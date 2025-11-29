שבה לנצח: עירוני טבריה גברה 1:3 על בני ריינה

הרכבים וציונים

אחרי פגרה ארוכה למדי בגלל משחקי נבחרות וגם בגלל שזרוע כאן בישראל, ליגת העל סוף סוף חזרה אלינו עם חמישה משחקים ביום שבת. אחד מאותם משחקים קורה בשעה זו, כאשר באצטדיון גרין מכבי בני ריינה מארחת את עירוני טבריה להתמודדות מסקרנת.

יש שתי קבוצות ללא אף ניצחון העונה, כאשר חניכיו של אדהם האדיה הם אחת מהן והם אי שם עמוק במקום האחרון, נועלים את הטבלה. המארחת עם תיקו אחד בלבד העונה, מה שאומר נקודה אחת בלבד העונה, כאשר המרחק מחוף המבטחים הוא לא פחות מתשע נקודות.

ומי נמצאת שם תשע נקודות הרחק בחוף המבטחים? היריבה טבריה. אלירן חודדה והשחקנים שלו עם 10 נקודות וגם הם יודעים שניצחון כאן יכול לתת המון אוויר לנשימה ולתקוע עוד מסמר בארון של מכבי בני ריינה, על מנת להרחיק אותו מאוד מהמקום ה-12.

אי אפשר בלי להזכיר את מה שקורה ברקע, כאשר טבריה כמועדון, כולל שחקנים בהווה ובעבר, שנחקרים כחלק מהפרשה שמסעירה כרגע את הכדורגל הישראלי בדמות חשד לחוזים כפולים וזיופי חוזה. המארחת צריכה לשים הכל בצד, במשחק שהוא מאוד חשוב במאבקי התחתית.