תומר חבז
|
29/11/2025 19:30
טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)
אנחנו כקהל לא ממש אוהבים פגרת שזרוע, ובאופן כללי פגרות, אבל יש קבוצות שזה בא להן בזמן, ואפילו פגרה כל כך ארוכה באה עוד יותר בזמן. אחת מהקבוצות הללו היא מכבי חיפה, ששבה מהפגרה ישירות למשחק מסקרן ומאתגר במושבה נגד הפועל פ”ת בשעה זו, במסגרת המחזור ה-11 בליגת העל.
העונה המסויטת של הצפוניים בשיאה, כשקשה אפילו לאתר במילים את מה שקרה טרם הפגרה. ארבעה משחקים ברציפות שבהם לא רק שמכבי חיפה לא ניצחה, אלא היא ספגה בכולם בדקה ה-90 ומעלה, והיא אי שם עם 12 נקודות בלבד אחרי עשרה מחזורים.
אפילו ההגעה של ברק בכר לקדנציה שלישית לא ממש תרמה, כאשר שלושה מהמשחקים עם הספיגות המאוחרות הרצופות קרו תחתיו, ואפילו הוא אמר ש”בחלומות הכי מסויטים שלו הוא לא דמיין את זה”. אז כעת, הוא יקווה שהפגרה עשתה את זה ואפשר לצאת לדרך חדשה.
מנגד, המלאבסים אמנם בתחתית עם 11 נקודות, אך קשה להתעלם מהדרך שעומר פרץ התחיל שם ומהכדורגל הנהדר שהמועדון מציג. ועדיין, בסוף צריך נקודות, ואת זה גם המאמן יודע, כאשר אולי זה יקרה הפעם, עם סימן קריאה לכל הליגה בדמות שלוש נקודות חשובות, שגם יעלו אותו מעל חיפה בטבלה.
מחצית ראשונה
-
'44
- עוד מהלך התקפי טוב של הפועל פתח תקווה, בסיומו נידם בעט מחוץ לרחבה ופגש רק את הקורה
-
'41
- התקפה גדולה של המלאבסים הסתיימה ברוחב טוב של נעם כהן, סונגה הגיע ראשון ובעט עם העקב, אך ירמקוב היה במקום והדף לקרן
-
'35
- איתן אזולאי ספג כרטיס צהוב אחרי דיבורים מיותרים עם השופט
-
'32
- מכה למכבי חיפה! הירוקים נשארו בעשרה שחקנים אחרי עבירה גסה של סטיוארט, שהרים רגל גבוה לגופו של נידם. תחילה מזרחי שלף צהוב, אך בוואר התערבו והכרטיס שונה לאדום
-
'27
- כמעט הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון. נידם מצא את טאבי שמקצה הרחבה שלח בעיטה אדירה בנגיעה שנעצרה רק במשקוף
-
'20
- 20 דקות חלפו, מכבי חיפה נכנסה קצת לקצב בדקות האחרונות, אך טרם הגיעה למצבים ממשיים
-
'11
- סטיוארט השתחרר טוב ושלח בעיטה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
-
'8
- טאבי מצא את נידם, שחדר לרחבה, ומהפינה בעט כדור שפגש רק את הרשת החיצונית
-
'6
- שביט מזל שלח בעיטה חופשית נהדרת מכ-27 מטרים למסגרת, ירמקוב הגיב בזמן והדף לקרן
-
'5
- טאבי הקדים את פיינגזיכט, ששלח רגל ארוכה, הכשיל את הקיצוני וספג צהוב
-
'1
- השופט יואב מזרחי הוציא את המשחק לדרך!