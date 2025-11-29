יום שבת, 29.11.2025 שעה 18:12
בני סכנין
דקה 41
0 0
שופט: אביעד שילוח
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1218-1511הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 
אנדריאן קרייב מוסר (רדאד ג'בארה)
חיכינו לזה תקופה ארוכה ביותר גם בגלל פגרת נבחרת וגם בגלל פגרת שזרוע, אבל ליגת העל חזרה אלינו. המחזור ה-11 במפעל הבכיר בישראל נמשך לו בשעה זו עם מפגש מאוד מסקרן בבלומפילד, שם הפועל תל אביב מארחת את בני סכנין.

המארחת של אליניב ברדה במקום החמישי בטבלה ורוצה לחזור לכושר של תחילת העונה ולניצחונות. אמנם היה ניצחון על טבריה באמצע, אך בסל הכל הפועל תל אביב לא ניצחה ארבעה מחמשת המשחקים האחרונים שלה, כולל הדרבי שנגמר בהפסד טכני. לפני הפגרה, הם רשמו 0:0 מאכזב נגד הפועל י-ם.

האדומים יודעים שיש להם שני משחקים חשובים מאוד בפרק זמן של כמה ימים, כשמיד לאחר המשחק הזה יש להם את מכבי חיפה במחזור אמצע השבוע, כאשר גם סכנין וגם הירוקים אלו שתי קבוצות צמודות אליה בטבלה וניצחונות עליהם יכולים לתת בהירות לגבי לאן העונה של הפועל הולכת.

מהצד השני של המתרס, שרון מימר יודע שניצחון שלו כאן ביפו והוא אפילו עוקב את היריבה בדרך לפחות זמנית למקום החמישי בטבלה. אמנם שלושת המשחקים האחרונים של סכנין נגמרו בתיקו, אבל השחקנים לא זוכרים כבר מה זה לצאת עם אפס נקודות, כשלפני חלוקות הנקודות הם רשמו שני ניצחונות.

מחצית ראשונה
  • '28
  • החמצה
  • כדור רוחב של דורון ליידנר יצר בלגן בהגנת האורחת, אבל גם אצל סתיו טוריאל, שלא החליט אם הוא בועט או מוסר ושלח מעין כדור רוחב נוסף שנקלט על ידי אבו ניל
  • '20
  • החמצה
  • אחרי עשרים דקות ללא אף מצב מצד שתי הקבוצות, הפועל תל אביב הייתה הראשונה לאיים כשכדור רוחב של לויזוס לויזו עלה לרחבה ונחת על ראשו של רן בנימין. הקשר נגח כדור שנקלט בנוחות על ידי מוחמד אבו ניל
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל תל אביב תחזור מהפגרה עם שלוש נקודות או שבני סכנין תצליח להשיג שלוש נקודות בבלומפילד?
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



