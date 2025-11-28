יוסי מלול: איפה קיים שמוסיפים 14 דקות תוספת?

מכבי פתח תקווה הייתה רחוקה היום (שישי) דקות בודדות מהפסד שני ברציפות בליגה הלאומית, אך צמד שערים דרמטי בתוספת הזמן של עידן דהן וגיא דזנט סידרו למלאבסים ניצחון 2:3 על מ.ס קריית ים, שבעצמה רשמה משחק ליגה שישי ברציפות ללא ניצחון.

בסיום, בקריית ים זעמו על תוספת הזמן הארוכה של השופט עומר בירן, שהוסיף 10 דקות של תוספת זמן ולבסוף שוחקו קרוב ל-14 דקות. המנכ"ל יוסי מלול, אמר בסיום ל-ONE: "אני רוצה לדעת איפה קיים שמוסיפים 14 דקות תוספת זמן בליגה בכל העולם? על מה? חילופים? אז מוסיפים חמש או שש דקות, אבל 14 דקות ואנחנו מקבלים גול בדקה ה-102. מה בגלל שאנחנו קבוצה קטנה? הכי קל בעולם לשרוק נגד קריית ים".

מהעבר השני, נועם שוהם, המאמן המנצח, היה כמובן יותר מרוצה מהסיום: "חלק מהעניין הוא שחקני ספסל שנכנסים ועושים שינוי. אמרתי תמיד שקבוצה נמדדת דווקא מהספסל שלה, בשחקנים שיכולים לבוא ולעשות שינוי. במיוחד שאנחנו משחקים בקצב גבוה, אז שחקני ההתקפה והמגנים שלנו שצריכים להתקיף גומרים את האוויר הרבה פעמים".

מאמן מכבי פ״ת נועם שהם

"אנחנו מסבכים את עצמנו: אנחנו באים למחצית הראשונה מאוד דומיננטיים, משחקים טוב ובקצב גבוה, מבקיעים את הראשון ולא מצליחים להבקיע את השני ואז מקבלים איזשהו גול עם דיפלקשן. קבוצה שרוצה לעלות ליגה נלחצת טיפה, כי היא צריכה לנצח. טיפה מאבדים את הסבלנות ואז מקבלים גול מהתקפת מעבר שאלו דברים שאני מנסה למנוע. אני מסתכל גם על קבוצות בעולם שהבלמים שלהן עומדים גבוה, כי הקבוצה כל הזמן שוכבת על ה-20-25 מטרים של היריב, אז הן חשופות. מנצ'סטר סיטי קיבלה שני שערים כאלה השבוע וליברפול ארבעה שערים. זה תסמין שהוא לא רק בארץ, נלמד ונתקן", המשיך

לגבי חיזוק בינואר: "אני מסכים שחסר לנו משהו כדי להרוג את המשחק ואולי עוד איזשהו גולר שיביא מספרים. לשמחתי יש פה סגל מצוין, הקבוצה הזאת תעשה שינוי אחד או שניים בסגל ותמשיך לרוץ קדימה".

נועם שוהם (רועי כפיר)

על ריבולייה שהוחלף ויצא כשהוא זועם: "בסיכומו של עניין, הוא משחק למען הקבוצה והרבה מתבניות ההתקפה שלנו מבוססות על זה שהוא יוצא מקו ההגנה, מוציא את הבלם ופותח את ההתקפה או שאנחנו משחקים עליו כקיר והוא מוריד את הכדור. הוא מסוג השחקנים שלא תמיד שמים לב לאפקט שלו בתור שחקן כדורגל, אבל אני מאוד מעריך אותו וחושב שהוא לוחץ ועובד קשה".

עוד אמר: "חלוץ צריך להימדד בגולים, אבל בוא נגיד שאנחנו עושים לו טיפה עוול כי אנחנו מביאים אותו לכיוון הכדור בשביל לשחק את המטרה ולצאת להתקפות דרכו. הוא היה עצבני אולי כי אבא שלו בא לארץ והוא רצה לתת גול והתעצבן. הוא אחד השחקנים הכי חיוביים והכי איכותיים מבחינת התנהגות שאימנתי. בסופו של דבר, הוא יסיים את העונה עם מספיק גולים כדי לעזור לנו לעלות ליגה".

מהעבר השני, מאור סיסו ראה כבר את קבוצתו חוזרת למסלול הניצחונות, אבל יצא מאוכזב: "אנחנו בתקופה בה אנחנו רוצים את הנקודות וזה פחות משנה אם מגיע או לא מגיע. היו לנו משחקים שהגיע לנו והפסדנו, מול יפו לכלכנו והגיע לנו להפסיד. אבל היום באנו מוכנים, נתנו הופעה טובה, אבל רציתי לצאת עם נקודות ולא אם הגיע או לא".

מאמן קרית ים: "אנחנו נופלים בדברים קטנים"

סיסו הוסיף: "על מה נפלנו? אני חושב שהחבר'ה הבינו את הסיטואציה. נפלנו בזה שבשבע הדקות האחרונות היינו בעשרה שחקנים וזה מאוד משמעותי נגד מכבי פ"ת. תוספת הזמן הארוכה גם הייתה משהו פסיכולוגי שב-2:2 שברה את השחקנים. קיבלנו שני גולים מרחוק ובדיוק נפצע קשר שהיה צריך לסגור את הבעיטות האלה. הכול תירוצים, נשמע תירוצים והקבוצה צריכה נקודות".

על תוספת הזמן הארוכה: "אמרתי לשופט ‘על מה עשר דקות’, אני לא זוכר שהוסיפו עשר דקות במשחק וזו תוספת זמן הזויה וקיצונית. נכון שזו מכבי פ"ת, המוליכה, בבית שלה וזו קבוצה שפייבוריטית לעלות וגם תעלה, אבל צריך שוויוניות בדברים האלה. אם קריית ים הייתה בפיגור, אני מבטיח לך שלא הייתה תוספת זמן שכזאת גם אם שחקן נשכב פה ושם צריך להוסיף שש דקות ולא עשר".

לגבי רצף המשחקים ללא ניצחון: "יש לי אופי מאוד חזק ועור חזק מאוד בדברים האלה. אם הקבוצה הייתה חלשה בכל ששת המשחקים הללו כמו נגד יפו, אז הייתי יותר מודאג. אבל הקבוצה הזאת נלחמת ונותנת פייט בכל מגרש ונגד כל קבוצה. אנחנו נופלים בדברים קטנים, אבל בסופו של דבר מאמן נבחן במבחן התוצאה וכרגע בחודשיים האחרונים אני לא עומד בו".