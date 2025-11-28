אוהדי מכבי זרקו אבוקות לעבר אוטובוס הקבוצה

אירוע חריג בקריית שלום היום (שישי) עם חזרת אוטובוס השחקנים של מכבי תל אביב מנתב"ג אחרי שהקבוצה שבה מסרביה. מספר אוהדי מכבי תל אביב חיכו במתחם האימונים של הקבוצה כדי להביע את מחאתם וזעמם אחרי ה-6:0 מול ליון וזרקו רימוני עשן ואבוקות לעבר אוטובוס הקבוצה שהגיע מבן גוריון.

האוהדים שהגיעו קיללו וצעקו לעבר האוטובוס שהיה עם אנשי הקבוצה והשחקנים כמובן, ומדובר בעוד אירוע חריג ולא פשוט שעוברים השחקנים מאז המשחק מול בית"ר ירושלים.

כל האירוע הזה מתכנס לכך שמכבי ת"א תצטרך לקבל החלטה איך היא ממשיכה להתנהל בסיטואציה הזו, שכן ברור שהקהל לא מתכוון לעבור בשקט על שתי התבוסות המחפירות שהקבוצה חוותה וכפי שכבר פורסם ב-ONE אתמול לראשונה - יש קולות של גורמים במערכת הקוראים לפטר את ז’רקו לאזטיץ' ולעשות זעזוע מיידי.

נציין כי עשרות התגודדו סביב האוטובוס וזרקו רימוני עשן והאוטובוס נאלץ לעמוד במשך דקות ארוכות בלי יכולת להתקדם, כשהאוהדים אף דפקו עם קרשים על האוטובוס. קבלת פנים קשה מאוד ללאזטיץ׳ ושחקניו וקשה לראות איך אפשר יהיה להמשיך במצב הזה מבחינת המועדון.

מדובר באוהדים מהגרעין הקשה של הקבוצה, ואם עד כה המחאה הייתה של כמה עשרות, עכשיו זה כבר מתרחב למקומות קשים בהרבה.