ממשיכה לדהור: אחי נצרת ניצחה את א.א פאחם

לאחר 20 יום של המתנה, המחזור התשיעי בליגה א' צפון יצא לדרך כבר אתמול (חמישי). טירה הביסה 0:5 את הפועל אום אל פאחם, שעד לא מזמן שיחקה בליגה הלאומית. מכבי אתא ביאליק לא התקשתה מול טירת הכרמל וניצחה אותה 1:3. והיום? מכבי אחי נצרת, מהמקום הראשון, רשמה 1:2 חשוב על צעירי אום אל פאחם.

מעבר לכך, התקיימו היום עוד שני משחקים, כאשר מכבי נוג'ידאת, שעדיין נמצאת מתחת לקו האדום, השיגה נקוטדה יקרת ערך מול מ.כ. צעירי טמרה (1:1). העולה החדשה, הפועל עירוני כרמיאל, שנסעה לבאקה אל גרבייה, ניצחה את הפועל המקומית, בתוצאה 1:2 ועלתה, לעת עתה, עד למשחקה של נווה שאנן, למקום הרביעי. באקה עם הפסד רביעי כבר.

צעירי אום אל פאחם – מכבי אחי נצרת 2:1

באום אל פאחם קיוו לקלקל לאחי נצרת, אלא שלחבר'ה של עלאא סאיג מטרה ברורה. עוד לא פקחנו עיניים וכבר לאחר שניות חמזה מוואסי קבע 0:1 למכבי אחי נצרת, בעוד השחקנים של דניאל אומנסקי, מאמנה, עד לא מזמן, של הפועל עפולה מהליגה הלאומית, מסתכלים ולא מאמינים. לאחר 45 דקות משחק, אברהים אבו אחמד מאחי נצרת ראה הכרטיס האדום.

עלאא סאיג וקבוצתו נאלצו להתמודד במשך 45 דקות משחק מול 11, בעוד הם פחות שחקן. לאחר 68 דקות, הקבוצה מהמקום הראשון קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, אליו ניגש עלי חטיב וקבע 0:2 כשהכניע את אחמד עואד. רק בדקה ה-98 להתמודדות, אום אל פאחם צימקה, כשגם היא הבקיע מהנקודה הלבנה (ראבאל דהאמשה).

נוכח התוצאה, מכבי אחי נצרת ניצבת לה במקום הראשון בטבלת ליגה א' צפון, כשלרשותה 22 נקודות, שתי נקודות יותר ממכבי אתא ביאליק, אותה תפגוש במסגרת המחזור ה-10 והקרוב. המשחק יתקיים ביום חמישי (04/12) באצטדיון טוטו עכו, בשעה 19:00. אם עירוני נשר לא תנצח את נווה שאנן במוצאי השבת, הרי שאום אל פאחם תישאר במקום השישי עם 14 נקודות.

עלאא סאיג, ציין בסיום ההתמודדות ל-ONE: "מדובר בנצחון סופר חשוב, במגרש חוץ קשה מאוד ומול קבוצה חזקה מאוד. חושב לי לציין כי מגיע שאפו ענק לחבורת הגברים שלי, שנתנו פה מאמץ אדיר ונתנו הנשמה שלהם, גם ב-10 שחקנים, כששיחקנו כך מחצית שלמה. אני שמח מאוד על הניצחון והפנים כבר קדימה למשחק הבא. לא עוצרים כאן".

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי אחי נצרת בטירוף (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי אחי נצרת מאושרים בסיום (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי אחי נצרת אחרי הניצחון (חג'אג' רחאל)

מ.ס טירה – הפועל אום אל פאחם 0:5

גל ברשאן אוהב התקפה. זה די ברור, הרי כשמתחילת העונה טירה הבקיעה לא פחות מ-22 שערים, הקבוצה הפורייה בליגה. הפועל אום אל פאחם, שפתחה עונה במינוס 12 נקודות, נשארת במקום האחרון כשסופגת היא הפסד שישי העונה (מאזנה עומד על מינוס שבע נקודות). אחמד מצרי ואחמד רביע התכבדו בצמד כ"א (שישה שערים העונה לכ"א מהם עד כה), עיסא ג'ורן הוסיף לחגיגה. טירה כבש שלישית בטבלה, הקבוצה של עבד תיתי עובדת בשקט ובביטחון מלא העונה.

הפועל טירת הכרמל – מכבי אתא ביאליק 3:1

כשנדמה היה כי המשחק הולך לחלוקת נקודות (אפיק קטן, הרכש מקריית ים שהגיע לאתא ביאליק קבע 0:1, אלון בוזורגי, איך לא, הרכש החדש, מנגד, של טירת הכרמל, הישווה), שחקניו של אבי סבג התעלו על עצמם ובדקות הסיום (86' ו-93'), מכבי אתא ביאליק ניצחה, בזכות שערים של מוחמד אבו ראס (הקפטן) ודולד אזרואל, המחליף. לעת עתה, כך נדמה, לחבר'ה של חנא פרהוד אין מה להציע בליגה וחבל. לאתא ביאליק כבר 20 נקודות, כדאי לקבוצות הצמרת לספור אותה.

יתר תוצאות משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – הפועל בית שאן 0:0.

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל עירוני כרמיאל 2:1 (הבקיע לבאקה: גיא בן לולו; הבקיעו לכרמיאל: אינן אדריאל גונסלס ומוחמד חסאן).

מכבי נוג'ידאת – מ.כ צעירי טמרה 1:1 (הבקיע לנוג'ידאת: קובאי חלאילה; הבקיע לטמרה: מוחמד סעדי).

הפועל עירוני עראבה – הפועל בני מוסמוס (29/11, הסינתטי בקריית ים, 10:30).

מכבי נווה שאנן – עירוני נשר (29/11, אגרטק חיפה, 19:30).