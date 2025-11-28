גפן פרימו פספסה הזדמנות לזכות בארד באבו דאבי

אכזבה בנבחרת ישראל בג׳ודו. גפן פרימו פספסה הזדמנות לזכות במדליית הארד במשקל של עד 52 ק״ג בגראנד סלאם אבו דאבי בג’ודו שנערך היום (שישי), לאחר שהפסידה בקרב על המקום השלישי בפודיום.

גפן פרימו ניצחה בקרב הראשון את אירנה קובולובה הרוסייה שמייצגת את איחוד האמירויות, בהמשך גברה בעונשים על איושימאג אויונגרל המונגולית, ברבע הגמר הפסידה לדיסטריה קרנסיקי וירדה לבית הניחומים, שם ניצחה את רוזה גירטיאס מהונגריה ביוקו ועלתה לקרב על מדליית הארד.

בקרב האחרון, פרימו התמודדה מול אודטה ג’ופרידה, האיטלקייה הוותיקה שזכתה בשתי מדליות אולימפיות בריו 2016 ובטוקיו 2020, אך הפסידה לה ביוקו בניקוד זהב. בכך למעשה, גפן סיימה במקום החמישי את התחרות.

גם תמנע נלסון לוי (עד 57 ק”ג) סיימה במקום השביעי אחרי שהפסידה ברבע הגמר ובבית הניחומים. תמר מלכה (עד 48 ק״ג) הפסידה בקרב השני שלה והודחה. גם יצחק אשפיז (עד 60 ק”ג) הודח בשלב מוקדם.