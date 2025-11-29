דקה 55: מנ. סיטי - לידס 1:2

אחרי משחקי ליגת האלופות, המפעלים המקומיים חוזרים והמחזור ה-13 בליגה האנגלית נפתח בשעה זו עם שלושה משחקים מעניינים במיוחד במקביל. במוקד, מנצ’סטר סיטי מארחת את לידס, כשבמקביל סנדרלנד מארחת את בורנמות’ וברנטפורד את ברנלי.

מנצ’סטר סיטי – לידס 1:2

התכולים היו במומנטום נפלא בהובלת ארלינג הולאנד, אך לפתע הכל נעצר. מה שהתחיל עם הפסד נגד ניוקאסל במחזור הקודם באנגליה נמשך עם עוד הפסד גם באלופות, כשלברקוזן הדהימה את האיתיחאד. כעת, פפ גווארדיולה והשחקנים שלו מנסים לצמצם פערים מארסנל לפחות באופן זמני, כשהמרחק הוא שבע נקודות. מנגד, האורחת מנסה להדהים, כשהיא מתחת לקו האדום ונואשת לנקודות.

דקה 1, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: איזו פתיחה נפלאה של הסיטיזנס. מתאוס נונס השלים דאבל-פס עם ברנרדו סילבה, הוציא כדור רוחב מדויק ופיל פודן בעט מהאוויר לרשת.

דקה 25, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: המארחת המשיכה לשלוט, כדור קרן ננגח על ידי אוריילי ונחת ברגליו של יושקו גבארדיול שדחק מקרוב לרשת.

דקה 49, שער! לידס צימקה ל-2:1: דומיניק קאלוורט לואין נכנס במחצית מהספסל, ותוך 4 דקות ניצל טעות גדולה של מתאוס נונס שאיבד כדור ליד הרחבה והכניע את דונארומה.

סנדרלנד – בורנמות’ 2:2

העולה החדשה הייתה ללא ספק הקבוצה הכי מפתיעה באנגליה והמרעננת הרשמית של הליגה, אך גם היא נעצרה בתקופה האחרונה. מה שהחל עם שתי תוצאות תיקו, על אף שאחת מהן הייתה נגד ארסנל, נמשך עם הפסד לפולהאם במחזור האחרון. עדיין המארחת עם 19 נקודות ולא רחוקה בכלל מהטופ 4, אך היא מנסה לשוב לנצח כדי להמשיך להיות שם. בצד השני, אולי ההפתעה הגדולה השנייה של העונה, שממש בשוויון עם היריבה שלה על הדשא כעת בקרב לכל הפחות על המקום השביעי.

דקה 7, שער! בורנמות’ עלתה ליתרון 0:1: סמניו השאיר את אבנילסון לבד לגמרי ליד השער, אך הוא נעצר רק לקורה. על הריבאונד התנפל אמין אדלי, שכבש בקלילות מקרוב.

דקה 15, שער! בורנמות’ כבר ב-0:2: איזה גול מדהים! האורחת חטפה כדור, טיילר אדאמס דהר קדימה וקצת אחרי קו החצי שלח כדור בקשת מדויקת שנעצר רק ברשת של רופס האומלל.

דקה 30, שער! סנדרלנד צימקה ל-2:1: המארחת חזרה למשחק לאחר שקיבלה פנדל, אותו תרגם אנצו לה פה לשער מצמק.

דקה 46, שער! סנדרלנד השוותה ל-2:2: ברטרנד טראורה קיבל כדור בצד ימין של הרחבה, ומזווית לא פשוטה מצא את הפינה הקרובה.

ברנטפורד – ברנלי 0:0

האורחת בצרות ובמקום ה-19, אי שם מתחת לקו האדום, כשהיא גם הפסידה שלושה משחקים ברציפות, וזאת אחרי שרשמה שני ניצחונות רצופים. כעת, היא תנסה לקחת אוויר לנשימה ואולי גם לסבך על הדרך קצת את היריבה שלה, כאשר ברנטפורד עם 16 נקודות ואמנם לא כזו קרובה לתחתית, אך הפסד כאן יכול לשנות הכל. בכל מקרה, גם המאחרת הפסידה במשחק האחרון בליגה, עם 2:1 לברייטון.