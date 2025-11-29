יום שבת, 29.11.2025 שעה 22:56
יום שבת, 29/11/2025, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 13
לאציו
דקה 50
0 0
שופט: ג'וזפה קולו
מילאן
ליגה איטלקית 25-26
276-1512רומא1
259-1812מילאן2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
247-1913קומו6
2312-1713יובנטוס7
189-1512לאציו8
1820-1413אודינזה9
1716-1613ססואולו10
1416-1312קרמונזה11
1421-1112טורינו12
1314-1412אטאלנטה13
1119-1313קליארי 14
1120-1313גנואה15
1117-913פארמה16
1016-1012פיזה17
1016-812לצ'ה18
619-1012פיורנטינה19
620-813ורונה20
פיקאיו טומורי מנסה לעצור את מתיאה זקאני (IMAGO)
יש מן תחושה אחרת מסביב למילאן בעונה הזו, וראינו את זה בשבוע שעבר בדרבי. המחזור ה-13 של הליגה האיטלקית נמשכת עם האדומים-שחורים, שנועלים את יום המשחקים של יום שבת עם מפגש מסקרן במיוחד נגד לאציו באצטדיון סן סירו במילאנו.

האדומים-שחורים, למרות משחק לא כל כך מרשים, נתון שלא מעניין אף אוהד, יצאו עם 0:1 ענק בדרבי של מילאנו על אינטר במחזור הקודם, והתבססו בצמרת. כעת, מילאן רוצה שלוש נקודות נוספות גם מול לאציו, שלוש נקודות שלפחות זמנית יעלו אותה למקום הראשון.

המטרה היא להלחיץ את רומא שבפסגה, והיא תשחק רק בהמשך המחזור. בכל מקרה, תאמינו או לא אבל הרוסונרי לא הפסידו ב-12 המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות, מאז ה-2:1 נגד קרמונזה אי שם באוגוסט. ב-12 המשחקים הללו, מילאן עם שמונה ניצחונות וארבע תוצאות תיקו.

מנגד, לאציו נמצאת עם 18 נקודות והיא לא רחוקה בכלל מהמקומות שמובילים למפעלים בינלאומיים בעונה הבאה, וניצחון כאן בסן סירו ייתן בוסט אדיר במטרה הזו. במחזור הקודם הנשרים חגגו 0:2 על לצ’ה, וחזרו לנצח אחרי הפסד באותה תוצאה לאינטר.

מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • פיקאיו טומורי היה הכי קרוב בשורות הרוסונרי לכבוש כשניסה לבעוט מהאוויר כדור גובה אחרי שהצטרף לרחבה, אבל הניסיון שלו הלך החוצה
  • '33
  • פציעה
  • אחרי שהחמיץ, קפטן לאציו זקאני נזקק לטיפול אחרי שנשכב על הדשא כשהוא החזיק את שריר הירך האחורי ויצא החוצה על מנת להתאושש ולראות אם הוא יכול להמשיך
  • '32
  • החמצה
  • זקאני עבר באמנות את טומורי וניסה לבעוט כדור שטוח, שנהדף על ידי מניאן שהיה ערני
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • פיקאיו טומורי ספג כרטיס צהוב אחרי שביצע עבירה על מתיאה זקאני
  • '17
  • החמצה
  • כדור קרן של תומא באשיץ' הגיע אל ראשו של אדם מארושיץ', שנגח כדור חלש היישר לידיו של מניאן
  • '4
  • החמצה
  • מילאן יצאה להתקפה מהירה מרגלי רפאל ליאאו, שהוציא כדור רוחב שהגיע אל אלכסיס סלמאקרס. שחקן הקו הבלגי ניסה לכבוש בנגיעה אבל פגע בחברו יוסוף פופאנה שבלם את הניסיון
  • '2
  • החמצה
  • מה זה??? אחרי שהיה גיבור הדרבי, מייק מניאן סיפק הצלה מטורפת כבר בפתיחה, אחרי שמריו חילה נגח כדור עוצמתי אל עבר השער, אבל הצרפתי הצליח לעשות קסם נוסף ולשלוח את הכדור מעל הרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'וזפה קולו הוציא את ההתמודדות בין מילאן ללאציו לדרך! המטרה של הרוסונרי היא לטפס זמנית לפסגה. לאציו תסייע ליריבה העירונית ותעצור אותה?
רפאל ליאאו. בהיעדר כריסטיאן פוליסיק הפורטוגלי ייקח את המושכות? (IMAGO)רפאל ליאאו. בהיעדר כריסטיאן פוליסיק הפורטוגלי ייקח את המושכות? (IMAGO)
