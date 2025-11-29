יום שבת, 29.11.2025 שעה 20:39
יום שבת, 29/11/2025, 19:30אצטדיון המושבהליגת העל Winner - מחזור 11
מכבי חיפה
כרטיס אדום טריבאנט סטיוארט (32)
דקה 48
0 0
שופט: יואב מזרחי
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1316-1311בני סכנין7
1325-1311עירוני טבריה8
1213-1910מכבי חיפה9
1218-1511הפועל חיפה10
1114-1210עירוני ק"ש11
1118-1610הפועל פ"ת12
416-710הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 29/11/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)
אנחנו כקהל לא ממש אוהבים פגרת שזרוע, ובאופן כללי פגרות, אבל יש קבוצות שזה בא להן בזמן, ואפילו פגרה כל כך ארוכה באה עוד יותר בזמן. אחת מהקבוצות הללו היא מכבי חיפה, ששבה מהפגרה ישירות למשחק מסקרן ומאתגר במושבה נגד הפועל פ”ת בשעה זו, במסגרת המחזור ה-11 בליגת העל.

העונה המסויטת של הצפוניים בשיאה, כשקשה אפילו לאתר במילים את מה שקרה טרם הפגרה. ארבעה משחקים ברציפות שבהם לא רק שמכבי חיפה לא ניצחה, אלא היא ספגה בכולם בדקה ה-90 ומעלה, והיא אי שם עם 12 נקודות בלבד אחרי עשרה מחזורים.

אפילו ההגעה של ברק בכר לקדנציה שלישית לא ממש תרמה, כאשר שלושה מהמשחקים עם הספיגות המאוחרות הרצופות קרו תחתיו, ואפילו הוא אמר ש”בחלומות הכי מסויטים שלו הוא לא דמיין את זה”. אז כעת, הוא יקווה שהפגרה עשתה את זה ואפשר לצאת לדרך חדשה.

מנגד, המלאבסים אמנם בתחתית עם 11 נקודות, אך קשה להתעלם מהדרך שעומר פרץ התחיל שם ומהכדורגל הנהדר שהמועדון מציג. ועדיין, בסוף צריך נקודות, ואת זה גם המאמן יודע, כאשר אולי זה יקרה הפעם, עם סימן קריאה לכל הליגה בדמות שלוש נקודות חשובות, שגם יעלו אותו מעל חיפה בטבלה.

מחצית ראשונה
  • '44
  • החמצה
  • עוד מהלך התקפי טוב של הפועל פתח תקווה, בסיומו נידם בעט מחוץ לרחבה ופגש רק את הקורה
  • '41
  • החמצה
  • התקפה גדולה של המלאבסים הסתיימה ברוחב טוב של נעם כהן, סונגה הגיע ראשון ובעט עם העקב, אך ירמקוב היה במקום והדף לקרן
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • איתן אזולאי ספג כרטיס צהוב אחרי דיבורים מיותרים עם השופט
  • '32
  • כרטיס אדום
  • מכה למכבי חיפה! הירוקים נשארו בעשרה שחקנים אחרי עבירה גסה של סטיוארט, שהרים רגל גבוה לגופו של נידם. תחילה מזרחי שלף צהוב, אך בוואר התערבו והכרטיס שונה לאדום
  • '27
  • החמצה
  • כמעט הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון. נידם מצא את טאבי שמקצה הרחבה שלח בעיטה אדירה בנגיעה שנעצרה רק במשקוף
  • '20
  • אחר
  • 20 דקות חלפו, מכבי חיפה נכנסה קצת לקצב בדקות האחרונות, אך טרם הגיעה למצבים ממשיים
  • '11
  • החמצה
  • סטיוארט השתחרר טוב ושלח בעיטה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
  • '8
  • החמצה
  • טאבי מצא את נידם, שחדר לרחבה, ומהפינה בעט כדור שפגש רק את הרשת החיצונית
  • '6
  • החמצה
  • שביט מזל שלח בעיטה חופשית נהדרת מכ-27 מטרים למסגרת, ירמקוב הגיב בזמן והדף לקרן
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • טאבי הקדים את פיינגזיכט, ששלח רגל ארוכה, הכשיל את הקיצוני וספג צהוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יואב מזרחי הוציא את המשחק לדרך!
שחקני מכבי חיפה בחימום (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה בחימום (שחר גרוס)
דניאל דרזי בחימום (שחר גרוס)דניאל דרזי בחימום (שחר גרוס)
ינון פיינגזיכט ודניאל דרזי בחימום (שחר גרוס)ינון פיינגזיכט ודניאל דרזי בחימום (שחר גרוס)
