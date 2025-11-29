מערכת ONE
29/11/2025 17:15
אלחנדרו באלדה (IMAGO)
הליגה הספרדית ממשיכה להגביר קצב משבוע לשבוע, ולאט לאט מבינים את הלך הרוח ומצב הכוחות. בשעה זו (שידור חי בערוץ ONE) המחזור ה-14 בלה ליגה נמשך לו עם מפגש מסקרן מאוד בקאמפ נואו, שם ברצלונה מארחת, ללא תכולה מלאה, את אלאבס הצנועה שתנסה להדהים.
במחזור הקודם הקטלונים שבו הביתה וחגגו בענק עם 0:4 על אתלטיק בילבאו, כשהם אפילו ראו את ריאל מדריד מועדת כבונוס, אך המעידה הזו לא הספיקה למקום הראשון. כעת, האנזי פליק והשחקנים שלו ינסו לפחות זמנית לעלות לפסגה, להלחיץ את הבלאנקוס ולקוות למעידה נוספת של המוליכה.
אמנם היה 0:4 על בילבאו, אך הקטלונים מגיעים עם הפסד כואב במיוחד לאחר מכן, כששיחקו באמצע השבוע נגד צ’לסי בלונדון ויצאו מסטמפורד ברידג’ עם 3:0 די משפיל. ברצלונה רוצה לשוב למסלול הניצחונות במשחק שבו אסור לה בשום צורה למעוד.
מהצד השני של המתרס, הבאסקים הצנועים אי שם באזור התחתית עם 15 נקודות, אך בסך הכל רושמים עונה לא רעה בכלל. אלאבס תנסה להדהים על אף שהיא הפסידה בשני המשחקים האחרונים שלה, ובכללי הניצחון האחרון שלה בקאמפ נואו היה אי שם ב-2016.
מחצית ראשונה
-
'45+1
- לוקאס בוז'ה קיבל את הכדור בתוך הרחבה, ומטווח קרוב בעט כדור שפספס את המסגרת בכמה סנטימטרים ומנע ממנו להשוות את התוצאה
-
'44
- החמצת ענק ללאמין ימאל. לבנדובסקי השאיר לכישרון הגדול כדור נהדר בתוך הרחבה שהשאיר אותו לבד מול השוער. במקום לבעוט בנדיעה, ימאל משך את הכדור ימינה בניסיון לעבור את אנטוניו סיברה, ובעט ברגל ימין לקורה והחוצה
-
'36
- מרק ברנאל קיבל את הכרטיס הצהוב והפך למוצהב הראושן של המארחת
-
'32
- עבדה רבאך קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון להתמודדות לאחר עבירה על לאמין ימאל
-
'26
- שער! ברצלונה עלתה ליתרון 1:2: כשלא כובשים, סופגים. ראפיניה העביר כדור רוחב לדני אולמו, שמתוך הרחבה בעט עם רגל ימין וקבע את המהפך
-
'24
- רבאך דהר עם הכדור במתפרצת ועצר בתוך הרחבהץ הוא העביר כדור נהדר לאוטו, שמטווח קרוב סחט הצלה נפלאה מז'ואן גארסיה, ששמר על השער עבור הקטלונים
-
'8
- שער! ברצלונה השותתה ל-1:1: קצב נהדר למשחק. באלדה הכניס כדור עומק לראפיניה, שקיבל אותו בצידה השמאלי של הרחבה. הברזילאי העביר רוחב שהגיע עד ללאמין ימאל, ששחרר בעיטה לרשת וכבש את שערו הראשון בקאמפ נואו
-
'1
- שער! אלאבס עלתה ליתרון 0:1: ברצלונה בהלם. הבאסקים סחטו כדור קרן כבר בהתקפתם הראשונה במשחק. ההגבהה הגיעה לויקטור פראדה, שבנגיעה מצא את פאבלו איבנייס שכבש מקרוב עבור האורחת
-
'1
- השופט מיגל אנחל אורטיס אריאס הוציא את המשחק לדרך!