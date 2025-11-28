יום שישי, 28.11.2025 שעה 17:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

שיחות ארוכות במכבי ת"א סביב עתיד לאזטיץ'

כפי שפורסם ב-ONE, גורמים במועדון סבורים כי יש לפטר את המאמן, אך ההחלטה יושבת רק אצל הבעלים, גולדהאר. האירועים האחרונים בקריית שלום לא הוסיפו

|
ז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)
ז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)

שיחות ארוכות במכבי תל אביב משעות הלילה ואל תוך היום (שישי) סביב עתידו של המאמן, ז'רקו לאזטיץ', כאשר כפי שנחשף ב-ONE, ישנם גורמים במועדון הסבורים כי יש לפטר את המאמן הסרבי אחרי שתי התבוסות המבזות מול בית"ר ירושלים וליון, מההפסדים הקשים בתולדות המועדון הצהוב. 

במכבי ת"א יש גורמים הסבורים כי אין מנוס מזעזוע וכי עדיף לסיים את זה עכשיו ולא לנסות ולתת הזדמנות נוספת בדמות המשחקים הקרובים, כאשר לוח הזמנים בעייתי מאוד.

כבר ביום ראשון מחכה מ.ס אשדוד בחוץ וביום רביעי הפועל חיפה תגיע לבלומפילד, כל זאת כאשר משחק העונה מול הפועל באר שבע מעבר לפינה. לבצע זעזוע בתקופה הזו יהיה בעייתי מאוד ומורכב וידרוש גם הימצאות של מאמן חדש שרוצה ויכול להגיע מיידית וזה כמובן לא פשוט.
 
במהלך השיחות שנערכו מנסים במועדון להבין מה הצעד הנכון ביותר לעשות. האירוע היום בקריית שלום במהלכו כ-70 אוהדים עיכבו את אוטובוס הקבוצה וזרקו עליו רימונים ואבוקות, בטח שלא שיפר את התחושות או את המחשבות במועדון.

אוטובוס מכבי תל אביב (פרטי)אוטובוס מכבי תל אביב (פרטי)

בכל מקרה, ההחלטה על מה יקרה יושבת רק בקנדה, אצל הבעלים מיץ' גולדהאר, והוא זה שיידרש לקחת החלטה איך לצלוח את המצב הנוכחי. האם הוא חושב שצריך להיפרד מהמאמן, או להפך, לתת לו הזדמנות לצאת מהמצב אליו נקלע.

