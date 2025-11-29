זה הגיע: הפועל ירושלים עם ניצחון בכורה העונה

הרכבים וציונים

תקופה ארוכה מאוד חיכינו, בגלל פגרת נבחרת ופגרת שזרוע, והיא סוף סוף חוזרת. ליגת העל שבה אלינו עם המחזור ה-11 שלה, שנמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון מרים, שם עירוני קריית שמונה מארחת את הפועל ירושלים.

הצפוניים הצליחו לרשום ניצחון לפני היציאה לפגרה לאחר 2:3 אדיר על עירוני טבריה, וסוף סוף שי ברדה הצליח לקחת קצת אוויר. קריית שמונה בסך הכל עם 11 נקודות, כשבמאזנה שלושה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו וחמישה הפסדים בעשרת המחזורים הראשונים של העונה.

מהצד השני, מי שלא לקח אוויר לפני היציאה לפגרה הוא זיו אריה, שעדיין לא הצליח לרשום ניצחון אחד העונה בעשרה מחזורים. אמנם הירושלמים עם ארבע תוצאות תיקו ברציפות, כולל נגד הפועל ת”א ומכבי חיפה, אבל הקבוצה מהבירה עדיין עמוק מתחת לקו האדום וצמאה לשלוש נקודות.

הירושלמים החלו את העונה עם שישה הפסדים ברציפות, ואפילו שכבר פתחו עונות בצורה רעה, הפעם זה היה יותר מהרגיל. ההתאוששות כאמור החלה עם ארבע תוצאות תיקו רצופות, על אף ששלוש מהן ללא שערים, אך גם אריה יודע שהגיע הזמן לרשום ניצחון ראשון ולצאת לדרך חדשה.