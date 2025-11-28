יום שישי, 28.11.2025 שעה 17:47
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"אף פעם לא יודעים אם הפגרה עשתה לנו טוב"

בצל החשד לחוזים הכפולים, טבריה תפגוש את האחרונה בטבלה בני ריינה, חודדה: "נבוא מחויבים". בעלי הקבוצה הגיעו לאימון כדי לחזק ולהרגיע את השחקנים

|
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה תפגוש מחר (שבת, 18:30), במשחק "חוץ" באצטדיון גרין את מכבי בני ריינה, האחרונה בטבלה. בטבריה מגיעים למשחק בצל פרשת החקירה בחשד לחוזים כפולים. הצוות המקצועי והשחקנים קיבלו הוראה שלא להתייחס לנושא. בעלי הקבוצה, אריה קלמנזון ומיקי ביתן הגיעו כדי לעודד ולחזק את השחקנים.

"אנחנו שמים את הכל בצד ומתייחסים רק למשחק", אמרו במועדון. מבחינת השחקנים, האווירה באימון הייתה טובה והשחקנים הרבו להתבדח, גם על נושא החקירה. 

שתי הקבוצות מגיעות במצב לא אידאלי, כאשר שתיהן ספגו הפסד לפני הפגרה. הקבוצה של אלירן חודדה, שאחרי פתיחת עונה טובה, הידרדרה למקום ה-12, הפסידה בגרין לעירוני קרית שמונה, 3:2, בעוד ריינה, שצברה נקודה בלבד עד כה בעשרה משחקים, הפסידה 1:2 בנתניה. 

שחקני עירוני טבריה (חגשחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

בעירוני טבריה ייעדר סטניסלב בילנקי, שכפי שדיווחנו אתמול, סובל משבר ברגלו וייעדר שבועיים לפחות. איתמר שבירו ימשיך לקבל קרדיט בחוד, כאשר לצידו יפתח פיטר מייקל. נראה שחודדה ימשיך עם חמישייה אחורית, כשדוד קלטינס יפתח כבלם לצד סמביניה ובאצ'ו. 

הבעלים, אריה קלמנזון, הוציא הודעה המתייחסת לפרשת החוזים הכפולים: "כולכם בטח ראיתם את הכותרות. שמעתם את ה'רעש' שיצא לעיתונות. אני יודע שזה קצת מבלבל ומתסכל אבל אני רוצה להגיד לכם רק משהו אחד, כל ההאשמות על חוזים כפולים שקר וכזב! זה לא היה ולא נברא. המועדון שלנו פועל ביושרה מלאה, שקיפות, ולפי החוק. יש גורמים שמנסים לערער אותנו ומנסים לשבור אותנו, אבל אנחנו לא ניתן להם את התענוג הזה, לא ניתן לרעש לחדור אותנו”.

“מחר, יש לנו רק מטרה אחת: לצאת למגרש ולענות  לכולם, דרך הרגליים, לא עם מילים, לא עם תגובות, רק עם כדורגל. אין שום דבר חשוב יותר מהניצחון בשבת. זה לא רק 3 נקודות זו הצהרה לכולם: לכל המתוסכלים, המרירים, הקנאים, אלה שנזרקו, אלה שלא נבחרו להגיד. הם לא ישברו אותנו. באים מחר כולנו לעודד את הקבוצה", הוסיף.

אריה קלמנזון ומיקי ביתן (חגאריה קלמנזון ומיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

אלירן חודדה אמר לקראת המשחק: "מצפה לנו משחק קשה נגד יריבה עיקשת וקשוחה. אף פעם לא יודעים אם הפגרה עשתה לנו טוב או לא, יצאנו למחנה אימון, הכנו את עצמנו בצורה טובה לקראת המשחק ומחר נראה חזרנו מהפגרה. נבוא במלוא המחויבות והכוח לקחת 3 נקודות".

גיא חדידה הוסיף: "אנחנו מתכוננים במלוא הרצינות למשחק, כולם יודעים את חשיבותו. אם זה אני באופן אישי או כל שחקן אחר. נבוא כדי לקחת את הנקודות".

ההרכב המשוער: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, דוד קלטינס, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, איתמר שבירו ופיטר מייקל.

