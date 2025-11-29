יום שבת, 29.11.2025 שעה 15:35
יום שבת, 29/11/2025, 15:00אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 11
הפועל ב"ש
שער אליאל פרץ (7)
דקה 34
0 1
שופט: עידן לייבה
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 29/11/2025 15:00
הרכבים וציונים
 
 
אמיר גנאח בפעולה (עמרי שטיין)
אמיר גנאח בפעולה (עמרי שטיין)

שלושה שבועות ללא הכדורגל הישראלי תמו להם באופן רשמי, כאשר ליגת העל חוזרת אלינו. המחזור ה-11 הוזנק לו עם משחק מסקר במיוחד, כשבשעה זו הפועל חיפה מארחת את הפועל באר שבע באצטדיון סמי עופר, במפגש שחותם שזרועים, נבחרות והפסקות.

תאמינו או לא, אבל שתי הקבוצות יצאו אל הפגרה אחרי 2:2 בבית שלהן. הפועל חיפה אירחה את הפועל פתח תקווה ונפרדה ממנה בחלוקת נקודות מרובת שערים, ובסך הכל היא במקום התשיעי בטבלה לאחר עשרה משחקים עם 12 נקודות.

בצד השני, המוליכה הייתה יכולה לאבד את הפסגה ב-2:2 שלה נגד אשדוד, אבל ראתה את מכבי ת”א חוטפת 6:2 בבלומפילד מבית”ר ירושלים. בכל מקרה, רן קוז’וק והשחקנים שלו ינסו לשוב למסלול ולהבטיח לפחות שבוע נוסף במקום הראשון בליגת העל, כשיש להם שתי נקודות יותר מהאלופה בצהוב.

לפני התיקו של הצפוניים, הם רשמו שני הפסדים ובסך הכל יש להם שלושה משחקים ללא ניצחון, מאזן אותו גל אראל ישמח לשבור דווקא נגד הפועל באר שבע. הדרומיים ניצחו שני משחקים לפני התיקו מול אשדוד ועצרו רצף, כשכעת הם ינסו להתחיל אחד חדש.

מחצית ראשונה
  • '25
  • החמצה
  • כמעט השוויון. התקפה קבוצתית פנטסטית של הפועל חיפה, עם רצף מסירות בין איתי בוגנים לאיסט - הסתיימה עם בעיטה של יונתן פרבר ממצב מצוין, אך ניב אליאסי זינק נכון והדף לקרן
דן ביטון חוגג, לבסוף השער נפסל (עמרי שטיין)דן ביטון חוגג, לבסוף השער נפסל (עמרי שטיין)
  • '14
  • החלטת שופט
  • דן ביטון בעט כדור חופשי שהכניע את אנטמן בלי לפגוע באף אחד בדרך, אך בדיקת VAR ראתה שפשוף של לוקאס ונטורה עם הראש ופסלה את הגול בטענת נבדל
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (עמרי שטיין)
אליאל פרץ מאושר (עמרי שטיין)אליאל פרץ מאושר (עמרי שטיין)
  • '8
  • שער
  • שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:1: מסירה ארוכה מדויקת של ג'יבריל דיופ לתנועה של אליאל פרץ, הציבה את האחרון במצב מצוין ומשם הקשר כבר הכניע את ניב אנטמן מקרוב
  • '4
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לב"ש. אמיר גנאח מצא ברחבה את איגור זלאטנוביץ', שבעט בנגיעה והכדור שלו התגלגל ליד הקורה הימנית
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט עידן לייבה הוציא את ההתמודדות לדרך
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת