יום שישי, 28.11.2025 שעה 18:03
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
179-149הפועל כרמיאל4
157-118מכבי נווה שאנן5
1412-138עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
814-89הפועל בית שאן12
712-88הפועל טירת הכרמל13
710-29הפועל מגדל-העמק14
611-78הפועל עראבה15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
1612-129מכבי קרית מלאכי3
159-148הפועל הרצליה4
1510-139מ.ס. דימונה5
137-128מ.כ. כפ"ס6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-139מכבי יבנה10
1113-119שמשון תל אביב11
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

ממשיכה לדהור: אחי נצרת ניצחה את א.א פאחם

המחזור ה-9 בליגה א' צפון: החבר'ה של עלאא סאיג במקום הראשון, שבוע נוסף. הפועל אום אל פאחם הובסה 5:0 בידי טירה. אתא ביאליק צמודה בצמרת הטבלה

|
שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

לאחר 20 יום של המתנה, המחזור התשיעי בליגה א' צפון יצא לדרך כבר אתמול (חמישי). טירה הביסה 0:5 את הפועל אום אל פאחם, שעד לא מזמן שיחקה בליגה הלאומית. מכבי אתא ביאליק לא התקשתה מול טירת הכרמל וניצחה אותה 1:3. והיום? מכבי אחי נצרת, מהמקום הראשון, רשמה 1:2 חשוב על צעירי אום אל פאחם.

מעבר לכך, התקיימו היום עוד שני משחקים, כאשר מכבי נוג'ידאת, שעדיין נמצאת מתחת לקו האדום, השיגה נקוטדה יקרת ערך מול מ.כ. צעירי טמרה (1:1). העולה החדשה, הפועל עירוני כרמיאל, שנסעה לבאקה אל גרבייה, ניצחה את הפועל המקומית, בתוצאה 1:2 ועלתה, לעת עתה, עד למשחקה של נווה שאנן, למקום הרביעי. באקה עם הפסד רביעי כבר.

צעירי אום אל פאחם – מכבי אחי נצרת 2:1

באום אל פאחם קיוו לקלקל לאחי נצרת, אלא שלחבר'ה של עלאא סאיג מטרה ברורה. עוד לא פקחנו עיניים וכבר לאחר שניות חמזה מוואסי קבע 0:1 למכבי אחי נצרת, בעוד השחקנים של דניאל אומנסקי, מאמנה, עד לא מזמן, של הפועל עפולה מהליגה הלאומית, מסתכלים ולא מאמינים. לאחר 45 דקות משחק, אברהים אבו אחמד מאחי נצרת ראה הכרטיס האדום.

עלאא סאיג וקבוצתו נאלצו להתמודד במשך 45 דקות משחק מול 11, בעוד הם פחות שחקן. לאחר 68 דקות, הקבוצה מהמקום הראשון קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, אליו ניגש עלי חטיב וקבע 0:2 כשהכניע את אחמד עואד. רק בדקה ה-98 להתמודדות, אום אל פאחם צימקה, כשגם היא הבקיע מהנקודה הלבנה (ראבאל דהאמשה).

נוכח התוצאה, מכבי אחי נצרת ניצבת לה במקום הראשון בטבלת ליגה א' צפון, כשלרשותה 22 נקודות, שתי נקודות יותר ממכבי אתא ביאליק, אותה תפגוש במסגרת המחזור ה-10 והקרוב. המשחק יתקיים ביום חמישי (04/12) באצטדיון טוטו עכו, בשעה 19:00. אם עירוני נשר לא תנצח את נווה שאנן במוצאי השבת, הרי שאום אל פאחם תישאר במקום השישי עם 14 נקודות.

עלאא סאיג, ציין בסיום ההתמודדות ל-ONE: "מדובר בנצחון סופר חשוב, במגרש חוץ קשה מאוד ומול קבוצה חזקה מאוד. חושב לי לציין כי מגיע שאפו ענק לחבורת הגברים שלי, שנתנו פה מאמץ אדיר ונתנו הנשמה שלהם, גם ב-10 שחקנים, כששיחקנו כך מחצית שלמה. אני שמח מאוד על הניצחון והפנים כבר קדימה למשחק הבא. לא עוצרים כאן".

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חגשחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת בטירוף (חגשחקני מכבי אחי נצרת בטירוף (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת מאושרים בסיום (חגשחקני מכבי אחי נצרת מאושרים בסיום (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת אחרי הניצחון (חגשחקני מכבי אחי נצרת אחרי הניצחון (חג'אג' רחאל)

מ.ס טירה – הפועל אום אל פאחם 0:5

גל ברשאן אוהב התקפה. זה די ברור, הרי כשמתחילת העונה טירה הבקיעה לא פחות מ-22 שערים, הקבוצה הפורייה בליגה. הפועל אום אל פאחם, שפתחה עונה במינוס 12 נקודות, נשארת במקום האחרון כשסופגת היא הפסד שישי העונה (מאזנה עומד על מינוס שבע נקודות). אחמד מצרי ואחמד רביע התכבדו בצמד כ"א (שישה שערים העונה לכ"א מהם עד כה), עיסא ג'ורן הוסיף לחגיגה. טירה כבש שלישית בטבלה, הקבוצה של עבד תיתי עובדת בשקט ובביטחון מלא העונה. 

הפועל טירת הכרמל – מכבי אתא ביאליק 3:1

כשנדמה היה כי המשחק הולך לחלוקת נקודות (אפיק קטן, הרכש מקריית ים שהגיע לאתא ביאליק קבע 0:1, אלון בוזורגי, איך לא, הרכש החדש, מנגד, של טירת הכרמל, הישווה), שחקניו של אבי סבג התעלו על עצמם ובדקות הסיום (86' ו-93'), מכבי אתא ביאליק ניצחה, בזכות שערים של מוחמד אבו ראס (הקפטן) ודולד אזרואל, המחליף. לעת עתה, כך נדמה, לחבר'ה של חנא פרהוד אין מה להציע בליגה וחבל. לאתא ביאליק כבר 20 נקודות, כדאי לקבוצות הצמרת לספור אותה.

יתר תוצאות משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – הפועל בית שאן 0:0.

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל עירוני כרמיאל 2:1 (הבקיע לבאקה: גיא בן לולו; הבקיעו לכרמיאל: אינן אדריאל גונסלס ומוחמד חסאן).

מכבי נוג'ידאת – מ.כ צעירי טמרה 1:1 (הבקיע לנוג'ידאת: קובאי חלאילה; הבקיע לטמרה: מוחמד סעדי).

הפועל עירוני עראבה – הפועל בני מוסמוס (29/11, הסינתטי בקריית ים, 10:30).

מכבי נווה שאנן – עירוני נשר (29/11, אגרטק חיפה, 19:30).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */