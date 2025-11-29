יום שבת, 29.11.2025 שעה 18:14
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1819-1912מנצ'סטר יונייטד10
1813-1312אברטון11
1820-1812ליברפול12
1619-1812ברנטפורד13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

דקה 55: מנ. סיטי - לידס 1:2

ליגה אנגלית, מחזור 13: פודן וגבארדיול נתנו למארחת יתרון, אך קאלוורט לואין הגיב מהרחבה. עוד כעת: סנדרלנד - בורנמות' 2:2, ברנטפורד - ברנלי 0:0

|
פיל פודן וארלינג הולאנד בין שחקני לידס (IMAGO)
פיל פודן וארלינג הולאנד בין שחקני לידס (IMAGO)

אחרי משחקי ליגת האלופות, המפעלים המקומיים חוזרים והמחזור ה-13 בליגה האנגלית נפתח בשעה זו עם שלושה משחקים מעניינים במיוחד במקביל. במוקד, מנצ’סטר סיטי מארחת את לידס, כשבמקביל סנדרלנד מארחת את בורנמות’ וברנטפורד את ברנלי.

מנצ’סטר סיטי – לידס 1:2

התכולים היו במומנטום נפלא בהובלת ארלינג הולאנד, אך לפתע הכל נעצר. מה שהתחיל עם הפסד נגד ניוקאסל במחזור הקודם באנגליה נמשך עם עוד הפסד גם באלופות, כשלברקוזן הדהימה את האיתיחאד. כעת, פפ גווארדיולה והשחקנים שלו מנסים לצמצם פערים מארסנל לפחות באופן זמני, כשהמרחק הוא שבע נקודות. מנגד, האורחת מנסה להדהים, כשהיא מתחת לקו האדום ונואשת לנקודות.

דקה 1, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: איזו פתיחה נפלאה של הסיטיזנס. מתאוס נונס השלים דאבל-פס עם ברנרדו סילבה, הוציא כדור רוחב מדויק ופיל פודן בעט מהאוויר לרשת.

פיל פודן וברנרדו סילבה חוגגים, שער בזק (IMAGO)פיל פודן וברנרדו סילבה חוגגים, שער בזק (IMAGO)
שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים עם פיל פודן (IMAGO)

דקה 25, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: המארחת המשיכה לשלוט, כדור קרן ננגח על ידי אוריילי ונחת ברגליו של יושקו גבארדיול שדחק מקרוב לרשת.

יושקו גבארדיול דוחק לרשת (IMAGO)יושקו גבארדיול דוחק לרשת (IMAGO)
יושקו גבארדיול מאושר (IMAGO)יושקו גבארדיול מאושר (IMAGO)

דקה 49, שער! לידס צימקה ל-2:1: דומיניק קאלוורט לואין נכנס במחצית מהספסל, ותוך 4 דקות ניצל טעות גדולה של מתאוס נונס שאיבד כדור ליד הרחבה והכניע את דונארומה.

סנדרלנד – בורנמות’ 2:2

העולה החדשה הייתה ללא ספק הקבוצה הכי מפתיעה באנגליה והמרעננת הרשמית של הליגה, אך גם היא נעצרה בתקופה האחרונה. מה שהחל עם שתי תוצאות תיקו, על אף שאחת מהן הייתה נגד ארסנל, נמשך עם הפסד לפולהאם במחזור האחרון. עדיין המארחת עם 19 נקודות ולא רחוקה בכלל מהטופ 4, אך היא מנסה לשוב לנצח כדי להמשיך להיות שם. בצד השני, אולי ההפתעה הגדולה השנייה של העונה, שממש בשוויון עם היריבה שלה על הדשא כעת בקרב לכל הפחות על המקום השביעי.

דקה 7, שער! בורנמות’ עלתה ליתרון 0:1: סמניו השאיר את אבנילסון לבד לגמרי ליד השער, אך הוא נעצר רק לקורה. על הריבאונד התנפל אמין אדלי, שכבש בקלילות מקרוב.

אמין אדלי בטירוף (IMAGO)אמין אדלי בטירוף (IMAGO)
אמין אדלי חוגג את שער היתרון של בורנמותאמין אדלי חוגג את שער היתרון של בורנמות' (IMAGO)

דקה 15, שער! בורנמות’ כבר ב-0:2: איזה גול מדהים! האורחת חטפה כדור, טיילר אדאמס דהר קדימה וקצת אחרי קו החצי שלח כדור בקשת מדויקת שנעצר רק ברשת של רופס האומלל.

דקה 30, שער! סנדרלנד צימקה ל-2:1: המארחת חזרה למשחק לאחר שקיבלה פנדל, אותו תרגם אנצו לה פה לשער מצמק.

אנצו לה פה מרוצה לאחר השער המצמק (IMAGO)אנצו לה פה מרוצה לאחר השער המצמק (IMAGO)

דקה 46, שער! סנדרלנד השוותה ל-2:2: ברטרנד טראורה קיבל כדור בצד ימין של הרחבה, ומזווית לא פשוטה מצא את הפינה הקרובה.

ברנטפורד – ברנלי 0:0

האורחת בצרות ובמקום ה-19, אי שם מתחת לקו האדום, כשהיא גם הפסידה שלושה משחקים ברציפות, וזאת אחרי שרשמה שני ניצחונות רצופים. כעת, היא תנסה לקחת אוויר לנשימה ואולי גם לסבך על הדרך קצת את היריבה שלה, כאשר ברנטפורד עם 16 נקודות ואמנם לא כזו קרובה לתחתית, אך הפסד כאן יכול לשנות הכל. בכל מקרה, גם המאחרת הפסידה במשחק האחרון בליגה, עם 2:1 לברייטון.

