היחסים למשחק בין חיפה להפועל פ"ת ב-Winner

יום שבת הגיע וזה אומר לא מעט משחקים בכדורגל הישראלי והעולמי מסביב לגלובוס. במוקד, מכבי חיפה תתארח אצל הפועל פתח תקווה (19:30), הפועל באר שבע תתארח אצל הפועל חיפה (15:00), הפועל ת”א תארח את בני סכנין (17:30) וברצלונה תארח את אלאבס (17:15, שידור חי בערוץ ONE).

הירוקים ספגו ארבע פעמים ברצף בדקה ה-90 ומעלה ולא ניצחו, כולל בשלושת המשחקים הראשונים של ברק בכר. היחס לניצחון שלהם הפעם במושבה הוא פי 1.55, כאשר היחס על הפועל פתח תקווה עומד על פי 4.60. היחס על תיקו בין הצדדים הוא פי 4.

ברק בכר (עמרי שטיין)

הפועל באר שבע תנסה להבטיח שבוע נוסף בפסגה עם שלוש נקודות, והיחס על ניצחון שלה בסמי עופר הוא פי 1.35. היחס על ניצחון של הפועל חיפה נגד המוליכה הוא פי 6.30, והיחס על חלוקת נקודות בכרמל בין שני הצדדים הוא פי 4.75.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

הפועל תל אביב תנסה לשוב למסלול הניצחונות בחזרה מהפגרה, והיחס לניצחון שלה בבלומפילד על סכנין הוא פי 1.60. היחס לניצחון של שרון מימר והשחקנים שלו ביפו הוא פי 4.60, והיחס על תיקו בין האדומים לבין הצפוניים עומד על פי 3.70.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

לסיום, נחצה את הים ונגיע לספרד. ברצלונה רוצה לפחות זמנית את הפסגה וניצחון שלה על אלאבס בקאמפ נואו עומד על פי 1.15. מי שרוצה להמר בגדול, היחס להפתעה ענקית של הבאסקים בדמות שלוש נקודות בקטלוניה עומד על פי 11.50, והיחס על תיקו עומד על פי 6.50.