשיאם המקצועי.

מסי משאיר להם אבק בגיל 38. ארלינג הולאנד וקיליאן אמבפה (IMAGO)מסי משאיר להם אבק בגיל 38. ארלינג הולאנד וקיליאן אמבפה (IMAGO)

אם מתמקדים בעונת 2025/26, מסי, שבקרוב יהיה בחופשה של יותר מחודשיים אחרי סיום עונת ה-MLS, מוביל את טבלת הכיבושים והבישולים עם 38 תרומות (במועדון ובנבחרת יחד), ואת מדד הדקות לשער או בישול עם גול כל 44. הולאנד השתתף ב-35 שערים ומעורב בשער כל 51 דקות. אמבפה, מצידו, עומד על 33 שערים ומעורבות בגול כל 58 דקות.

טירוף סביב החולצות של אינטר מיאמי

“תופעת ליאו מסי” כל כך גדולה עד שהובילה את אינטר מיאמי לעקוף את אל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו במכירות חולצות. לפי דיווח של 'מארקה': 2.1 מיליון למועדון מה-MLS לעומת 1.2 מיליון של הסעודים.

כעת, כשמטרתו היא זכייה ב-MLS, מסי הולך ומציג את הגרסה הטובה ביותר שלו לקראת הקיץ, שבו, אלא אם יקרה דבר בלתי צפוי לחלוטין, ישחק במונדיאל האחרון שלו לצד דור היסטורי של נבחרת ארגנטינה תחת הדרכתו של ליאונל סקאלוני. מי יודע מה עוד יכול לקרות.

