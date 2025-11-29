יום שבת, 29.11.2025 שעה 20:38

איתמר שבירו שמח (חג'אג' רחאל)

שבה לנצח: עירוני טבריה גברה 1:3 על בני ריינה

בצל פרשת החוזים, האורחת חגגה לאחר ארבעה משחקים, בזכות צמד של שבירו (22', 58'), טפר הצטרף. האדיה וחניכיו המשיכו להתרסק עם הפסד עשירי ברציפות

גיא קופיצ'ינסקי | 29/11/2025 18:30
יום שבת, 29/11/2025, 18:30אצטדיון גרין - 1,288 צופיםליגת העל Winner - מחזור 11
עירוני טבריה
שער איתמר שבירו (22)
שער איתמר שבירו (57)
בישול בישול: סמביניה
הסתיים
1 3
שופט: יוני קלז
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1316-1311בני סכנין7
1325-1311עירוני טבריה8
1213-1910מכבי חיפה9
1218-1511הפועל חיפה10
1114-1210עירוני ק"ש11
1118-1610הפועל פ"ת12
416-710הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 

אחרי פגרה ארוכה למדי בגלל משחקי נבחרות וגם בגלל שזרוע כאן בישראל, ליגת העל סוף סוף חזרה אלינו עם חמישה משחקים ביום שבת. אחד מאותם משחקים קורה בשעה זו, כאשר באצטדיון גרין מכבי בני ריינה מארחת את עירוני טבריה להתמודדות מסקרנת.

יש שתי קבוצות ללא אף ניצחון העונה, כאשר חניכיו של אדהם האדיה הם אחת מהן והם אי שם עמוק במקום האחרון, נועלים את הטבלה. המארחת עם תיקו אחד בלבד העונה, מה שאומר נקודה אחת בלבד העונה, כאשר המרחק מחוף המבטחים הוא לא פחות מתשע נקודות.

ומי נמצאת שם תשע נקודות הרחק בחוף המבטחים? היריבה טבריה. אלירן חודדה והשחקנים שלו עם 10 נקודות וגם הם יודעים שניצחון כאן יכול לתת המון אוויר לנשימה ולתקוע עוד מסמר בארון של מכבי בני ריינה, על מנת להרחיק אותו מאוד מהמקום ה-12.

אי אפשר בלי להזכיר את מה שקורה ברקע, כאשר טבריה כמועדון, כולל שחקנים בהווה ובעבר, שנחקרים כחלק מהפרשה שמסעירה כרגע את הכדורגל הישראלי בדמות חשד לחוזים כפולים וזיופי חוזה. המארחת צריכה לשים הכל בצד, במשחק שהוא מאוד חשוב במאבקי התחתית.

מחצית שניה
  • '67
  • החמצה
  • טורבו ניסה להפתיע עם בעיטה עוצמתית בכדור חופשי ממרחק רב, הכדור פגש במשקוף ויצא החוצה
  • '60
  • חילוף
  • אלירן חודדה ביצע חילוף ראשון במשחק כשניב גוטליב נכנס על חשבון פיראס אבו עקל
  • '58
  • שער
  • דקה 58, שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:2: כדור קרן של האורחת הגיע אל ראשו של סמבה, שהוריד נהדר לאיתמר שבירו והחלוץ בעט וולה אל הרשת והשלים צמד
  • '55
  • החמצה
  • המחליף, אסיל כנאני איים על השער מתוך הרחבה, אך הבעיטה הייתה חלשה ולא הכניעה את רוג'ריו סנטוס
אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)
  • '46
  • חילוף
  • השחקן הנוסף שפינה את מקומו הוא עאיד חבשי ובמקומו עלה קואבינה אווסו
  • '46
  • חילוף
  • אדהם האדיה ביצע חילוף כפול עם העלייה למחצית השנייה, סער פדידה פינה את מקומו לאסיל כנאני
מחצית ראשונה
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)אלירן חודדה מחלק הוראות (חג'אג' רחאל)
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב הראשון למארחת יצא לעבר איהאב גנאים
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב השני לחבורה של אלירן חודדה נשלף לעברו של פיראס אבו עקל
סער פדידה מוסר (חג'אג' רחאל)סער פדידה מוסר (חג'אג' רחאל)
פיראס אבו עקל עם הכדור (חג'אג' רחאל)פיראס אבו עקל עם הכדור (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו מוסר (חג'אג' רחאל)איתמר שבירו מוסר (חג'אג' רחאל)
  • '33
  • החמצה
  • פיראס אבו עקל בעט כדור חזק מחוץ לרחבה, אך גד עמוס עצר לקרן
  • '25
  • החמצה
  • התקפה קבוצתית פשוט מדהימה של האורחת הסתיימה בבעיטה של ווהיב חביבאללה שהלכה אל הקורה
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה חוגגים עם איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה חוגגים עם איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו חוגג (חג'אג' רחאל)איתמר שבירו חוגג (חג'אג' רחאל)
  • '22
  • שער
  • דקה 22, שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: סוף סוף זה הגיע, דניאל גולני השלים מהלך יפה מהאגף השמאלי והעביר כדור רוחב לאיתמר שבירו שנעץ את הכדור ברשת וכבש את שער הבכורה שלו העונה
יוני קלז שולף צהוב לדניאל גולאני (חג'אג' רחאל)יוני קלז שולף צהוב לדניאל גולאני (חג'אג' רחאל)
דניאל גולני מושך את איאד חלאילי (חג'אג' רחאל)דניאל גולני מושך את איאד חלאילי (חג'אג' רחאל)
  • '6
  • כרטיס צהוב
  • המוצהב הראשון במשחק היה דניאל גולאני שמשך במכנסיו של איאד חלאילי ומנע ממנו להוציא התקפה מהירה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יוני קלז שרק לפתיחת ההתמודדות
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
