יום שישי, 28.11.2025 שעה 15:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

אוהדי מכבי זרקו אבוקות לעבר אוטובוס הקבוצה

כאקט של מחאה אחרי ההפסד 6:0 לליון בליגה האירופית, מספר אוהדים של הצהובים חיכו במתחם האימונים כדי להביע זעם וזרקו גם רימוני עשן לעבר האוטובוס

|
הזיקוקים ורימוני העשן של אוהדי מכבי תל אביב (גיא קופיצ'ינסקי)
הזיקוקים ורימוני העשן של אוהדי מכבי תל אביב (גיא קופיצ'ינסקי)

אירוע חריג בקריית שלום היום (שישי) עם חזרת אוטובוס השחקנים של מכבי תל אביב מנתב"ג אחרי שהקבוצה שבה מסרביה. מספר אוהדי מכבי תל אביב חיכו במתחם האימונים של הקבוצה כדי להביע את מחאתם וזעמם אחרי ה-6:0 מול ליון וזרקו רימוני עשן ואבוקות לעבר אוטובוס הקבוצה שהגיע מבן גוריון.

האוהדים שהגיעו קיללו וצעקו לעבר האוטובוס שהיה עם אנשי הקבוצה והשחקנים כמובן, ומדובר בעוד אירוע חריג ולא פשוט שעוברים השחקנים מאז המשחק מול בית"ר ירושלים.

כל האירוע הזה מתכנס לכך שמכבי ת"א תצטרך לקבל החלטה איך היא ממשיכה להתנהל בסיטואציה הזו, שכן ברור שהקהל לא מתכוון לעבור בשקט על שתי התבוסות המחפירות שהקבוצה חוותה וכפי שכבר פורסם ב-ONE אתמול לראשונה - יש קולות של גורמים במערכת הקוראים לפטר את ז’רקו לאזטיץ' ולעשות זעזוע מיידי.

נציין כי עשרות התגודדו סביב האוטובוס וזרקו רימוני עשן והאוטובוס נאלץ לעמוד במשך דקות ארוכות בלי יכולת להתקדם, כשהאוהדים אף דפקו עם קרשים על האוטובוס. קבלת פנים קשה מאוד ללאזטיץ׳ ושחקניו וקשה לראות איך אפשר יהיה להמשיך במצב הזה מבחינת המועדון.

מדובר באוהדים מהגרעין הקשה של הקבוצה, ואם עד כה המחאה הייתה של כמה עשרות, עכשיו זה כבר מתרחב למקומות קשים בהרבה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */