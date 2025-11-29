"ניקולאסקו? כולם חושבים שהם יודעים טוב ממני"

הרבה שנים מכבי תל אביב לא זוכרת תקופה כזו. אם לפני הפגרה הייתה תבוסה מהדהדת עם 6:2 נגד בית”ר ירושלים בבלומפילד, לאחר הפגרה זה לא נגמר ועם שישייה נוספת הצהובים הובסו 6:0 נגד ליון בליגה האירופית. הפנים כבר למשחק נגד אשדוד מחר (ראשון, 20:00), ובינתיים ז’רקו לאזטיץ’ ערך את מסיבת העיתונאים לקראת המשחק בי”א, והיא הועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

ז’רקו לאזטיץ’ פתח את דבריו: “שבעת הימים הבאים הם אתגר, אבל גם הזדמנות ויכולה להיות תרופה למצב. ננסה לנצח בכל המשחקים”.

כשנשאל איך ייתכן שהקבוצה ספגה שתי שישיות ברצף אמר: “זה המצב, אנחנו צריכים לעבוד על זה. נצטרך להתמודד עם המצב”.

לאזטיץ': "אני מסרביה וקוסובו, חסין להכל"

בנוגע למצבת השוערים, וההחלטה לפתוח עם משפתי באירופה מול ליון למרות האדום מול בית”ר: “משפתי עשה משהו מטופש נגד בית”ר וזה הכל. אנחנו לא יכולים להרוג אותו, הוא בן אדם ומגיעה לו הזדמנות נוספת. לדעתנו הוא היה הבחירה הטובה ביותר למשחק”.

האם הוא מרגיש שמגיע לו יותר כבוד: “בכדורגל זה רק היום, לא משנה מה קרה אתמול או יקרה מחר. רק מה שאתה עושה היום משנה”.

לאזטיץ’ נשאל על מחאת האוהדים והשיב: “באתי מסרביה, קוסובו, הייתי גם חלק מהמלחמה שם. יש לי הרבה כבוד לאוהדים ובמיוחד לאלה שאכפת להם מהמועדון ורוצים לעזור לשחקנים והמועדון. אבל יש גבול, כשזה יותר מדי יש לי אפס כבוד”.

לגבי דקות המשחק של ניקולאסקו והראיון שלו בנושא: “אני לא יכול להגיב על ראיון של שחקן, אבל הסיבות שלי ברורות. כולם חושבים שהם יודעים יותר טוב מהמאמן שנמצא 24 שעות עם השחקנים. הבאנו אותו כדי להיות החלוץ הראשון, עכשיו הוא נראה טוב יותר וברגע שיראה מספיק טוב הוא יפתח. זה תהליך, יש לנו 25 שחקנים ותמיד מישהו לא יפתח”.

ניקולאסקו, "לא יכול להגיב לכל ראיון של שחקן" (רדאד ג'בארה)

לקראת מ.ס אשדוד: “התפקיד שלי הוא לא לחשוב האם אני ניצחתי או הפסדתי. התפקיד שלי הוא לחשוב איך להתכונן למשחק בצורה הטובה ביותר. אשדוד קבוצה טובה, לא הפסידה בששת המשחקים האחרונים ויש לה משחק מעברים מצוין. נצטרך להיות מוכנים להילחם”.

כריסטיאן בליץ’ שיתף לגבי מצבו הרפואי: “אני מתאמן כבר כמעט שבוע עם הקבוצה, אז הכל מעולה. אני מרגיש טוב מאוד, חזרתי מוקדם יותר משחשבתי וזה הדבר הכי חשוב עבורי, לשחק כדורגל”.

לגבי ההפסדים הקשים של הקבוצה: “היה קשה מאוד, לא רק עבורי אלא בשביל כולם. לא היה קל לכל מי שאוהב את המועדון, לשמחתנו יש עכשיו משחק ונוכל לחזור לעניינים”.

כריסטיאן בליץ' (שחר גרוס)

בנוגע קצב השילוב שלו לאחר הפציעה: “אני פה בשביל הקבוצה ונחליט מה כדאי. יש לנו הרבה משחקים ונצטרך לשחק את הטווח הארוך”.

הקשר המשיך על מצב הקבוצה: “מבחוץ כולם יכולים להיות חכמים ולומר דברים, על המגרש זה שונה. היה קשה עבור הקבוצה, אין אף שחקן אחד שיכול לשנות את הדברים. אנחנו צריכים לשחק כמו ששיחקנו בהרבה משחקים העונה, אנחנו יכולים לעשות את זה. הקבוצה לא תלויה בי”.

בליץ’ נשאל על מחאת האוהדים והוסיף: “אני מגיע ממדינה שיש בה אוהדים עם תשוקה, זו לא הייתה הפתעה בשבילי ויש להם את הזכות לעשות את זה. עלינו מחר להראות שאנחנו יכולים להיראות הרבה יותר טוב”.