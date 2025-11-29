הרכבים וציונים



אלחנדרו באלדה (IMAGO) אלחנדרו באלדה (IMAGO)

הליגה הספרדית ממשיכה להגביר קצב משבוע לשבוע, ולאט לאט מבינים את הלך הרוח ומצב הכוחות. בשעה זו (שידור חי בערוץ ONE) המחזור ה-14 בלה ליגה נמשך לו עם מפגש מסקרן מאוד בקאמפ נואו, שם ברצלונה מארחת, ללא תכולה מלאה, את אלאבס הצנועה שתנסה להדהים.

במחזור הקודם הקטלונים שבו הביתה וחגגו בענק עם 0:4 על אתלטיק בילבאו, כשהם אפילו ראו את ריאל מדריד מועדת כבונוס, אך המעידה הזו לא הספיקה למקום הראשון. כעת, האנזי פליק והשחקנים שלו ינסו לפחות זמנית לעלות לפסגה, להלחיץ את הבלאנקוס ולקוות למעידה נוספת של המוליכה.

אמנם היה 0:4 על בילבאו, אך הקטלונים מגיעים עם הפסד כואב במיוחד לאחר מכן, כששיחקו באמצע השבוע נגד צ’לסי בלונדון ויצאו מסטמפורד ברידג’ עם 3:0 די משפיל. ברצלונה רוצה לשוב למסלול הניצחונות במשחק שבו אסור לה בשום צורה למעוד.

מהצד השני של המתרס, הבאסקים הצנועים אי שם באזור התחתית עם 15 נקודות, אך בסך הכל רושמים עונה לא רעה בכלל. אלאבס תנסה להדהים על אף שהיא הפסידה בשני המשחקים האחרונים שלה, ובכללי הניצחון האחרון שלה בקאמפ נואו היה אי שם ב-2016.