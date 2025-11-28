יום שישי, 28.11.2025 שעה 19:45
ספורט אחר  >> גלישת רוח

דניאלה פלג העפילה לגמר אליפות אירופה

גולשת הרוח הישראלית סיימה במקום השני את המוקדמות ובעמדה טובה לזכות במדליה, שטיינברג העפילה לחצי הגמר. בגברים, ראובני יתחרה בחצי הגמר מחר

|
דניאלה פלג חוגגת (נעם תמיר)
דניאלה פלג חוגגת (נעם תמיר)

דניאלה פלג העפילה לגמר אליפות אירופה בגלישת רוח. לאחר שהיום (שישי) לא התקיימו שיוטים באתר התחרות בפאלרמו בגלל היעדר רוח, התוצאות נשארו כפי שהן - והנציגה הישראלית העפילה ישירות למאבק על המדליות. 

דניאלה פלג סיימה את המוקדמות במקום השני, כך שהעפילה לגמר האירופי שיתקיים מחר והיא בעמדה טובה לזכות במדליה. ארבע המשתתפות בגמר צריכות להשיג שני ניצחונות, כאשר מי שסיימו במקומות 1-2 את התחרות המוקדמת למעשה עלו אוטומטית לגמר וקיבלו יתרון של ניצחון.

בנוסף, תמר שטיינברג סיימה במקום הרביעי, כך שתתחרה בחצי הגמר ותנסה משם להעפיל לשיוט המכריע. היא תצטרך להיות בין שתי המובילות בחצי הגמר על מנת לעבור לשלב הבא ולהיאבק על מקום על הפודיום לאחר מכן. 

בגברים, האלוף האולימפי תום ראובני סיים במקום השלישי את התחרות הסדירה ולכן גם הוא יתחרה בחצי הגמר, בניסיון להעפיל לגמר בהמשך.

