פיקאיו טומורי מנסה לעצור את מתיאה זקאני (IMAGO)

יש מן תחושה אחרת מסביב למילאן בעונה הזו, וראינו את זה בשבוע שעבר בדרבי. המחזור ה-13 של הליגה האיטלקית נמשכת עם האדומים-שחורים, שנועלים את יום המשחקים של יום שבת עם מפגש מסקרן במיוחד נגד לאציו באצטדיון סן סירו במילאנו.

האדומים-שחורים, למרות משחק לא כל כך מרשים, נתון שלא מעניין אף אוהד, יצאו עם 0:1 ענק בדרבי של מילאנו על אינטר במחזור הקודם, והתבססו בצמרת. כעת, מילאן רוצה שלוש נקודות נוספות גם מול לאציו, שלוש נקודות שלפחות זמנית יעלו אותה למקום הראשון.

המטרה היא להלחיץ את רומא שבפסגה, והיא תשחק רק בהמשך המחזור. בכל מקרה, תאמינו או לא אבל הרוסונרי לא הפסידו ב-12 המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות, מאז ה-2:1 נגד קרמונזה אי שם באוגוסט. ב-12 המשחקים הללו, מילאן עם שמונה ניצחונות וארבע תוצאות תיקו.

מנגד, לאציו נמצאת עם 18 נקודות והיא לא רחוקה בכלל מהמקומות שמובילים למפעלים בינלאומיים בעונה הבאה, וניצחון כאן בסן סירו ייתן בוסט אדיר במטרה הזו. במחזור הקודם הנשרים חגגו 0:2 על לצ’ה, וחזרו לנצח אחרי הפסד באותה תוצאה לאינטר.