לקטש תמיכה גורפת מהקהל, וההנהלה מסתבכת

הימים האחרונים במכבי תל אביב היו מהסוערים ביותר שידעה הקבוצה בשנים האחרונות: רצף הפסדים ביורוליג, מחאת אוהדים מתגברת, חדירה למתחם המשרדים, דיונים על עתיד המאמן ושוב מחאות ושוב הפסדים. הצהובים עומדים על מאזן עגום של שלושה ניצחונות מול עשרה הפסדים במסגרת האירופית, הלחץ רק הולך וגובר, והחלטות עדיין אין. במועדון דנו במעמדו של המאמן עודד קטש, שכיסאו רועד כבר תקופה ארוכה, אך נכון לעכשיו ההנהלה ממשיכה להתלבט. בתוך כל זאת, דבר אחד הפתיע את ראשי המועדון יותר מהכול, גל התמיכה האדיר שקטש זוכה לו מצד הקהל.

במכבי תל אביב לא צפו את העובדה שהמאמן יקבל תמיכה רחבה לא רק מארגון הגייט, אלא מרוב מוחלט של אוהדי הקבוצה. אחת האוהדות הבולטות, דסי פורר, תקפה את הנהלת המועדון בתכנית "שיחת היום" של ONE ואמרה כי "הרגו את המותג מכבי. גן ילדים מנוהל טוב יותר. לא חושבת שעודד קטש צריך להיות מפוטר, ויאניס ספרופולוס לא יצליח יותר ממנו". גורמים בהנהלה אף מודים בשקט בשיחות סגורות שגם המאמן היווני, אותו שקלו להחזיר, לא הצליח במיוחד מאז שעזב את הקבוצה, ולכן גם “פתרון קסם” לא באמת נמצא על השולחן.

עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שלקטש יש חלק בבעיות. הוא אישר את בניית הסגל, לקח אחריות מקצועית על ההרכב שנבנה והיו גם משחקי יורוליג ודרבי שהפסידה הקבוצה בגללו. ניהול המשחק שלו לעיתים לקוי, כולל מצבים שבהם שחקנים סופסלו כשדווקא היה צורך בהם בשל סגל דליל עקב פציעות. ועדיין, מי שמתעלם מהנסיבות המקלות מעוות את התמונה. מכבי משחקת כבר שנתיים מחוץ לבית שלה ומתמודדת עם עומס טיסות כמעט בלתי אפשרי. שחקנים רבים מסרבים לבוא לישראל, גם לא תמורת חוזים מנופחים בהרבה משוויים. ההכנה לעונה הייתה קצרה ולא מסודרת, הסגל אינו מאוזן, חסר סנטר, חסר גארד והבעיה הזו ידועה מהיום הראשון. לכך מצטרפת העובדה שהמאמן נמצא מעל שנתיים בתוך שגרה בלתי אפשרית של טיסות וניתוק.

שחקני מכבי תל אביב וקטש (IMAGO)

אך לצד הביקורת המקצועית, מתעוררת בעיה מהותית יותר – היחס לקטש. אופן ההתנהלות סביבו אינו מכבד לא אותו ולא את המועדון. בעבר מכבי ידעה לנהל משברים בצורה ממלכתית יותר, גם אם לא מושלמת. הפעם משהו השתבש. הדרך שבה נעשו הדברים ביום ראשון האחרון הייתה מביכה, ופגעה בתדמית המועדון לא פחות מאשר בתדמית המאמן. כעת, כשההנהלה בוחנת מחדש את המשך דרכו, היא מוצאת את עצמה מול קהל שמביע תמיכה ברורה בו. ההתמהמהות והעמימות יוצרות מצב בעייתי: הצוות המקצועי נחלש, ההנהלה נראית חסרת כיוון, והמותג מכבי מתערער.

במצב הנוכחי, מכבי תל אביב חייבת לקבל החלטה ברורה. או שנפרדים מקטש כעת, או שממשיכים איתו באופן חד משמעי. ההתנהלות הרופפת, חוסר ההכרעה והיחס הפוגעני אינם ראויים למועדון בסדר גודל כזה. דווקא עכשיו, אחרי כל שהתרחש, ההנהלה חייבת לצאת בהצהרה ברורה שתעניק כיוון למאמן, לשחקנים ובעיקר לקהל. גם השתיקה של כלל אנשי המועדון מלבד קטש, לא מוסיפה לקבוצה.