"כולנו מרגישים מדוכאים, לא רק ההגנה אשמה"

ברצלונה תפגוש מחר (שבת ב-17:15, שידור חי בערוץ ONE) את אלאבס במסגרת הליגה הספרדית, משחק שהוא הזדמנות חשובה עבור הקטלונים להתאושש מה-3:0 שהם ספגו בסטמפורד ברידג’ מוקדם יותר השבוע, זאת במסגרת ליגת האלופות. המאמן האנזי פליק דיבר לקראת ההתמודדות מול הבאסקים בליגה, ועל המשמעויות של מה שקורה לאחרונה אצל הקבוצה שלו.

אחרי הטעות הקשה שלו שהובילה לכרטיס אדום נגד הבלוז, פליק אישר שרונאלד אראוחו לא ישחק נגד אלאבס, אך מסיבה אחרת: “יש לו וירוס בקיבה”. עוד הוסיף לגבי ההפסד באנגליה: “כולנו מרגישים מדוכאים. ההפסד לצ'לסי היה קשה, חשבנו שנוכל לנצח שם ולא הצלחנו. אבל זה עבר ועכשיו אנחנו צריכים להיות אופטימיים”.

“כשאנחנו מפסידים וכשאנחנו סופגים שלושה שערים, קל לומר שזה לא היה משחק טוב או שזו לא הייתה ברצלונה שהיינו רוצים לראות. בסופו של דבר, יש אנשים שלא מבינים מה אנחנו צריכים לשחק עם קו ההגנה הגבוה הזה. זה הסגנון שלנו, זה לא רק המגנים”, הסביר פליק.

רונאלד אראוחו (IMAGO)

הגרמני המשיך באותו הנושא: “החלוצים והקשרים גם יוזמים את הלחץ. זה מה שאני צריך מהשחקנים. נראה שהאשמה נופלת על ההגנה, אבל זה לא הוגן. אם לא כולנו נלחץ ביעילות, יהיו לנו בעיות, אני רוצה להבהיר את זה. אמרתי שאני אופטימי כי עשינו כמה דברים טוב, אבל אנחנו צריכים להשתפר בהתקפה כשאנחנו מתחילים את הלחץ. אני אוהב את מה שאני רואה באימונים. השחקנים מאוד מרוכזים ויש להם הרבה איכות”.

על מצב הכשירות של פדרי הוסיף: “הוא יקבל קצת זמן משחק, אבל לא מההתחלה. נראה, אולי הוא ישחק כמה דקות במחצית הראשונה”. על חזרתו של ראפיניה: “התגעגעתי אליו. מבחינתי, הוא אחד השחקנים הכי מרוכזים בקבוצה. הוא מתאים באופן מושלם לפילוסופיה שלנו ובדרך כלל יש לו השפעה חיובית מאוד על המשחק שלנו. הוא טוב מאוד במעברים. העונה שלו בשנה שעברה לא הגיעה משום מקום, הוא ממש להוט להראות כמה הוא טוב. אני רוצה שהוא יראה לנו כמה הוא טוב”.

פדרי (IMAGO)

על לאמין ימאל אמר פליק: “הוא בסדר והוא מרגיש טוב. הרבה שחקנים לא מרוצים כשאנחנו מחליפים אותם. גם אני הייתי שחקן, ופעמים רבות לא הגבתי כמו שהייתי צריך. קוקורייה הוא אחד המגנים הטובים בעולם, הוא שחקן טוב מאוד. אבל, מבחינתי, עכשיו תורו של לאמין ימאל להעלות את הרף ולהראות שאנחנו צריכים לשכוח את המשחק של צ'לסי”.