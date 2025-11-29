יום שבת, 29.11.2025 שעה 19:33
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2512-2713מנצ'סטר סיטי2
2311-2312צ'לסי3
2213-1713סנדרלנד4
2111-1512אסטון וילה5
209-1612קריסטל פאלאס6
1916-1912ברייטון7
1920-2113ברנטפורד8
1923-2113בורנמות'9
1814-2012טוטנהאם10
1819-1912מנצ'סטר יונייטד11
1813-1312אברטון12
1820-1812ליברפול13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
227-712וולבס20

דרך חדשה: סיטי ניצחה את לידס עם 2:3 דרמטי

הסיטיזנס כבר איבדו יתרון כפול, אך בדקה ה-90+1 פיל פודן השלים צמד נהדר והציל אותם ממשחק 3 ברצף ללא ניצחון. מהפך לסנדרלנד ב-2:3 על בורנמות'

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים עם פיל פודן (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים עם פיל פודן (IMAGO)

אחרי משחקי ליגת האלופות, המפעלים המקומיים חזרו והמחזור ה-13 בליגה האנגלית נפתח היום (שבת) עם שלושה משחקים מעניינים במיוחד במקביל. במוקד, מנצ’סטר סיטי חזרה לנצח עם 2:3 דרמטי מול לידס, כשבמקביל סנדרלנד עם מהפך משוגע גברה 2:3 על בורנמות’ וברנטפורד השיגה 1:3 ביתי מול ברנלי.

מנצ’סטר סיטי – לידס 2:3

לאחר שני הפסדים רצופים הסיטיזנס סוף סוף התאוששו, למרות שזה לא היה קל. הם כבר עלו ליתרון כפול משערים של פיל פודן ויושקו גבארדיול, אך קאלוורט לואין ונמצ’ה היממו ואיזנו. לבסוף, פודן השלים צמד אדיר בתוספת הזמן וקבע 2:3 חשוב בסיום.

דקה 1, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: איזו פתיחה נפלאה של הסיטיזנס. מתאוס נונס השלים דאבל-פס עם ברנרדו סילבה, הוציא כדור רוחב מדויק ופיל פודן בעט מהאוויר לרשת.

פיל פודן וברנרדו סילבה חוגגים, שער בזק (IMAGO)
שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים עם פיל פודן (IMAGO)

דקה 25, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: המארחת המשיכה לשלוט, כדור קרן ננגח על ידי אוריילי ונחת ברגליו של יושקו גבארדיול שדחק מקרוב לרשת.

יושקו גבארדיול דוחק לרשת (IMAGO)
יושקו גבארדיול מאושר (IMAGO)יושקו גבארדיול מאושר (IMAGO)

דקה 49, שער! לידס צימקה ל-2:1: דומיניק קאלוורט לואין נכנס במחצית מהספסל, ותוך 4 דקות ניצל טעות גדולה של מתאוס נונס שאיבד כדור ליד הרחבה והכניע את דונארומה.

דונארומה ונונס מתוסכלים מול קאלוורט לואין (IMAGO)

דקה 68, שער! לידס השוותה ל-2:2: מדהים. גבארדיול הכשיל את קאלוורט לואין, לוקאס נמצ’ה נעצר מהנקודה הלבנה על ידי דונארומה, אך הגיע לריבאונד ומצא את הרשת.

לוקאס נמצ'ה חוגג את השוויון (IMAGO)

דקה 90+1, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-2:3: בלב הדרמה, הסיטיזנס החזירו את היתרון כשפיל פודן כדרר ברחבה ושלח בעיטה חדה ומדויקת לפינה השמאלית של השער שהכניעה את פרי.

סנדרלנד – בורנמות’ 2:3

לאחר שלושה משחקים בלי ניצחון, העולה החדשה חזרה להיות השם הלוהט בליגה ועלתה לפחות זמנית למקום הרביעי בפרמייר ליג. האורחת כבר הובילה 0:2 משערים של אמין אדלי וטיילר אדאמס, אך אנצו לה פה כבש מפנדל, ברטרנד טראורה השווה ובריאן ברובי השלים מהפך נפלא וקבע 2:3 בסיום.

דקה 7, שער! בורנמות’ עלתה ליתרון 0:1: סמניו השאיר את אבנילסון לבד לגמרי ליד השער, אך הוא נעצר רק לקורה. על הריבאונד התנפל אמין אדלי, שכבש בקלילות מקרוב.

אמין אדלי בטירוף (IMAGO)
אמין אדלי חוגג את שער היתרון של בורנמותאמין אדלי חוגג את שער היתרון של בורנמות' (IMAGO)

דקה 15, שער! בורנמות’ כבר ב-0:2: איזה גול מדהים! האורחת חטפה כדור, טיילר אדאמס דהר קדימה וקצת אחרי קו החצי שלח כדור בקשת מדויקת שנעצר רק ברשת של רופס האומלל.

דקה 30, שער! סנדרלנד צימקה ל-2:1: המארחת חזרה למשחק לאחר שקיבלה פנדל, אותו תרגם אנצו לה פה לשער מצמק.

אנצו לה פה מרוצה לאחר השער המצמק (IMAGO)אנצו לה פה מרוצה לאחר השער המצמק (IMAGO)

דקה 46, שער! סנדרלנד השוותה ל-2:2: ברטרנד טראורה קיבל כדור בצד ימין של הרחבה, ומזווית לא פשוטה מצא את הפינה הקרובה.

דקה 69, שער! סנדרלנד הפכה ל-2:3: כדור קרן של לה פה מצא את הראש של בריאן ברובי שהשלים מהפך מטורף.

דקה 90+6, אדום! בורנמות’ נותרה ב-10 שחקנים: לואיס קוק שלח מרפק לפנים של שחקן יריב והורחק באופן ישיר.

ברנטפורד – ברנלי 1:3

הלחץ של המארחת במשך 80 דקות לא הספיק, אך אז פנדל שקיבל איגור טיאגו העלה אותה ליתרון ופתח את ברז השערים. פלמינג השווה במהרה, טיאגו שוב החזיר את היתרון ולבסוף דאנגו אוואטרה חתם עם 1:3.

דקה 81, שער! ברנטפורד עלתה ליתרון 0:1: לאחר שלחצה כל המשחק, המארחת השיגה פנדל אותו תרגם איגור טיאגו לשער יתרון.

איגור טיאגו חוגג (IMAGO)

דקה 85, שער! ברנלי איזנה ל-1:1: ארבע דקות בלבד חלפו וגם האורחת קיבלה פנדל, ז’אן פלמינג דייק.

דקה 86, שער! ברנטפורד כבר ב-1:2: היה שווה לחכות לדקות הסיום. כדור עומק לרחבה נחת אצל איגור טיאגו, שמקרוב השלים צמד והחזיר את היתרון.

טיאגו ושחקני ברנטפורד חוגגים (IMAGO)טיאגו ושחקני ברנטפורד חוגגים (IMAGO)

דקה 90+2, שער! ברנטפורד עלתה ל-1:3: המארחת יצאה להתקפת מעבר, דאנגו אוואטרה קיבל את הכדור על סף הרחבה, נכנס פנימה ושלח בעיטה לפינה הרחוקה שנעצרה רק ברשת.

