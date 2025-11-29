זה הגיע: הפועל ירושלים עם ניצחון בכורה העונה

תקופה ארוכה מאוד חיכינו, בגלל פגרת נבחרת ופגרת שזרוע, והיא סוף סוף חוזרת. ליגת העל שבה אלינו עם המחזור ה-11 שלה, שנמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון מרים, שם עירוני קריית שמונה מארחת את הפועל ירושלים.
הצפוניים הצליחו לרשום ניצחון לפני היציאה לפגרה לאחר 2:3 אדיר על עירוני טבריה, וסוף סוף שי ברדה הצליח לקחת קצת אוויר. קריית שמונה בסך הכל עם 11 נקודות, כשבמאזנה שלושה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו וחמישה הפסדים בעשרת המחזורים הראשונים של העונה.
מהצד השני, מי שלא לקח אוויר לפני היציאה לפגרה הוא זיו אריה, שעדיין לא הצליח לרשום ניצחון אחד העונה בעשרה מחזורים. אמנם הירושלמים עם ארבע תוצאות תיקו ברציפות, כולל נגד הפועל ת”א ומכבי חיפה, אבל הקבוצה מהבירה עדיין עמוק מתחת לקו האדום וצמאה לשלוש נקודות.
הירושלמים החלו את העונה עם שישה הפסדים ברציפות, ואפילו שכבר פתחו עונות בצורה רעה, הפעם זה היה יותר מהרגיל. ההתאוששות כאמור החלה עם ארבע תוצאות תיקו רצופות, על אף ששלוש מהן ללא שערים, אך גם אריה יודע שהגיע הזמן לרשום ניצחון ראשון ולצאת לדרך חדשה.
מחצית שניה
-
'90+5
- ניסיון אחרון של ק”ש: בעיטה חזקה מרחוק של בנגורה נקלטה על ידי נדב זמיר
-
'77
- שער! ק”ש צימקה ל-2:1. לאחר ערבובייה ברחבה אבו רומי העביר כדור רוחב עמוק, נדב זמיר רק ליטף את הכדור ואיתי מרדכי גלגל לרשת החשופה.
-
'69
- בדרך לניצחון הראשון העונה? סדריק דון הכפיל את היתרון של האורחת. אנדרו אידוקו הגביה מאגף ימין, טננבאום לא עמד נכון. הקשר מחוף השנהב הקדים את דרוויש, גלגל לרשת וזה 0:2.
-
'66
- גיא בדש קיבל את הכדור על סף הרחבה, העביר לרגל שמאל ובעט חזק ולאמצע, טננבאום לא התקשה לקלוט.
-
'65
- הראל גולדנברג הפיל את גיא בדש שניסה להוציא את האורחת למתפרצת. פוקסמן שלף לו את הכרטיס הצהוב
-
'60
- הראל גולדנברג פרץ מאגף ימין למרכז והפציץ מחוץ לרחבה ישירות לעמוד השער. הריבאונד הגיע לאיתי מרדכי שבעט על איליי מדמון.
-
'57
- עלי מוסא קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר עבירה על סדריק דון.
-
'48
- ניסיון ראשון במחצית השנייה של האורחת. מתן חוזז היטל במגן שלו והעביר רוחב משמאל לכיוון רנסום, אבל החלוץ לא הצליח להגיע לכדור.
-
'46
- חילוף ראשון למארחת. אביב אברהם פינה את מקומו ליאיר מרדכי, האחרון קיבל את סרט הקפטן
מחצית ראשונה
-
'45+1
- אווקה אשטה ניסה להגיע לכדור לאחר ערבובייה ברחבה, ליוסיבלייביץ’ מנע ממנו להגיע לכדור עם האגן. דוד פוקסמן לא שרק לפנדל, הוואר קרא לו בטענה שיש עבירה, אבל השופט החליט להישאר עם החלטתו.
-
'40
- אביב אברהם קיבל את הצהוב הראשון של הערב
-
'29
- מצב ראשון לקבוצה של ברדה מאז השער שספגה. קרן של מרטינז יצרה ערבובייה ברחבה, מוסא עלי ספק נתפס, והצליח לשלוח את הרגל לכדור זמיר קלט.
-
'26
- אחרי השער הירושלמים התחילו לשלוט במשחק, ולייצר התקפות. אופק נדיר קיבל כדור באגף ימין והגביהה, ההגנה של ק”ש הרחיקה לאיליי מדמון שבעט טיל בנגיעה, אבל מעל השער.
-
'23
- איזה טעות של דניאל טננבאום! גיא בדש בעט למרכז השער מ-30 מטרים אבל השוער הברזילאי של ק”ש ירד מאוחר לכדור והדף אותו לרשת, הירושלמים ביתרון 0:1.
-
'20
- אחרי 20 דקות של משחק נתוני החזקת הכדור הם 85% לטובת צפוניים, אבל המארחת רשמה רק בעיטה אחת למסגרת
-
'11
- עלי מוסא פרץ מאגף ימין והוכשל ברחבה על ידי עומר אגבדיש. פוקסמן שרק לפנדל, אבל אחרי שלוש דקות של בדיקת ואר בעיטת העונשין בוטלה.
-
'9
- בעיטה ראשונה למסגרת. קרן של מרטינז יצרה ערבובייה ברחבה, שהגיעה לעלי מוסא, אבל אינסטינקט של נדב זמיר מנע מהמארחת לעלות ליתרון.
-
'4
- מוחמד אבו רומי פרץ באגף ימין והגביהה למרכז אבל לא מצא אף ראש בכחול ברחבה. קריית שמונה פתחה טוב יותר את המשחק אבל עדיין לא איימה על השער של זמיר.
-
'1
- דוד פוקסמן הוציא לדרך את ההתמודדות