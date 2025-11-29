הרכבים וציונים



אמיר גנאח בפעולה (עמרי שטיין) אמיר גנאח בפעולה (עמרי שטיין)

שלושה שבועות ללא הכדורגל הישראלי תמו להם באופן רשמי, כאשר ליגת העל חוזרת אלינו. המחזור ה-11 הוזנק לו עם משחק מסקר במיוחד, כשבשעה זו הפועל חיפה מארחת את הפועל באר שבע באצטדיון סמי עופר, במפגש שחותם שזרועים, נבחרות והפסקות.

תאמינו או לא, אבל שתי הקבוצות יצאו אל הפגרה אחרי 2:2 בבית שלהן. הפועל חיפה אירחה את הפועל פתח תקווה ונפרדה ממנה בחלוקת נקודות מרובת שערים, ובסך הכל היא במקום התשיעי בטבלה לאחר עשרה משחקים עם 12 נקודות.

בצד השני, המוליכה הייתה יכולה לאבד את הפסגה ב-2:2 שלה נגד אשדוד, אבל ראתה את מכבי ת”א חוטפת 6:2 בבלומפילד מבית”ר ירושלים. בכל מקרה, רן קוז’וק והשחקנים שלו ינסו לשוב למסלול ולהבטיח לפחות שבוע נוסף במקום הראשון בליגת העל, כשיש להם שתי נקודות יותר מהאלופה בצהוב.

לפני התיקו של הצפוניים, הם רשמו שני הפסדים ובסך הכל יש להם שלושה משחקים ללא ניצחון, מאזן אותו גל אראל ישמח לשבור דווקא נגד הפועל באר שבע. הדרומיים ניצחו שני משחקים לפני התיקו מול אשדוד ועצרו רצף, כשכעת הם ינסו להתחיל אחד חדש.