יום שבת, 29.11.2025 שעה 20:39

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (ראובן שוורץ)

זה הגיע: הפועל ירושלים עם ניצחון בכורה העונה

הקבוצה של זיו אריה ניצחה לראשונה אחרי 11 מחזורים, כשגברה 1:2 על עירוני ק"ש. בדש ודון כבשו, מרדכי צימק. שתי טעויות גדולות של דניאל טננבאום

גיא עקרה | 29/11/2025 18:30
יום שבת, 29/11/2025, 18:30אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 11
הפועל ירושלים
שער גיא בדש (23)
בישול בישול: איליי מדמון
שער דון סדריק (68)
הסתיים
1 2
שופט: דוד פוקסמן
שער יאיר מרדכי (77)
עירוני ק"ש
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1316-1311בני סכנין7
1325-1311עירוני טבריה8
1213-1910מכבי חיפה9
1218-1511הפועל חיפה10
1114-1210עירוני ק"ש11
1118-1610הפועל פ"ת12
416-710הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 

תקופה ארוכה מאוד חיכינו, בגלל פגרת נבחרת ופגרת שזרוע, והיא סוף סוף חוזרת. ליגת העל שבה אלינו עם המחזור ה-11 שלה, שנמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון מרים, שם עירוני קריית שמונה מארחת את הפועל ירושלים.

הצפוניים הצליחו לרשום ניצחון לפני היציאה לפגרה לאחר 2:3 אדיר על עירוני טבריה, וסוף סוף שי ברדה הצליח לקחת קצת אוויר. קריית שמונה בסך הכל עם 11 נקודות, כשבמאזנה שלושה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו וחמישה הפסדים בעשרת המחזורים הראשונים של העונה.

מהצד השני, מי שלא לקח אוויר לפני היציאה לפגרה הוא זיו אריה, שעדיין לא הצליח לרשום ניצחון אחד העונה בעשרה מחזורים. אמנם הירושלמים עם ארבע תוצאות תיקו ברציפות, כולל נגד הפועל ת”א ומכבי חיפה, אבל הקבוצה מהבירה עדיין עמוק מתחת לקו האדום וצמאה לשלוש נקודות.

הירושלמים החלו את העונה עם שישה הפסדים ברציפות, ואפילו שכבר פתחו עונות בצורה רעה, הפעם זה היה יותר מהרגיל. ההתאוששות כאמור החלה עם ארבע תוצאות תיקו רצופות, על אף ששלוש מהן ללא שערים, אך גם אריה יודע שהגיע הזמן לרשום ניצחון ראשון ולצאת לדרך חדשה.

מחצית שניה
  • '90+5
  • החמצה
  • ניסיון אחרון של ק”ש: בעיטה חזקה מרחוק של בנגורה נקלטה על ידי נדב זמיר
  • '77
  • שער
  • שער! ק”ש צימקה ל-2:1. לאחר ערבובייה ברחבה אבו רומי העביר כדור רוחב עמוק, נדב זמיר רק ליטף את הכדור ואיתי מרדכי גלגל לרשת החשופה.
  • '69
  • שער
  • בדרך לניצחון הראשון העונה? סדריק דון הכפיל את היתרון של האורחת. אנדרו אידוקו הגביה מאגף ימין, טננבאום לא עמד נכון. הקשר מחוף השנהב הקדים את דרוויש, גלגל לרשת וזה 0:2.
  • '66
  • החמצה
  • גיא בדש קיבל את הכדור על סף הרחבה, העביר לרגל שמאל ובעט חזק ולאמצע, טננבאום לא התקשה לקלוט.
  • '65
  • כרטיס צהוב
  • הראל גולדנברג הפיל את גיא בדש שניסה להוציא את האורחת למתפרצת. פוקסמן שלף לו את הכרטיס הצהוב
  • '60
  • החמצה
  • הראל גולדנברג פרץ מאגף ימין למרכז והפציץ מחוץ לרחבה ישירות לעמוד השער. הריבאונד הגיע לאיתי מרדכי שבעט על איליי מדמון.
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • עלי מוסא קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר עבירה על סדריק דון.
  • '48
  • החמצה
  • ניסיון ראשון במחצית השנייה של האורחת. מתן חוזז היטל במגן שלו והעביר רוחב משמאל לכיוון רנסום, אבל החלוץ לא הצליח להגיע לכדור.
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון למארחת. אביב אברהם פינה את מקומו ליאיר מרדכי, האחרון קיבל את סרט הקפטן
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החלטת שופט
  • אווקה אשטה ניסה להגיע לכדור לאחר ערבובייה ברחבה, ליוסיבלייביץ’ מנע ממנו להגיע לכדור עם האגן. דוד פוקסמן לא שרק לפנדל, הוואר קרא לו בטענה שיש עבירה, אבל השופט החליט להישאר עם החלטתו.
  • '40
  • כרטיס צהוב
  • אביב אברהם קיבל את הצהוב הראשון של הערב
  • '29
  • החמצה
  • מצב ראשון לקבוצה של ברדה מאז השער שספגה. קרן של מרטינז יצרה ערבובייה ברחבה, מוסא עלי ספק נתפס, והצליח לשלוח את הרגל לכדור זמיר קלט.
  • '26
  • החמצה
  • אחרי השער הירושלמים התחילו לשלוט במשחק, ולייצר התקפות. אופק נדיר קיבל כדור באגף ימין והגביהה, ההגנה של ק”ש הרחיקה לאיליי מדמון שבעט טיל בנגיעה, אבל מעל השער.
דניאל טננבאום מאוכזב (ראובן שוורץ)דניאל טננבאום מאוכזב (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל ירושלים חוגגים (ראובן שוורץ)
מתן חוזז וגיא בדש חוגגים (ראובן שוורץ)מתן חוזז וגיא בדש חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (ראובן שוורץ)
  • '23
  • שער
  • איזה טעות של דניאל טננבאום! גיא בדש בעט למרכז השער מ-30 מטרים אבל השוער הברזילאי של ק”ש ירד מאוחר לכדור והדף אותו לרשת, הירושלמים ביתרון 0:1.
  • '20
  • אחר
  • אחרי 20 דקות של משחק נתוני החזקת הכדור הם 85% לטובת צפוניים, אבל המארחת רשמה רק בעיטה אחת למסגרת
דוד פוקסמן מבטל את הפנדל (ראובן שוורץ)דוד פוקסמן מבטל את הפנדל (ראובן שוורץ)
דוד פוקסמן מחכה להחלטת הואר (ראובן שוורץ)דוד פוקסמן מחכה להחלטת הואר (ראובן שוורץ)
  • '11
  • החלטת שופט
  • עלי מוסא פרץ מאגף ימין והוכשל ברחבה על ידי עומר אגבדיש. פוקסמן שרק לפנדל, אבל אחרי שלוש דקות של בדיקת ואר בעיטת העונשין בוטלה.
  • '9
  • החמצה
  • בעיטה ראשונה למסגרת. קרן של מרטינז יצרה ערבובייה ברחבה, שהגיעה לעלי מוסא, אבל אינסטינקט של נדב זמיר מנע מהמארחת לעלות ליתרון.
  • '4
  • החמצה
  • מוחמד אבו רומי פרץ באגף ימין והגביהה למרכז אבל לא מצא אף ראש בכחול ברחבה. קריית שמונה פתחה טוב יותר את המשחק אבל עדיין לא איימה על השער של זמיר.
  • '1
  • החלטת שופט
  • דוד פוקסמן הוציא לדרך את ההתמודדות
זיו אריה ושי ברדה (ראובן שוורץ)זיו אריה ושי ברדה (ראובן שוורץ)
זיו אריה ישיג ניצחון בכורה העונה? (ראובן שוורץ)זיו אריה ישיג ניצחון בכורה העונה? (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל ירושלים עם שלט אופטימי (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל ירושלים עם שלט אופטימי (ראובן שוורץ)
